Гороскоп на 24 серпня 2018: на чиєму боці фортуна

Гороскоп на сьогодні, 24 серпня 2018 року, для всіх знаків Зодіаку.

П'ятниця стане для деяких знаків Зодіаку одним із найбільш активних і продуктивних днів тижня, при цьому декому гороскоп на сьогодні обіцяє відмінну можливість проявити себе та свої навички для отримання вигоди в майбутньому. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів.

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ОВЕН

Багато хто з Овнів можуть відчути цієї п'ятниці ослаблення імунітету, нестачу фізичних сил. Попередній тиждень видався надто активним, йому ви присвятили всю свою енергію та увагу. Варто на якийсь час відкласти справи та всерйоз задуматися про відпочинок. Можливо, навіть про лікарняний.

ТЕЛЕЦЬ

Тельців під кінець тижня можуть чекати сюрпризи, зокрема і неприємні. Деякі з них можуть бути пов'язані з професійною діяльністю, і вони не доставляють вам особливого задоволення. Але засмучуватися з цього приводу не варто, всі труднощі, які вам треба буде пройти, будуть тимчасовими, а при цьому принесуть важливий досвід.

БЛИЗНЮКИ

Відмовтеся сьогодні від планів і справ, які внесуть кардинальні зміни у ваше життя. Це може стосуватися зовнішності, зміни професійної діяльності, побутових перебудов. Можливі ускладнення. Сьогодні варто почати з маленьких кроків і не зловживати натхненням та творчими поривами.

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РАК

Під кінець тижня у Раків накопичилося багато турбот. Почекайте зі справами, які викликають труднощі, найближчим часом настане куди більш сприятливий період для їх вирішення. Почавши сьогодні ремонтні роботи або масштабні перебудови, ви ризикуєте помилитися з прорахунками.

ЛЕВ

Леви цілком можуть сьогодні розслабитися й отримувати задоволення від життя та заслужених вихідних. Вельми сприятливий день як для романтичних побачень, творчих проявів і самоосвіти. Нові знайомства виявляться сьогодні не тільки приємними, а й вигідними у майбутньому.

ДІВА

Діви не впораються сьогодні самотужки з усіма завданнями, які приготувала ця п'ятниця. Проявіть терпіння, відповідальність і максимальну увагу. Впевнено переступіть принципи і попросіть про допомогу. Вам неодмінно допоможуть.

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ТЕРЕЗИ

П'ятниця цього тижня - несприятливий день для знаку Терезів. Можливі дрібні негаразди, погіршення самопочуття, дратівливість. Щоб мінімізувати ці неприємності, спробуйте обмежити сьогодні коло спілкування, не піддавайтеся спокусі швидкого заробітку та грошових витрат.

СКОРПІОН

Не все складеться сьогодні так ідеально, як могло здатися. Під кінець робочого тижня є сенс відмовитися від ризику та авантюр. Тримайте сьогодні під контролем емоції і слова, не роздувайте з мухи слона та не дозволяйте робити це людям із вашого оточення.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільці будуть цієї п'ятниці вкрай наполегливими, мабуть, навіть надмірно впертими, що може дуже негативно позначитися на відносинах із колегами. Зірки радять зменшити свої амбіції і все ж постаратися проявити терпіння, щоб досягти успіху.

КОЗЕРІГ

Козероги сміливо можуть братися за ідеї та плани, які виношують уже довгий час. Доленосні рішення сьогодні виявляться вірними і принесуть надалі тільки позитивні результати. П'ятниця цього тижня - сприятливий період для вирішення сімейних, фінансових питань і проблем, пов'язаних із професійною діяльністю.

ВОДОЛІЙ

Водоліям варто проявити сьогодні трохи оригінальності та винахідливості. Час відступити від шаблонів. Доведіть вашим колегам і друзям, що незамінні у своїй ніші. Незайвим буде творчий підхід до вирішення поставлених завдань.

РИБИ

П'ятниця цього тижня - той самий день, коли варто відкласти всі нові, не розпочаті справи. Утримайтеся від прийняття вкрай важливих рішень, що стосуються купівлі-продажу майна, застав, кредитів та іншого. Не давайте сьогодні грошей у борг і утримайтеся від великих фінансових витрат.