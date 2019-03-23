Гороскоп на 24 березня 2019: кому сьогодні буде легко

Гороскоп на сьогодні, 24 березня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.
Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на сьогодні.
Фото: psyinspire.com
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Овен
Сьогодні вам випаде шанс отримати додатковий прибуток. Покладіться на свою розсудливість і чарівність.
Телець
День буде невдалим для Тельців. Краще залишіться вдома і не плануйте ніяких важливих справ.
Близнюки
Зірки радять: напишіть своїм старим друзям або відразу відвідаєте їх. Сьогодні хтось із них може допомогти вам з роботою.
Рак
Будьте обережні з фінансами. Можете витратити більше, ніж очікували.
Лев
Леви, сьогодні вам пощастить. Все, за що не візьметеся, буде виходити.
Діва
Ваше життя дуже сильно змінилося і так, як раніше, вже бути не може. Залиште минуле в минулому.
Терези
Довіртеся своїй інтуїції — вона допоможе реалізувати будь-яку ідею.
Скорпіон
Скорпіони, візьміть себе нарешті в руки. Досить сумувати! Через поганий настрій все буде падати з рук.
Стрілець
Сьогодні ви будете в центрі уваги. Насолоджуйтеся цим.
Козеріг
Сьогодні не давайте ніяких обіцянок і не підписуйте документи. Потім пошкодуєте про це.
Водолій
Сконцентруйтеся на своїх бажаннях. Якщо відчуваєте, що вам потрібно відпочити — візьміть відпустку.
Риби
Налагодьте відносини з вашими батьками. Вони бажають вам виключно найкращого — пам'ятайте про це.
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