Гороскоп на 23 жовтня за картами Таро: кому пощастить у цей день

Гороскоп на завтра, 23 жовтня 2018 року, за картами Таро пророкує неоднозначний, але цілком продуктивний день практично всім знакам Зодіаку. Варто відзначити, деяким представникам зодіакального кола карти обіцяють купу клопотів і перешкод на шляху до досягнення поставлених цілей, проте подолавши їх, ви зможете досягти гармонії в багатьох сферах життя.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок за розкладом Таро.

Гороскоп на картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН — Трійка Жезлів

Трійка Жезлів об'єднує в собі два контексти - по-перше, це довгий і важкий шлях, який веде до вершини крізь численні перешкоди, і, по-друге, це широкий огляд навколишнього світу, що відкриває перед представниками цього знаку Зодіаку нові горизонти. Гороскоп на вівторок пророкує Овнам активний день і щедру винагороду, якщо ви зумієте подолати всі труднощі і духовні бар'єри. У цей день доля покаже щось більше, ніж бачать всі навколишні. А ви, з висоти свого досвіду, зможете зрозуміти й оцінити знак.

ТЕЛЕЦЬ —Шістка Денаріїв

Ця карта обіцяє вам легке вирішення фінансових проблем і надання необхідної допомоги у важливому на цей момент питанні. Гороскоп на сьогодні говорить, що завдяки власним зусиллям, діловим талантам, цілеспрямованості і розуму ви зумієте забезпечити собі хороший рівень добробуту. Більше того, можливо, навіть доведеться допомагати іншим, адже відтепер у вас будуть всі умови для цього. Таро рекомендують у цей день відгукуватися на прохання, звернені до вас, але все-таки пам'ятати: не слід дозволяти сідати собі на шию.

БЛИЗНЮКИ — Королева Мечів

Вам випала цікава карта, особливо з точки зору духовної складової життя. Королева Мечів пророкує Близнюкам активне прагнення до ідеалу і боротьбу за власну незалежність. У вівторок ви можете зробити реальні кроки, щоб отримати більше свободи - перш за все, в плані ухвалення рішень. Методично ви будете обрубувати один за одним ланцюги, що сковують ваші рухи. Варто зазначити, що гороскоп на завтра обіцяє: ви неодмінно досягнете успіху, але однодумців і просто друзів у вас стане менше. З іншого боку, бажання бути кращим за всіх не принесе очікуваного задоволення — просто зверніть увагу на те, що найуспішніші ніколи не бувають ідеальними.

РАК — Повішений

Карта показує ступінь свободи людини і вказує на численні обмеження, а також заборони. Життєва ситуація у Раків істотно змінилася: поставлена ​​мета не досягнута, тому що була зупинена обставинами або вашими ж помилками. Ви зайшли в глухий кут або перебуваєте, що називається, в "підвішеному стані", тому постійно відчуваєте себе, немов у пастці. Не виключено, що раніше Раки стали жертвою зради або самі зрадили себе, і якщо це так — у вівторок усе повинно стати на свої місця.

ЛЕВ - Вежа

Вежа попереджає Левів про прийдешні небезпеки, які можуть торкнутися різних сфер їхнього життя. Гороскоп на завтра обіцяє, що вівторок може піднести низку несподіваних подій, які здатні геть вибити вас зі звичного ритму. Але не варто впадати у відчай — всі ваші проблеми настільки дрібні і несуттєві, що їх рішення не буде вас обтяжувати. До того ж, результат подій принесе масу позитивних емоцій під кінець дня.

ДІВА — Четвірка Денаріїв

Сьогодні Таро рекомендують вам подумати про своє ставлення до грошей та інших матеріальних цінностей. На карті зображено типового скнару. Не доводиться сумніватися в тому, що він заробив багатство власною працею, і в цьому сенсі він заслуговує на повагу. Водночас, ставши багатим, він втратив спокій і сон. Зайва прихильність до матеріальних цінностей не принесе у ваше життя щастя, і вам варто завжди звертати увагу на цей момент. Пам'ятайте, що будь-яка матерія, зокрема грошова, потребує оновлення - іноді гроші треба витрачати, і тому гороскоп на вівторок підказує: настав час для глобальних покупок.

ТЕРЕЗИ — Двійка Мечів

Двійка Мечів символізує настання періоду пристрасті й емоційний сплеск. Ймовірно, що в ваше життя прийде нове любовне захоплення, яке затягне вас із головою. Не варто тримати в собі те, що так люто рветься на волю. Іншими словами, любовна пристрасть (та й взагалі будь-яка пристрасть) обов'язково повинна бути "виплеснута" з душі: в іншому випадку людина просто не зможе нормально жити і працювати.

СКОРПІОН — Сонце

Ця карта передбачає нагороду і впевненість у майбутньому. Гороскоп на завтра говорить вам про виконання бажань і втілення задуманих планів у життя. Швидше за все, ви отримаєте приємну новину, яка хоч і виб'є ненадовго вас зі звичної життєвої колії, але подарує воістину незабутні емоції та враження. Зокрема, вас чекає досягнення мети або матеріальний успіх, за яким послідують тріумф і публічна слава. Заслужені почесті не повинні закрутити вам голову - пам'ятайте про це і контролюйте свої емоції.

СТРІЛЕЦЬ — Дев'ятка Кубків

Карта Дев'ятка Кубків позначає період, коли людина відчуває непідробну радість від усього, що відбувається навколо. Нестримні веселощі - девіз вашого вівторка, який, якщо вірити Таро, пройде легко і безтурботно. Навіть робота буде приносити задоволення, адже всі поставлені завдання будуть без зайвих зусиль і будь-яких перешкод вдаватися. Однак, при цьому, є ризик злякати свою удачу, яка тільки-тільки долучилася на вашу сторону. Будьте обережні і не провокуйте жодних сварок — просто слухайте і чуйте інших.

КОЗЕРІГ — Вісімка Жезлів

Цей день може стати днем ​​змін — змін на краще. Або звісток про такі зміни. Проблема, яка не вирішувалась протягом довгого часу, сьогодні вирішиться легко і просто. Все буде відбуватися швидко. Перед вами виникнуть нові перспективи, можливо, ви отримаєте цікаві пропозиції. Ретельно обмірковуйте їх, але при цьому не поспішайте відмовлятися.

ВОДОЛІЙ —Суд

Незважаючи на похмуру назву, насправді це хороша і дуже позитивна карта. У цей день може "воскреснути" щось, що ви давно "поховали". Раптово новий розвиток може отримати проект, на якому ви давно поставили хрест, або відродиться стара дружба, коротше кажучи станеться щось таке, що дасть старт новому витку вашому житті. Крім того, сьогодні ви зможете пробачити тих, на кого тримали образу.

РИБИ — Зірка

Зірка — це карта надії, мудрості і розуміння вищих взаємозв'язків всього, що відбувається в житті. Вона вказує, що ви наразі робите або плануєте речі, результати яких виявляться лише в дуже віддаленому майбутньому, при цьому в корені змінивши ваше життя. Ймовірно, щось нове увірветься в долю, подарувавши їй абсолютно нові фарби, хоч і позбавить вас від колишнього спокою. Якщо не боїтеся майбутніх змін - тоді гороскоп на сьогодні радить вам ризикувати і насолоджуватися власним успіхом.