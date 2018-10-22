Гороскоп на 23 жовтня 2018: кого чекають неприємності

Гороскоп на сьогодні, 23 жовтня 2018 року для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на сьогодні.

ОВЕН

Життя йде чітко за вашим планом. Не відступайте від нього.

ТЕЛЕЦЬ

Сьогодні вас цілий день будуть відвідувати нові ідеї. Скористайтеся цим.

БЛИЗНЮКИ

У вівторок Близнюкам буде посміхатися Фортуна. До того ж сьогодні ви на подив завбачливі.

РАК

Вас очікують зміни в особистому житті. Ймовірно, що на краще.

ЛЕВ

У вашому житті настав період змін. Будьте до них готові.

ДІВА

Не намагайтеся переробити всі справи одночасно і звертайте увагу на деталі.

ТЕРЕЗИ

Більше уваги приділяйте своєму здоров'ю, прислухайтеся до сигналів вашого організму.

СКОРПІОН

Вам потрібно натиснути, щоб домогтися успіху в намічених цілях.

СТРІЛЕЦЬ

Здається, у вас назріли проблеми в стосунках. Будьте більш поступливі.

КОЗЕРІГ

Вівторок - відмінний день для сімейних заходів.

ВОДОЛІЙ

Сьогодні вам знадобиться весь ваш талант в ухваленні зважених рішень.

РИБИ

Краще зосередьтеся на роботі. Активність у справах скоро принесе свої плоди.