Гороскоп на 23 серпня за картами Таро: що готує цей день

Гороскоп на завтра, 23 серпня 2018 року, за картами Таро пророкує важкий день для багатьох знаків Зодіаку, оскільки доведеться поспішно вирішувати всі свої справи. Стрільці і Водолії можуть відчути слабкість і втому, але відпочити в цей день їм не буде можливості. А ось Скорпіонам, Левам і Тельцям як ніколи щаститиме в усіх справах. Таро радять скористатися всіма своїми можливостями й отримати максимальну вигоду від того, що відбувається навколо вас.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер за розкладом Таро.

Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН - Паж жезлів

Ця карта Таро - досить різностороння і багатозначна. Вона обіцяє удачу в багатьох аспектах нашого життя. Гороскоп на сьогодні говорить, що вам можуть зробити пропозицію, яка стосується роботи чи кар'єри, або ви отримаєте якусь цінну інформацію на цю тему. З великою ймовірністю всі нововведення, які трапляться на вашому шляху в цей день, будуть нести виключно позитивний характер. Крім цього, карта символізує дії, які Овнам варто зробити самостійно або які будуть зроблені відносно вас. Дії можуть бути пов'язані і з підвищенням вашої майстерності, професіоналізму, з процесом навчання. Постарайтеся максимально отримати користь із сьогоднішнього дня.

ТЕЛЕЦЬ - Шістка кубків

Гороскоп згідно з картами Таро на четвер пророкує вам день спогадів. Вам доведеться розворушити багато в своїй голові, щоб прийти до певного висновку. Шістка кубків показує, що ви постійно повертаєтесь в минуле і сумуєте за колишніми часами. Можливо, це просто спосіб сховатися від теперішнього, тому що воно вас не влаштовує. Однак, задумайтеся, адже все в житті йде своєю чергою, і тому ваша удача вже не за горами. Пам'ятайте, свої проблеми і переживання треба вирішувати тут і зараз. Досить віддаватися інфантилізму і тікати від серйозних вчинків.

БЛИЗНЮКИ - Десятка кубків

Ця карта висловлює найвищу гармонію і глибоку, доброчинну любов. У вас в душі буде панувати мир і комфорт, оскільки все в особистому житті буде розвиватися так, як пророкує доля. Більше того - ви готові до того, щоб допомагати кожному бажаючому, за що вам щедро воздасться. Заявіть всьому світу про свої добрі наміри і побачите просто неймовірний ефект - до вас потягнуться всі ті, хто відіграє вагому роль у подальшому житті.

РАК - Лицар мечів

Гороскоп на четвер підготував Ракам дуже суперечливу карту. Вона позначає необережність, незручність і зарозумілість, які можуть зруйнувати близькі зв'язки. Конфлікт - неминучий, і неодмінно ви станете його героєм, якщо не будете тримати себе в тісних рамках. Підготуйтеся до того, що, якщо ваш суперник виявиться хоч трішки спокійнішим і твердішим, вам загрожує велика і гучна поразка. Не кидайтеся словами і їдкими фразами просто тому, що у вас поганий настрій. Намагайтеся тримати нейтралітет і сваритися тільки тоді, коли хтось дійсно завинив перед вами. Якщо конфлікт все ж виникне, ви станете персоною нон-грата в багатьох колах, тому скоріше спробуйте згладити гострі кути.

ЛЕВ - Імператриця

Ця карта несе в собі силу природи, невичерпне джерело життя. Ймовірно, у вас настає такий період, коли варто трохи забути про матеріальне і приділити увагу духовному. Четвер - день, який, можливо, стане для Левів показовим у багатьох моментах. Також доля готує вас до чогось кардинально іншого в житті, тому не нехтуйте можливістю навчатися й отримувати нові знання з усіх доступних джерел. Все, що вам треба, - трохи сповільнити темп, не бігти, оскільки в шаленому ритмі можете не помітити, як потрібне проскочить повз.

ДІВА - Вісімка жезлів

Вісімка жезлів відображає порядок і гармонію у всіх сферах життя, здатність досягати поставлених цілей і повністю контролювати події, що відбуваються навколо.

Ця карта Таро каже, що за вдачею ви - людина відповідальна і розважлива. Імпульсивні вчинки властиві вам так само мало, як і несподівані сплески емоцій: ви прекрасно контролюєте не тільки свої дії, але і настрої. Беручись за будь-яку справу, гороскоп на завтра радить Дівам максимально прорахувати всі можливі варіанти розвитку подій, з'ясувати, хто з оточуючих виявиться в змозі допомогти вам, - і тільки після цього приступати до реалізації своїх задумів.

ТЕРЕЗИ - Шістка денаріїв

Шістка денаріїв позначає такі якості, як готовність прийти на допомогу, великодушність і терпимість. Терезам ці якості властиві в досить невеликій мірі, але при цьому іноді у них виникає душевна необхідність проявити все найкраще, що є в їхньому характері. Причому зробити це скопом. Ваші почуття будуть розділені, а самі ви отримаєте натомість те ж, що і віддасте, тільки в примноженій у стократ кількості. Можливо, доля підготує навіть більше, але що - поки секрет. У цей день потрібно зайнятися благодійністю - це піде на користь вашій енергетиці.

СКОРПІОН - Сила

Гороскоп на сьогодні, четвер, прямо кричить Скорпіонам: все у вас буде добре, якщо ви попрацюєте. Карта, яка вам випала - активна, позитивна і дуже спокійна. Доля радить вам іти в тому ж напрямку, рухатися, не помічаючи жодних перешкод, оскільки до цього ви йшли правильним шляхом. Можливо, вас чекає якесь випробування, але Скорпіони з легкістю його пройдуть, оскільки володіють усіма необхідними особистісними ресурсами. Труднощі - тимчасові, тому продовжуйте зберігати спокій і готуйтеся насолоджуватися фантастичним успіхом.

СТРІЛЕЦЬ - Повішеник

Карта Повішеник означає, що означає, що ви "застрягли", зайшли в глухий кут. Але це не означає вічне перебування на місці - навпаки, це можливість все змінити, перевернути з ніг на голову. Поки не варто поспішати, гороскоп підказує, що потрібно почекати, хоча очікування може здатися безрезультатним. Також вас чекає несподівана звістка щодо того, що для отримання бажаного потрібно принести щось у жертву. Але вона повинна бути осмисленою, і тоді вас чекає нагорода.

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КОЗЕРІГ - Двійка кубків

Двійка кубків у розкладі Таро на четвер для Козерогів є картою гармонії і душевного спокою. Вона символізує такі світлі процеси, як дружба, взаємна симпатія, прихильність і глибока повага. Ви перейметеся цими речами і будете цілий день немов витати в хмарах. Душевна легкість і творчий настрій допоможуть вам без докорів сумління прийняти життєво важливе рішення, про яке ви ніколи не пошкодуєте. Для тих, хто поки самотній, доля готує зустріч із коханням усього життя. Якщо у вас уже є кохана людина, то ви зможете пережити з нею новий етап ваших почуттів. Але не чекайте, поки вона прийде і проявить ініціативу, зробіть крок назустріч самі.

ВОДОЛІЙ - Смерть

Ця карта не означає проблеми зі здоров'ям або фізичну смерть, швидше за вона попереджає про те, що всередині вас можуть статися безповоротні зміни. Духовна смерть - це розставання, прощання, кінець відносин. Але після цього завжди настає новий початок, пам'ятайте про це. Гороскоп на сьогодні попереджає, що, швидше за все, кінець може настати у відносинах із близькими. Так, буде боляче, так, неприємно й образливо, але колишнє – вже дійшло до крайньої точки. Продовжувати не було сенсу. Всі шаблони поведінки і маски тепер доведеться відкинути, і дати шанс на розвиток нового "Я".

РИБИ - Верховна жриця

Верховна жриця - карта, що уособлює ваші незвідані сили, якими ви практично не користуєтеся в повсякденному житті. Вони пропонують вам звернути увагу на інтуїцію, передчуття, що дарують часто незрозумілу, але цілком тверду впевненість у чомусь. Сьогодні, як радить гороскоп за Таро, варто приділяти увагу підсвідомим почуттям, вони вас не підведуть. Якщо відчуваєте, що зайшли в емоційний тупик - зверніться за допомогою до того, хто зараз відіграє в особистому житті важливу роль. Вам не відмовлять у допомозі, не сумнівайтеся.