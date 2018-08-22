Гороскоп на 23 серпня 2018: кому сьогодні посміхнеться удача

Гороскоп на сьогодні, 23 серпня, для всіх знаків Зодіаку.

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ОВЕН

Овнам варто привнести в своє життя трохи креативу. Уважніше поставтеся до прохання когось із близьких.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям сьогодні варто подумати про свою репутацію. Можлива приємна звістка здалеку.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам сьогодні варто уважніше поставитися до свого здоров'я. Можливі стреси і проблеми з нервами.

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РАК

У Раків прекрасний день для змін в особистому житті. Варто активно попрацювати, щоб добре відпочити на вихідних.

ЛЕВ

Друга половинка Левів захоче сьогодні романтики й уваги. Тому краще приділіть увагу близьким людям.

ДІВА

Дівам краще задуматися про духовне. Не йдіть у фінансові операції, оскільки сьогодні день явно не відповідний.

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ТЕРЕЗИ

Терезів чекає активний день, який плавно перейде в романтичний вечір і гарячу ніч.

СКОРПІОН

Скорпіонам сьогодні краще ні з ким не конфліктувати. Будьте стриманіші - багато проблем обійдуть вас стороною.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям сьогодні фартить: колеги по роботі будуть вам посміхатися, кохані робити подарунки, а начальство балувати.

КОЗЕРІГ

Козерогам сьогодні можна йти на ризиковані операції. Це ваш день, тому не бійтеся - ризик окупиться.

ВОДОЛІЙ

Водоліям зірки обіцяють радісну подію, яка може повністю перевернути ваше життя. Сьогодні краще активно попрацювати, щоб забезпечити собі приємні вихідні.

РИБИ

Рибам сьогодні теж буде таланити. Не так, як Стрільцям, але день обіцяє бути дуже приємним. Насолоджуйтесь, поки можна!