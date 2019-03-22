|Lady
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
ШоуКияни

/Астрологія

Гороскоп на 23 березня 2019: як вдало провести вихідні

Читати матеріал російською

Гороскоп на сьогодні, 23 березня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Деякі знаки зодіаку в суботу зіткнуться з непередбаченими клопотами, однак вони не будуть обтяжливими. Скорпіони і Леви отримають приємні сюрпризи, а Козероги зможуть вирішити одну з найсерйозніших проблем. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися свій персональний гороскоп на суботу.

Гороскоп на 23 березня 2019: як вдало провести вихідні

Більше гороскопів читайте за цим посиланням.

ОВЕН

У суботу взаємини, які ніколи не доставляли вам проблем, раптом стануть нестабільними. Не намагайтеся влаштувати розбірки зопалу, це може привести до ще більших неприємностей.

ТЕЛЕЦЬ

Сьогодні будьте з оточуючими м'якшими. Ви звикли ставити перед собою максимально високі вимоги, але не всім це підходить.

БЛИЗНЮКИ

У перший вихідний краще знайдіть гідне застосування своїм навичкам. Можливо, час придумати собі якесь хобі.

РАК

Раки дуже довго не могли знайти душевний комфорт і спокій. Над вами, немов грозова хмара, нависла низка неприємностей і турбот, але сьогодні це коло перерветься. Випадкова зустріч дозволить звільнити себе від емоційного вантажу й отримати відповідь на важливе питання.

ЛЕВ

Ті, хто народився під цим знаком, сьогодні не повинні розслаблятися. Приділіть час побутовим справам, оскільки їх могло накопичитися досить багато. Позбавтеся від зайвих речей і це дозволить вам ліквідувати негативні емоції, які раніше заважали спокійно жити. Гороскоп на суботу обіцяє - ввечері вас чекає цікаве дозвілля з близькими друзями.

ДІВА

Діви повинні звернути увагу на своє здоров'я - ви не зможете повноцінно й активно працювати, якщо не позбудетеся від проблем або незначних захворювань. Поліпшивши своє самопочуття, ви зможете сконцентруватися на важливих справах.

Новини
Дамський гороскоп: характер жінки за місяцем народження

ТЕРЕЗИ

Подумайте над тим, кого ви раніше могли роздратувати або образити. Ці люди затамували на вас злість і якщо не розрубати цей вузол прямо сьогодні - наслідки можуть бути вкрай непередбачуваними. Постарайтеся вчасно виправити всі свої колишні помилки.

СКОРПІОН

Представникам цього знака гороскоп на сьогодні підготував сюрприз - ви нарешті потрапите в те місце, де мріяли побувати ось уже кілька місяців. Безумовно, зірки не обіцяють, що все пройде легко, але при цьому результат буде того вартий. Не впадайте у відчай, якщо у вас щось може не складатися спочатку, в фіналі ви вийдете переможцем.

СТРІЛЕЦЬ

Ви ухиляєтеся від серйозних розмов, хоча самі розумієте їх неминучість. Це негативно впливає на вашу самооцінку, емоційний настрій і ставлення оточуючих до вас. Не тікайте від своїх проблем, не бійтеся задавати питання і, за необхідності, надавати співрозмовникам повноцінні відповіді.

Новини
Гороскоп на тиждень: коли не варто приймати важливі рішення

КОЗЕРІГ

Сьогодні практично вирішується ваша доля на найближчий час. Від багатьох чинників буде залежати те, як вам належить далі чинити в тих чи інших ситуаціях. Ідіть за покликом серця - воно ніколи вас не обманювало. Що стосується людей, нехай навіть і добре знайомих - гороскоп на суботу не радить сліпо прислухатися до їхніх рекомендацій.

ВОДОЛІЙ

Представникам знака буде здаватися, що у них забрали щось важливе, але все насправді не так. Ви просто позбулися тягаря, який тиснув на вас багато років і не дозволяв рухатися далі. Тепер видихніть, заспокойтеся і просто відчуйте свою свободу.

РИБИ

Не поспішайте робити глобальні покупки - вони можуть вилитися вам у величезні витрати, які, до того ж, абсолютно не будуть виправдані. Краще приділіть час спілкуванню з близькими і рідними - в цю суботу вони потребують вашої підтримки.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки