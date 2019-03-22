Гороскоп на 23 березня 2019: як вдало провести вихідні

Гороскоп на сьогодні, 23 березня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Деякі знаки зодіаку в суботу зіткнуться з непередбаченими клопотами, однак вони не будуть обтяжливими. Скорпіони і Леви отримають приємні сюрпризи, а Козероги зможуть вирішити одну з найсерйозніших проблем. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися свій персональний гороскоп на суботу.

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ОВЕН

У суботу взаємини, які ніколи не доставляли вам проблем, раптом стануть нестабільними. Не намагайтеся влаштувати розбірки зопалу, це може привести до ще більших неприємностей.

ТЕЛЕЦЬ

Сьогодні будьте з оточуючими м'якшими. Ви звикли ставити перед собою максимально високі вимоги, але не всім це підходить.

БЛИЗНЮКИ

У перший вихідний краще знайдіть гідне застосування своїм навичкам. Можливо, час придумати собі якесь хобі.

РАК

Раки дуже довго не могли знайти душевний комфорт і спокій. Над вами, немов грозова хмара, нависла низка неприємностей і турбот, але сьогодні це коло перерветься. Випадкова зустріч дозволить звільнити себе від емоційного вантажу й отримати відповідь на важливе питання.

ЛЕВ

Ті, хто народився під цим знаком, сьогодні не повинні розслаблятися. Приділіть час побутовим справам, оскільки їх могло накопичитися досить багато. Позбавтеся від зайвих речей і це дозволить вам ліквідувати негативні емоції, які раніше заважали спокійно жити. Гороскоп на суботу обіцяє - ввечері вас чекає цікаве дозвілля з близькими друзями.

ДІВА

Діви повинні звернути увагу на своє здоров'я - ви не зможете повноцінно й активно працювати, якщо не позбудетеся від проблем або незначних захворювань. Поліпшивши своє самопочуття, ви зможете сконцентруватися на важливих справах.

ТЕРЕЗИ

Подумайте над тим, кого ви раніше могли роздратувати або образити. Ці люди затамували на вас злість і якщо не розрубати цей вузол прямо сьогодні - наслідки можуть бути вкрай непередбачуваними. Постарайтеся вчасно виправити всі свої колишні помилки.

СКОРПІОН

Представникам цього знака гороскоп на сьогодні підготував сюрприз - ви нарешті потрапите в те місце, де мріяли побувати ось уже кілька місяців. Безумовно, зірки не обіцяють, що все пройде легко, але при цьому результат буде того вартий. Не впадайте у відчай, якщо у вас щось може не складатися спочатку, в фіналі ви вийдете переможцем.

СТРІЛЕЦЬ

Ви ухиляєтеся від серйозних розмов, хоча самі розумієте їх неминучість. Це негативно впливає на вашу самооцінку, емоційний настрій і ставлення оточуючих до вас. Не тікайте від своїх проблем, не бійтеся задавати питання і, за необхідності, надавати співрозмовникам повноцінні відповіді.

КОЗЕРІГ

Сьогодні практично вирішується ваша доля на найближчий час. Від багатьох чинників буде залежати те, як вам належить далі чинити в тих чи інших ситуаціях. Ідіть за покликом серця - воно ніколи вас не обманювало. Що стосується людей, нехай навіть і добре знайомих - гороскоп на суботу не радить сліпо прислухатися до їхніх рекомендацій.

ВОДОЛІЙ

Представникам знака буде здаватися, що у них забрали щось важливе, але все насправді не так. Ви просто позбулися тягаря, який тиснув на вас багато років і не дозволяв рухатися далі. Тепер видихніть, заспокойтеся і просто відчуйте свою свободу.

РИБИ

Не поспішайте робити глобальні покупки - вони можуть вилитися вам у величезні витрати, які, до того ж, абсолютно не будуть виправдані. Краще приділіть час спілкуванню з близькими і рідними - в цю суботу вони потребують вашої підтримки.

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