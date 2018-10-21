Гороскоп на 22 жовтня 2018: кого чекають неприємності

Гороскоп на сьогодні, 22 жовтня 2018 року для всіх знаків Зодіаку.

OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на сьогодні.

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ОВЕН

Понеділок приготував Овнам безліч сюрпризів. Сьогодні вас чекають подарунки від колег і радісні новини від членів вашої сім'ї. Постарайтеся не злякати удачу і провести цей день з користю для себе і своїх близьких.

ТЕЛЕЦЬ

Тельцям слід почати довіряти своїй інтуїції. Цей день стане справжнім святом, якщо ви прислухаєтеся до себе і довіритесь голосу свого серця. Не намагайтеся плисти проти течії - нічого доброго з цього не вийде.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам 22 жовтня приготувало невеликі проблеми на роботі. Сьогодні ви злегка посваритеся зі своїм начальством. Але не переживайте - це ніяк не позначиться на вашій зарплати або відносинах з колегами.

РАК

Ракам 22 жовтня слід приділити увагу своєму здоров'ю. Цей день зможе дати вам шанс змінити своє життя в кращу сторону. Крім того - спробуйте розслабитися і добре відпочити ввечері, оскільки ви дуже сильно втомилися.

ЛЕВ

Левам довелося попрацювати на цих вихідних, тому понеділок стане для вас неймовірно складним днем. Слідкуйте за тим, що ви говорите своїм близьким, оскільки останнім часом ви постійно ображаєте їх і робите їм боляче.

ДІВА

Дівам сьогодні слід добре відпочити і розслабитися. Ваша продуктивність дуже знизилася через сильну втому. Спробуйте виправити це і привести в порядок своє здоров'я. Не сподівайтеся на підтримку близьких - їм зараз не до вас.

ТЕРЕЗИ

Терезам необхідно розібратися зі своїм фінансовим станом. Ви витрачаєте більше ніж заробляєте, а це негативно відбивається на вашому добробуті. Спробуйте почати економити і перестаньте витрачати гроші на непотрібні речі.

СКОРПІОН

Скорпіони сьогодні отримають дуже несподівані новини. Цей день стане для вас випробуванням, але вечір подаруй безліч радісних миттєвостей. Не намагайтеся стрибнути вище власної голови, краще робіть те, що вмієте.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільці 22 жовтня матимуть змогу зрозуміти, хто є їх справжнім другом. Цей день стане певною межею, переступивши за яку ви отримаєте відповіді на всі свої питання. Не намагайтеся обдурити Всесвіт - у вас не вийде це зробити.

КОЗЕРІГ

Козерогам сьогодні слід провести день з близькими людьми, а вечір на одинці. Спробуйте налагодити відносини з коханою людиною і поговорити з друзями. 22 жовтня вони можуть дати вам слушні поради і розповісти те, про що ви не знали.

ВОДОЛІЙ

22 жовтня Водолії потраплять у немилість до Всесвіту. Протягом усього дня вас чекають невдачі і розчарування. Але не турбуйтеся - це день дасть вам відповіді на безліч питань. Ви зможете зважитися на важливий вчинок.

РИБИ

Рибам сьогодні буде легко і весело. Все, що ви запланували - вийде, а вечір стане справжнім святом. Постарайтеся спланувати всі справи на найближче майбутнє. Ви сьогодні на піку свого успіху, тому постарайтеся не робити нічого поганого.