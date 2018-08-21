Гороскоп на 22 серпня за картами Таро: що готує цей день

Гороскоп на завтра, 22 серпня 2018 року, за картами Таро пророкує, що цей день буде досить позитивним і запам'ятається святковим настроєм із вкрапленнями нервових моментів. Декому Гороскоп обіцяє тривогу і застій, а іншим представникам зодіакального кола він принесе нестримні веселощі.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро.

Гороскоп згідно з картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН - Верховний жрець

Ця карта уособлює духовний світ і глибоку довіру, які грунтуються на непохитності вибраних цінностей. Сьогодні ви можете стати королем Всесвіту, головне пам'ятайте - у вас є сили для звершення будь-яких подвигів і боротьби з перешкодами. І довіртеся Гороскопу - він ваш кращий провідник.

ТЕЛЕЦЬ - Коханці

Гороскоп за картами Таро обіцяє вам любов. Карта, що випала, означає глибокі любовні переживання. Ви все більше і більше розкриваєтеся, незважаючи на страх втрати і невдач, і це - єдиний вірний шлях. Ваші таємниці залишаться в секреті, а всі признання, зроблені під покровом ночі, будуть тільки між двома. Рухайтеся далі.

БЛИЗНЮКИ - Двійка жезлів

Двійка жезлів показує, що ми хочемо зберегти нейтральну позицію, однак ситуація змушує нас висловитися прямо і недвозначно. Вам набридла ваша робота, навіть більше - вам зовсім все одно, що робити, аби скоріше скінчити. Та й взагалі - ви не горите тим, що робите, не відстоюєте зроблене, а постійно намагаєтеся догодити всім, хоча це не завжди те, що вам дійсно потрібно.

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РАК - Трійка кубків

Трійка Кубків висловлює радість, безтурботність і подяку. Ваше життя - суцільне свято і повнота буття. Таро обіцяє вам купу зустрічей - зі знайомими і новими людьми, у великих і маленьких компаніях. Ви наповнюєтеся енергією інших, переймаєте від них все найкраще і це обов'язково стане в нагоді вам у майбутньому.

ЛЕВ - Четвірка жезлів

Четвірка Жезлів відповідає періоду миру і спокою, під час якого ми розкриваємося назустріч життю і його радощам. У вас повна гармонія - проблеми зникли, ви вже пройшли найважчий етап, а зараз починається легкість і спонтанність. Давайте!

ДІВА - Колісниця

Колісниця означає ваш значний ривок вперед. Вона показує, що ви вирвалися з кола колишніх інтересів і пішли новим шляхом. Ваше життя змінилося і зміни йдуть вам тільки на користь. Досить пасувати. Ви як ніколи прагнете самореалізації, готові змінюватися і діяти, і успіх наздожене вас.

ТЕРЕЗИ - Четвірка Мечів

Четвірка Мечів - це карта застою, перерваної діяльності і вимушеного спокою. У вас намічається затяжна пауза в активній життєдіяльності. Є шанс, що ситуація буде пов'язана зі здоров'ям. Тому краще поберегтися. Також ви зможете використовувати ситуацію, що склалася собі на користь - самовдосконалення ніхто не відміняв.

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СКОРПІОН - Паж мечів

Гороскоп на картах Таро обіцяє вам новий шанс або можливість. Ваша карта означає роз'яснення, завдяки якому нам раптом відкривається істинний сенс того, що відбувається, і навіть найзаплутаніша справа стає простою і зрозумілою. Якщо вас щось турбувало - сьогодні ви зможете все вирішити, але є великий шанс, що це станеться за допомогою сварки або конфлікту.

СТРІЛЕЦЬ - Король денаріїв

Ця карта уособлює наше прагнення володіти власністю, бути впевненим у завтрашньому дні і в реальній цінності, бути в злагоді з навколишньою дійсністю. Іноді ви перегинаєте палицю з матеріальністю суджень, а тим більше - з прагненням до грошових благ. Але зараз те, що вам треба - допомогти творчим людям, які того потребують. Вкладайте в мистецтво і вам повернеться.

КОЗЕРІГ - Четвірка денаріїв

Четвірка денаріїв означає надмірну заклопотаність майбутнім, яка виявляється в жадібності, скупості і глибоко вкоріненому страху перед будь-якими змінами. Ви - скнара, намагаэтеся дістати якомога більше, але всіх благ світу все одно не зібрати. Досить думати про квартири для дітей, дачах для онуків, і красивому надгробку, збираючи на все це гроші. Живіть сьогоденням - отримуйте задоволення вже сьогодні.

ВОДОЛІЙ - Помірність

Таро пропонує вам карту, яка відповідає тому щасливого стану, коли людина відчуває себе, любить себе і знаходиться в гармонійній рівновазі з навколишнім світом. Зараз ви - приклад для наслідування в плані відповідності зовнішності і внутрішнього світу, ви можете робити все на чому сконцентрується і робити це добре і без напруження. Використовуйте момент для вирішення складних завдань.

РИБИ - Місяць

Місяць завжди має дві сторони - світла - це романтичні мрії, уява і темна - страх, невпевненість, кошмари, похмурі ознаки. Ви - на порозі творчих змін. Зараз головне вибрати правильний шлях, що не потопаючи у власних ілюзіях із приводу свого місця в цьому світі і майбутнього. Є шанс все зіпсувати через сумніви, тому - не вірте поганим знакам.