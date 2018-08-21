Гороскоп на 22 серпня: чого чекати від цього дня

Гороскоп на сьогодні, 22 серпня 2018 року, для всіх знаків Зодіаку.

Овнам і Рибам сьогодні потрібно проявити більше старанності у вирішенні поставлених завдань, Близнюкам і Стрільцям - терпіння. А Діви сьогодні зможуть насолодитися довгоочікуваним відпочинком.

OBOZREVATEL розповідає докладніше про поради астрологів на сьогодні.

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ОВЕН

Сьогодні вам потрібно зібрати всю волю в кулак і не розслаблятися. Розпочату справу необхідно довести до кінця, інакше наслідки можуть бути більш серйозними, ніж ви очікуєте.

ТЕЛЕЦЬ

Вас чекає активний день. Але це анітрохи не повинно вас лякати, адже складнощі не тільки бувають цікавими, а й сприяють особистісному зростанню.

БЛИЗНЮКИ

Зірки не радять вам сьогодні приймати важливі рішення, особливо фінансові. Існує велика ймовірність, що ви можете зробити помилку. Не засмучуйтеся, зовсім скоро ситуація зміниться.

РАК

Сьогодні у вас буде не найвдаліший день. Але уникнути проблем вам вдасться з легкістю, якщо ви проявите трохи більше уважності та терпіння.

ЛЕВ

Сьогоднішній день для вас пройде під знаком любові. Здається, ви буквально будете в ній купатися. Насолоджуйтесь моментом, але не втрачайте голови.

ДІВА

Зірки говорять, що ваш день буде наповнений легкістю, а вечір - безтурботністю. І відсутність термінових завдань дозволить вам зробити те, чого ви так давно хочете - добряче виспатися.

ТЕРЕЗИ

Ваш день обіцяє бути захоплюючим. Зірки говорять, що сьогодні на вас чекає цікаве знайомство або незвичайний захід. Не пропустіть його.

СКОРПІОН

Схоже, що ви занадто квапите події останнім часом. Дозвольте собі розслабитися і відпустити ситуацію. Можливо, результати вас порадують.

СТРІЛЕЦЬ

Сьогодні вам потрібно проявити якомога більше терпіння. Інакше існує велика ймовірність, що вас втягнуть у сварку чи конфлікт. Постарайтеся не піддаватися на провокації.

КОЗЕРІГ

Останнім часом ви взяли на себе занадто багато обов'язків. І зараз у вашому житті настає час для того, щоб насолоджуватися результатами своєї праці.

ВОДОЛІЙ

Зірки радять вам приділити більше уваги своїм близьким. Деякі справи можна відкласти для того, щоб провести приємний день або вечір із ними.

РИБИ

Сьогодні вам доведеться попрацювати трохи старанніше. Але не впадайте у відчай - результат того вартий, і за свої старання ви отримаєте винагороду.