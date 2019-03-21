Гороскоп на 22 березня 2019: як успішно закінчити робочий тиждень

Гороскоп на сьогодні, 22 березня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

В останній робочий день тижня більшість знаків Зодіаку будуть схильні до стресу. У всьому винні безліч термінових справ і дрібних завдань. Постарайтеся впоратися з ними до кінця дня і не залишати "хвостів" на вихідні. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися свій персональний гороскоп на сьогодні.

Фото: nypost.com

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ОВЕН

Овни чи не єдині сьогодні, хто може дотримуватися повного спокою. Для представників цього знака кінець тижня віщує тільки успіх. Що правда, найближчим часом вас чекають непередбачені грошові витрати.

ТЕЛЕЦЬ

Тельці, ця п'ятниця для вас буде дуже сприятливою. Проведіть вечір з рідними, зателефонуйте старому другові або запросіть людину, який вам симпатизує, до ресторану. Вище ніс! Зірки на вашому боці.

БЛИЗНЮКИ

П'ятниця пролетить дуже швидко, але весь день ви будете зайняті безліччю термінових справ. Ймовірно сьогодні вас чекає суперечка, якої уникнути не вдасться. Проявіть в ній винахідливість.

РАК

Ракам варто звернути увагу на своє харчування. Постійна зміна раціону, нерегулярні прийоми їжі погано впливають на ваше здоров'я. Займіться собою і спробуйте очиститися від негативної енергії.

ЛЕВ

Левам пощастить сьогодні буквально у всьому. Скарб посеред вулиці ви, звичайно, не знайдете, але напевно зустрінете людину, яка в майбутньому допоможе вам вирішити важку задачу або виручить в непростій ситуації.

ДІВА

Діви зможуть сьогодні нарешті спокійно відпочити і присвятити день собі. Постарайтеся не загрузнути в домашніх справах і приготуваннях до вихідних, насолоджуйтеся тишею і самотою.

ТЕРЕЗИ

Терезам варто почати шукати нову роботу, обміркуйте це питання, проте до дій приступайте після вихідних. Начальство вами давно невдоволене і, можливо, незабаром вас чекає неприємна ділова розмова. Запасний план відступу вам не зашкодить.

СКОРПІОН

Цієї п'ятниці збудеться одне з ваших найпотаємніших бажань. Головне надсилайте зіркам правильну інформацію, час від часу згадуючи про свою заповітну мрію. День пролетить швидко, а ввечері на вас чекають приємності з досить несподіваним фіналом.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям саме час задуматися про майбутнє. У вас є всі шанси домогтися підвищення або розташування колег, якщо займетеся самоосвітою. А загалом, сьогодні хороший день, щоб провести його з близькими.

КОЗЕРІГ

Козерогам сьогодні загрожує конфлікт з колегою або сусідом, який залишить негативний слід на їх репутації. Спробуйте мінімізувати збиток. Будьте готові до підступних вчинків оточуючих вас людей.

ВОДОЛІЙ

Водоліям час задуматися про свою поведінку і звички. Ви стали на слизький шлях і дорогу назад буде важкою знайти. Поки ще не все втрачено, задумайтеся про те, що ви робите не так, і визначте для себе подальші пріоритети.

РИБИ

Цієї п'ятниці Рибам доведеться обрати між розвагами та роботою. Поставте для себе пріоритети, обов'язково зваживши всі "за" і "проти". До вечора вас чекає приємний сюрприз.

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