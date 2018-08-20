Гороскоп на 21 серпня за картами Таро: що готує цей день

Гороскоп на завтра, 21 серпня 2018 року, згідно з картами Таро пророкує важкий день для багатьох знаків Зодіаку, причому як з фізичної, так і з духовної точки зору. Овни і Раки можуть відчути якесь нездужання, тому їм варто зайнятися своїм здоров'ям. А ось Скорпіонам і Тельцям буде як ніколи щастити в усіх справах.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок за розкладом Таро.

Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.





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ОВЕН - Верховна жриця

Верховна жриця - карта, що уособлює ваші незвідані сили, якими ви, до речі, практично не користуєтеся. Вони пропонують вам звернути увагу на інтуїцію, передчуття, що дарують часто незрозумілу, але цілком тверду впевненість у чомусь. Сьогодні, як радить гороскоп за Таро, варто приділяти увагу підсвідомим почуттям, вони вас не підведуть. Інтуїція підкаже якою дорогою піти, щоб отримати від долі те, що вам призначено. Вам відкриється давня істина добра і зла, яка допоможе вести близьких правильною дорогою.

ТЕЛЕЦЬ - Правосуддя

Гороскоп на вівторок для Тельців підготував їм карту Правосуддя. Представників цього знака Зодіаку чекає важкий аналіз власних дій, адже саме сьогодні важливо визначити, чого ви очікуєте від свого життя, а також, що вам потрібно від інших людей. Можливо, ви вимагаєте від сторонніх занадто багато, того, чого вони не зобов'язані вам надавати. При цьому самі віддаєте тільки частину обіцяного. Правосуддя позначає пошук балансу: вчіться отримувати і обдаровувати з рівною силою.

БЛИЗНЮКИ - Сонце

Карта Сонця висловлює любов до життя, оточуючих і впевненість у майбутньому. Близнюки, вам пощастило - вас чекає або нова любов, яка обіцяє стати тією єдиною і на все життя, або важлива новина від вашої половинки. Крім цього, представників цього знака гороскоп на сьогодні порадує і перспективами в діловій сфері: напевно ви отримаєте якесь привабливу пропозицію, від якої будете просто не в силах відмовитися.

РАК - Паж мечів

Карта Паж мечів символізує тягу до всього нового і незвіданого. Можливо, сьогодні вас чекає якась дуже цікава інформація, яка проллє світло на все, що відбувалося раніше і так дивувало. Ваша допитливість зросте в рази, проте будьте обережні, інакше можете уславитися пліткарем і "пустословом". Водночас Таро вказує на небезпеку критики на адресу Раків. Близькі можуть начисто забути всі ваші успіхи і досягнення й дорікати за дурні прорахунки. Приготуйтеся захищати себе, але робити це треба виключно спокійно та врівноважено.

ЛЕВ - Четвірка кубків

Четвірка кубків обіцяє вам незадоволеність у цей день. Буде створюватися враження, що чогось важливого не вистачає. Гороскоп на завтра пророкує Левам напади самокопання і самоаналізу. Про це говорить карта, що позначає "пересичення", "перебір". Ви настільки наситилися різними подарунками долі, що тепер жодна розвага вам не в радість. Зврніть увагу на той момент, що масть кубків відповідає за емоційні переживання людини, тому ваші проблеми знаходяться виключно у вас у голові.

ДІВА - Трійка жезлів

Трійка жезлів об'єднує в собі два початки - по-перше, це людина, яка пройшла довгий і важкий шлях та досягла, нарешті, вершини, а по-друге, це той, кому з висоти відкрився широкий огляд навколишнього світу. Діви наразі досягли вершини саморозвитку. Це не означає, що час зупинитися назавжди, але перепочити - принципово необхідно. Гороскоп за картами Таро радить обміркувати своє минуле, а також можна пофантазувати про майбутнє.

ТЕРЕЗИ - Король жезлів

Королі згідно з Таро завжди символізують вольові рішення, прийняти які буває дуже нелегко. Здавалося б, ви добре знаєте, чого хочете, але при цьому постійно відчуваєте сумніви щодо тієї чи іншої ситуації. Ви ризикуєте допустити кардинальну помилку, яка може вплинути на майбутнє, тому карти радять вам не гидувати допомогою інших. Ви, як істинний король, не маєте наміру ні з ким обговорювати свої плани, але це абсолютно невірно. Задумайтесь, інакше вас можуть використати в своїх цілях недоброзичливці.

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СКОРПІОН - Трійка мечів

Трійка Мечів - знак того, що вам доведеться зробити вибір і знайти правильний шлях для реалізації накопиченої раніше сили. Скорпіони - дуже амбітний знак Зодіаку, якому, як повітря, необхідні похвала, визнання та захоплення оточуючих. Карта також символізує пристрасть, але пристрасть цілеспрямовану, а не стихійну, ту, яку ви цілком контролюєте і використовуєте для свого ж блага. Зовсім не обов'язково, щоб це була саме любовна пристрасть: зараз ви просто прагнете чогось, що має принести у ваше життя найбільші дивіденди.

СТРІЛЕЦЬ - Дев'ятка кубків

Карта Дев'ятка кубків позначає період, коли людина відчуває непідробну радість від усього, що відбувається навколо. Нестримні веселощі - девіз вашого вівторка, який, якщо вірити Таро, пройде легко та безтурботно. Навіть робота буде приносити задоволення, адже всі поставлені завдання будуть легко і без будь-яких перешкод вдаватися. Однак, при цьому, є ризик злякати свою удачу, яка тільки-тільки стала на вашу сторону. Будьте обережні і не провокуйте жодних сварок - просто слухайте і чуйте інших.

КОЗЕРІГ - Дама жезлів

Ця карта повідомляє про те, що в теперішній ситуації актуальні для вас як ніколи претензії на лідерство, адже на кону гордість і честолюбство. Вам необхідно якось проявити себе та довести всім навколо - ви здатні на багато. Ця карта завжди випадає людям, які чуйно відгукуються на амбіції, прагнення до незалежності і самостійності. Також гороскоп на сьогодні пророкує Козерогам впевнені кроки до самореалізації та особистого зростання. Напевно, вам буде показаний таємний шлях на вершину слави, якого дотепер ви не знали. Ідіть ним упевнено і з високо піднятою головою.

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ВОДОЛІЙ - Місяць

Місяць - карта, що означає протилежні емоції: страх і відчуття цілковитої удачі. При цьому, у вівторок вони будуть тісно пов'язані між собою: це може бути страх злякати удачу та зруйнувати всі плани, або ж почуття майбутнього везіння допоможе вам побороти страх перед новим і змусить рухатися до перемоги. Те, яке забарвлення придбає карта конкретно для вас - залежить від того, якими думками Водолій керується зараз.

РИБИ - Закохані

Карта Закохані має кілька смислових напрямків: перший, зрозуміло, пов'язаний зі світлим та щирим почуттям, яке раптово прокинулося всередині вас і наповнює життєвою силою. Другий же означає важливість майбутнього вибору. Це може бути балансування між двома людьми, вибір напрямку діяльності, або ж визначення шляху особистісної еволюції. Грубо кажучи, вам доведеться визначити, що у вашому житті є добром, а що злом і примкнути на ту сторону, яка ближча. Гороскоп на сьогодні також радить Рибам ретельно стежити за своїми емоціями, інакше ви можете зробити боляче близькій людині.