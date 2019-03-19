Гороскоп на 20 березня 2019: кому сьогодні не пощастить

Гороскоп на сьогодні, 20 березня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Середа для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на сьогодні.

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Овен

Овни, у вас завжди є "план Б". І саме сьогодні він може стати в нагоді як ніколи.

Телець

В цей день у вас з'явиться можливість поліпшити взаємини з близькою людиною. Від вас чекатимуть рішучих дій, тому не втрачайте часу і зробіть перший крок.

Близнюки

Близнюки, на вас чекає спокійний день. Насолоджуйтесь моментом і присвятіть вільний час самовдосконаленню.

Рак

Сьогодні настроюйтеся на активну діяльність. На вас чекає багато проблем. Ймовірно, що до кінця дня ви відчуєте втому і роздратування.

Лев

Якщо ви самотні, то сьогодні саме той день, коли ви зможете зустріти своє кохання.

Діва

Сьогодні ви зможете зрозуміти і пробачити того, про кого давно думаєте. Є варіант, що про себе нагадають колишні.

Терези

Зірки рекомендують: наведіть нарешті порядок в домі і в голові. Досить зберігати там купу мотлоху.

Скорпіон

Не сидіть сьогодні вдома. Ідіть ввечері на захід або на прогулянку, це допоможе вам зав'язати нові знайомства.

Стрілець

День буде невдалим для Стрільців. Краще залишіться вдома і не плануйте ніяких важливих справ.

Козеріг

Зірки радять: відпочиньте і розслабтеся, робота не втече.

Водолій

Говоріть сьогодні всім можливостям "так". Якщо у вас є сумніви, нехай вони відійдуть в сторону.

Риби

Риби, не дійте радикально, проявіть трохи терпіння і все налагодиться.

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