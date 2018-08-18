Гороскоп на 19 серпня: чого чекати від цього дня

Гороскоп на сьогодні, 19 серпня 2018 року, для всіх знаків Зодіаку.

Для Близнюків і Дів цей день пройде практично ідеально, а ось Овнам і Водоліям доведеться трохи попрацювати заради майбутніх успіхів. Тельцям і Левам сьогодні не завадить прислухатися до себе.

OBOZREVATEL розповідає докладніше про поради астрологів на сьогодні.

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ОВЕН

Довгоочікуваний відпочинок в цей день доведеться відкласти. Але не впадайте у відчай. Так, вам доведеться витратити час на вирішення важливих питань, але в майбутньому ви сповна насолодитеся результатами вашої праці.

ТЕЛЕЦЬ

Якщо вам хочеться провести сьогоднішній день на самоті, присвятивши його тільки собі і улюбленим заняттям, - зробіть це. І не варто переживати через те, що оточуючі вас не зрозуміють. Завтра ви зможете компенсувати їм брак вашої уваги.

БЛИЗНЮКИ

Сьогодні зірки обіцяють вам ідеальний день. Ви зможете успішно реалізувати все задумане і, при цьому, отримати задоволення від процесу. Але не варто захоплюватися вирішенням проблем. Залиште трохи часу для відпочинку і веселощів.

РАК

Сьогодні зірки рекомендують вам запастися терпінням і не приймати поспішних рішень. Можливо, неділя для вас пройде не найкращим чином, але це означає лише одне - завтра буде новий день.

ЛЕВ

Коли ви в черговий раз хочете пред'явити претензії оточуючим вас людям - зупиніться на хвилину і подумайте. Можливо ви сприймаєте все занадто серйозно? В будь-якому випадку, рішення, прийняті в пориві емоцій, часто бувають не найвдалішими.

ДІВА

Сьогодні вам можуть позаздрити представники всіх інших знаків Зодіаку. І є за що, адже сьогодні у вас легко вийде реалізувати всі свої плани. Здається, що перешкод для вас сьогодні просто не існує.

ТЕРЕЗИ

Напевно, ви і самі знаєте, що себе потрібно берегти. І це не порожні слова, адже ваше щастя залежить тільки від вас. Щоденні обов'язки ніхто не відміняв, але не варто забувати дбати про себе. А почати можна з приємних дрібниць, які вас порадують.

СКОРПІОН

Сьогодні вам варто згадати про друзів. Зателефонуйте тим, з ким давно не спілкувалися, адже їм буде приємним ваш інтерес. Та й вам, напевне, є про що розповісти.

СТРІЛЕЦЬ

Сьогоднішній день для вас буде абсолютно нейтральним. Але в цьому і полягає його вдалість - ви можете надати йому будь-яке емоційне забарвлення. І ви можете зробити його просто чудовим, якщо захочете.

КОЗЕРІГ

Зірки говорять, що сьогодні вам потрібно проявити трохи терпіння. Втім, особливо старатися не доведеться, адже все і так складеться вдало.

ВОДОЛІЙ

Схоже, що сьогоднішній день для вас не стане найлегшим за останній час. Але сильно переживати не варто. Не забувайте, що труднощі не тільки загартовують, а й працюють на ваше майбутнє.

РИБИ

Сьогодні ви маєте повне право на відпочинок. І нехай докори сумління за "ліниву" неділю вас не турбують, адже ви це по праву заслужили.