Гороскоп на 19 березня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: як уникнути помилок

Гороскоп на завтра, 19 березня 2019 року, по картах Таро пророкує для всіх знаків Зодіаку надходження нових сил і енергії з абсолютно несподіваних джерел. Також можливі нові цікаві знайомвства і корисні зв'язки.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по розкладу Таро.

Гороскоп на сьогодні по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН – П'ятірка Жезлів

З одного боку у Овнів в цей день виникне можливість розкласти по поличках свої думки і справи, а також нарешті вирішити завдання, які давно відкладали на потім. З іншої сторони, можуть вилізти назовні і ті давно забуті справи, про які ви вже і не думали, але вони також вимагатимуть від вас сил та уваги. Гороскоп на завтра радить Овнам трохи напружитися, а також чітко визначити для себе пріоритети.

ТЕЛЕЦЬ – Король Кубків

Гороскоп на вівторок для Тельців попереджає їх про раптові події, які хоч і зроблять ваш день сумбурним та непростим в емоційному плані, але зате дозволять пролити світло на більш важливі речі. Ви зрозумієте, кого з оточуючих варто підпустити ближче до себе і довіритися, а хто, насправді, спілкується з вами з маскою на обличчі.

БЛИЗНЮКИ – Шістка Кубків

Близнюки втратили комфорт. Незрозуміло, з яких причин, але ви постійно відчуваєте якусь напругу і не можете розслабитися, щоб досягти гармонії і просто відпочити. Можливо, це перевтома. Спробуйте абстрагуватися і не переживати з будь-якого приводу. Гороскоп на сьогодні обіцяє спокійний день, насолодіться ж цим.

РАК – Дама Жезлів

Дама Жезлів – карта, що символізує яскраві і раптові зміни. Вони можуть стосуватися як ділової сфери життя, так і особистої. Вам важливо зрозуміти, чого ви хочете від себе і оточуючих у майбутньому. Можливо, доведеться припинити зв'язок з кимось із раніше наближених до вас людей. Але не бійтеся, все на краще.

ЛЕВ – Вісімка Кубків

Гороскоп на вівторок радить Левам задуматися над тим, як вони виглядають збоку. Останнім часом ви могли бути різкі та грубі з близькими й тими, хто не заслуговує від вас поганого ставлення. Можливо, ви стали занадто необ'єктивні до себе, але в той же час для цього є певні підстави. Зрозумійте одну просту істину: для того, щоб жити в гармонії, потрібно вміти поступатися.

ДІВА – Шістка Денаріїв

Представникам цього знака гороскоп на сьогодні рекомендує звернути увагу на своє самопочуття. Нездужання і слабкість можуть бути наслідками емоційного виснаження. Просто зменшіть темп і перестаньте вимагати та очікувати грандіозних вчинків від інших – тоді і жити стане спокійніше.

ТЕРЕЗИ – П'ятірка Денаріїв

Терезам слід саме в цей день вирішити: чого вони хочуть від подальшого житті. Після того, як рішення буде прийняте, варто починати діяти. Ні в якому разі не можна зволікати, оскільки загубивши момент, досягнення мети стане неймовірно важким процесом. Гороскоп на завтра рекомендує відкрито заявити про свої амбіції.

СКОРПІОН – Верховна Жриця

Гороскоп на сьогодні обіцяє незабутній день в емоційному контексті. Ви будете весь день мати піднесений настрій і відчувати небувалу міць від своїх можливостей. Однак не варто занадто високо злітати в хмари: реальність також вимагає вашої безпосередньої участі. Не розслабляйтеся, але і не напружуйте себе непотрібними турботами.

СТРІЛЕЦЬ – Трійка Кубків

Гороскоп рекомендує Стрільцям трохи розслабитися і відійти від щоденної рутини. Вам більше не треба "рвати і метати", йдучи всім наперекір. Повірте, ви занадто намагаєтеся все контролювати і вважаєте, що без вашої участі не обійдеться. Але всі можуть впоратися без вашого втручання, відійдіть убік і приділіть нарешті-таки час собі.

КОЗЕРІГ – Двійка Мечів

Козероги останнім часом смикаються від будь-якого яскравого і раптового руху. Тобто занадто гостро відчувають те, що відбувається навколо, а це змушує вас постійно перебувати в стресі. Повірте, у вашому житті настає світла смуга, через те й приводів для переживань немає. Зберігайте спокій.

ВОДОЛІЙ – Четвірка Кубків

Представників цього знаку чекає незабутня зустріч. Або з раніше незнайомою людиною, або ж з дуже давнім другом. Настільки давнім, що ви могли забути вже про його існування. Гороскоп на вівторок говорить про те, що не варто уникати спілкування, навіть якщо не хочете його у цей момент. Раптові зустрічі принесуть значиму користь.

РИБИ – Суд

Рибам варто визначити для себе цілі на найближчі кілька місяців і почати рухатися в бік їх досягнення. Зірки вам посилають сигнали, але ви їх не хочете бачити і сприймати. Однак варто скористатися тими шансами, які дає доля. Інакше ця помилка "відгукнеться" вам потім дуже голосно.

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