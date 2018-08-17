Гороскоп на 18 серпня 2018: як провести цей день

Гороскоп на сьогодні, 18 серпня, для всіх знаків Зодіаку.

Субота, незважаючи на календарний вихідний, стане для багатьох одним із найбільш активних днів тижня, при цьому гороскоп на сьогодні обіцяє деяким знакам Зодіаку відмінну можливість проявити себе і свої навички для отримання вигоди в майбутньому. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на 18 серпня.

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ОВЕН

Не варто сьогодні Овнам недооцінювати ситуацію, можливостей ваших конкурентів або недоброзичливців. У даному випадку з вами грають нечесно, а це дає суперникам додаткові карти на руки. Не розслабляйтеся, хапайтеся за свіжі ідеї навіть якщо на перший погляд вони здаватимуться божевільними.

ТЕЛЕЦЬ

Субота цього тижня дозволить Тельцям максимально проявити свої творчі здібності, перевірити інтуїцію, випробувати удачу. Але це ніяк не відноситься до ризику, якого сьогодні зірки радять уникати. Зверніть також увагу на нові ділові пропозиції, які можуть обернутися для вас дивовижною вигодою.

БЛИЗНЮКИ

Близнюки сьогодні впевнені максималісти, життя б'є всередині вас ключем, а це саме час проявити креатив і активність поза професійною сферою. Поверніться до старих хобі, ідей нових навичок та сфер діяльності.

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РАК

Життєвий потенціал Раків останнім часом спрямований тільки вгору, і завдяки цьому вам вдасться зовсім по-новому оцінити своє особисте життя і переглянути ставлення до оточуючих Сьогодні ви знайдете здатність легко прощати образи і закривати очі на критику.

ЛЕВ

Леви можуть розраховувати сьогодні на вельми сприятливий день. Закінчивши насичений трудовий тиждень, ви сміливо можете відправитися відпочивати. Не виключені приємні новини, пов'язані з близькими людьми, сюрпризи і запрошення провести романтичний вечір із близькою людиною. І вище ніс! Впевненість у собі сьогодні тільки позитивно позначиться на вашому настрої.

ДІВА

Всупереч очікуванням, субота напевно виявиться не найлегшим і не найприємнішим днем ​​тижня для Дів. У деякому плані навіть небезпечним. Сьогодні бажано виключити будь-яке спілкування зі сторонніми, вживання продуктів невідомого походження, подорожі у невідомих напрямках. Негативну атмосферу дня варто розбавити заняттям, яке не потребуватиме від вас багато фізичних сил, проведіть час за улюбленою книгою.

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ТЕРЕЗИ

Вихідний день Терезів несе сьогодні негативні тенденції. Ваш гороскоп попереджає про дрібні непорозуміння і напружені діалоги, які можуть виникнути цього дня з рідними та близькими людьми. Зважаючи на це, в кінці дня можлива легка депресія або ж нервовий стрес.

СКОРПІОН

Скорпіони можуть сьогодні відчути нездужання і втому, так відбилася на вас попередній насичений трудовий тиждень. Ви не шкодували себе і мало приділяли час відпочинку, на чому варто зосередитися сьогодні. Займіться самоосвітою, приділіть час читанню або медитації.

СТРІЛЕЦЬ

Сьогодні Стрільцям буде складно впоратися з завданнями дня, перешкодити може банальна зміна настрою, легка апатія буквально до всього. Це зажадає від вас мобілізації, фізичних сил і ясності розуму. Остерігайтеся спалахів емоційності, можливі нервові зриви і травми.

КОЗЕРІГ

Козерогами цієї суботи буде керувати спонтанність, і проявлятися це буде буквально у всьому, починаючи від слів і закінчуючи прийнятими рішеннями. Саме тому сьогодні не на часі втілювати амбітні й навіть новаторські ідеї.

ВОДОЛІЙ

Гороскоп для Водолія несе сьогодні знак нервозності і бажання втекти від місць масового скупчення людей та активностей. Зірки радять звернути сьогодні увагу на нові ділові пропозиції і вкластися в них із головою, щоб отримати максимальну вигоду.

РИБИ

Відмовтеся сьогодні від затятих спроб відстояти свою правоту, ви напевно зіткнетеся з запеклим протистоянням і зазнаєте поразки. Нехай буде так. Незабаром у вас з'явиться шанс відігратися.