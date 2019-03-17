Гороскоп на 18 березня 2019: як почати новий тиждень

Гороскоп на сьогодні, 18 березня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Понеділок цього тижня обіцяє бути дуже насиченим, проте далеко не для всіх він запам'ятається приємними подіями. OBOZREVATEL пропонує читачам докладніше дізнатися свій персональний гороскоп на сьогодні.

Фото: ladyboss.com.ua

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ОВЕН

Незважаючи на те, що сьогодні перший робочий день тижня, Овнам варто приділити якомога більше часу своїм близьким. Не забувайте про те, хто завжди знаходиться поряд з вами - в хвилини радості і печалі. Днем сплануйте, а до вечора організуйте приємний відпочинок своїм рідним або коханій людині.

ТЕЛЕЦЬ

Цього понеділка Тельців у черговий раз відвідають геніальні ідеї про проведення дозвілля. У той же час, тим складніше вам буде зібратися з силами щодо роботи і всього, що стосується серйозних питань.

БЛИЗНЮКИ

Сьогодні Близнюки отримають всі можливості домогтися успіху в різних життєвих сферах. Єдине, про що варто було б потурбуватися - фінанси. Нечітке матеріальне становище може похитнутися в будь-який момент, тому постарайтеся подбати про заощадження.

РАК

Початок робочого тижня розставить всі крапки над "і" в безлічі питань. Можливо, спустить Раків з небес на землю в професійному плані і покаже, наскільки дійсність відрізняється від їх вигадок про роботу. Крім того, можливі неприємні особисті розмови.

ЛЕВ

Сьогоднішній день обіцяє Левам поліпшення фінансового становища. Можливо, вам віддадуть старий борг, або ж вас чекає раптовий виграш. Задумайтеся про те, куди найкраще вкласти гроші, щоб не тільки не втратити фінанси, а й отримати якомога більший прибуток.

ДІВА

У понеділок Дівам варто виділити час на особистісний розвиток. Візьміться за глибоку книгу або ж послухайте нову для себе музику. Зовсім не обов'язково відразу розкидатися своїми враженнями - постарайтеся "переварити" інформацію і зробити правильні висновки.

ТЕРЕЗИ

Ймовірно, Терезам здасться, що вони вирішують справи надзвичайної важливості і можуть жорстко спілкуватися з усіма оточуючими. Насправді це зовсім не так. Не варто сьогодні перебільшувати свою значущість. Пам'ятайте, що людські відносини завжди важливіше роботи і вигоди.

СКОРПІОН

Сьогодні Скорпіонів буде оточувати особлива атмосфера, яка допоможе боротися з труднощами на роботі і поза офісом. Варто перестати нервувати і усвідомити, що все найважче вже позаду і пора почати насолоджуватися всім, що вас оточує.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільці відчують сьогодні надзвичайний прилив натхнення. Варто скористатися моментом і реалізувати давні творчі бажання, незалежно від того, якої сфери вони стосуються. Можливо, саме це стане поштовхом для якогось великого і плодового проекту.

КОЗЕРІГ

Козерогів чекає важкий в моральному плані день. Вони можуть бути не в настрої і проявляти зайві емоції. Тому не слід сьогодні піддаватися загальному настрою і витратити психологічні ресурси на непотрібні переживання.

ВОДОЛІЙ

Сьогодні Водолії зрозуміють, що довгий час боролися лише з плодами своєї уяви. Можливо, надалі варто уважніше прислухатися до порад близьких. Вони точно не хочуть вам нашкодити, однак з боку краще бачать ситуацію.

РИБИ

На цей понеділок Рибам не варто намічати глобальних планів, так як є високий ризик того, що вони проваляться. Постарайтеся також уникати прийняття важливих рішень, а також трохи почекайте з відрядженнями та подорожами.

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