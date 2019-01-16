Гороскоп на 17 січня по картах Таро для всіх знаків Зодіаку: як провести день

Гороскоп на завтра, 17 січня 2018 року, по картах Таро пророкує складний і насичений день для всіх знаків Зодіаку. Деяким астрологи обіцяють досягнення гармонії зі світом і оточенням, а інших же всесвіт попереджає про те, що день принесе розчарування і негаразди.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Більше прогнозів по Таро читайте за цим посиланням.

ОВЕН – Верховний Жрець

Ця карта уособлює світ віри і глибокої довіри, яка грунтується на непохитності вибраних цінностей. Здається, все, що ви сповідували останнім часом, і є ваш шлях, а продовжити його - ваша доля. Гороскоп на четвер дозволить Овнам досягти повноцінної внутрішньої гармонії і знайти абсолютно нові емоції.

ТЕЛЕЦЬ – Четвірка Жезлів

Четвірка Жезлів відповідає періоду миру і спокою, під час якого ми розкриваємося назустріч життю і його радощам. Найважчий етап пройшов і після нього залишилися тільки гарні спогади. Тепер вас чекає повне умиротворення. Гороскоп на завтра радить поклопотатися про близьких і гідно оцінити їхні старання заради вас. Ви в силах зробити їм дуже корисну послугу.

БЛИЗНЮКИ – Сімка Жезлів

Карта означає, що ми зазнали нападу найсильніших супротивників. Вона також каже, що шанс перемогти є, а ви перебуваєте в більш вигідному становищі. Головне, добре продумати ходи, і тоді ворог отримає по заслугах.

РАК – Десятка Жезлів

Гороскоп на сьогодні за картами Таро обіцяє вам розчарування. Про це говорить Десятка Жезлів - карта похмурого настрою, що показує, що ми очікували дуже багато чого, а тепер усі наші райдужні перспективи розвіялися, як дим. Ви перебуваєте в постійному пошуку, і жоден із варіантів не влаштовує. Але іноді варто просто придивитися або по-іншому поглянути на світ.

ЛЕВ – Двійка Денаріїв

Двійка Денаріїв - це карта гравця і людину, якій байдуже, яке рішення ухвалити. Ви дуже легковажні і тому гороскоп на четвер попереджає вас: така поведінка може призвести до негативних наслідків. Сьогодні для вас не мають значення ні гроші, ні люди. Вас зачепила якась деталь і ви готові все поставити на кін. Якщо переможете - виграєте небагато, якщо програєте - втратите все.

ДІВА – Маг

Таро обіцяє вам інтелектуальні можливості. Карта позначає розум, кмітливість, активну життєву позицію. Сьогодні справа, за яку ви візьметеся, обов'язково вам вдасться і вам хотітиметься працювати сильніше й активніше. Гороскоп на завтра радить придивитися до людини, до якої ви давно відчуваєте симпатію, але не сприймаєте цього серйозно.

ТЕРЕЗИ – Трійка Мечів

Ця карта означає вибір, зроблений всупереч почуттю. Весь минулий час ви перебували в стані якоїсь залежності. Цей процес відображався на вас негативно, але попри все припинити його не вдавалося. Та зараз настав час, коли нарешті ваші почуття пригнічені вашим розумом. І це вірний крок, щоб позбутися від цієї залежності.

СКОРПІОН – П'ятірка Денаріїв

Карта, яка вам випала, означає кризу та тривоги. Зараз ви в стані невизначенності та занепокоєння. Вам постійно здається, що чогось бракує, і насправді так і є у вашому житті. Такі періоди бувають у кожного, не хвилюйтеся, просто перечекайте. Жодних серйозних втрат або горя не буде. Однак пам'ятайте - доля прихильна до вас, і якщо ви покірно витримаєте всі випробування, вже через кілька днів на вас чекає істотна винагорода.

СТРІЛЕЦЬ – Коханці

Гороскоп на картах Таро обіцяє вам любовне захоплення. Карта, що випала, означає ще й глибокі душевні переживання. Вам зараз комфортно в світі, який вас оточує, і ви готові віддавати йому всі свої внутрішні ресурси. У відповідь він підкине вам людину, з якою ви зможете повністю розкритися назустріч почуттям.

КОЗЕРІГ – Шістка Жезлів

Карта позначає період багатства, стабільності, повноти життя і впевненості в завтрашньому дні. До вас прийде фінансовий успіх, який ви давно чекали і заслужили. Незважаючи на позитивний прогноз на майбутнє, вам все одно доведеться пройти через деякі труднощі і перешкоди.

ВОДОЛІЙ – Десятка Денаріїв

Шістка Жезлів - це карта перемоги, успіху, слави і "всенародного визнання", а звідси і радості, задоволення. Ви шукали ясності і сенсу? Прийшов час їх отримати і порадіти своїм досягненням. Як варіант - зміна свідомості в цей день, є шанс перестати себе жаліти і вважати невдахою, та перейти до стадії переможця.

РИБИ – Паж Мечів

Валет масті Мечів означає роз'яснення, прояснення ситуації, якийсь свіжий струмінь, завдяки якому нам раптом відкривається істинний сенс того, що відбувається, і навіть найбільш заплутана справа стає простою і зрозумілою. Проблема в тому, що рішення це прийде до вас через конфлікт. Причому причина його - давні розбіжності, які ви вже поховали в своїй голові, а в свідомості партнера вони ще болять. Неправильна поведінка в конфлікті може зруйнувати союз.

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