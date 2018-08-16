Гороскоп на 17 серпня за картами Таро: що готує цей день

Гороскоп на завтра, 17 серпня 2018 року, за картами Таро пророкує дійсно цікавий і повний клопоту день. Нікому не доведеться відпочивати цієї п'ятниці. Стрільцям і ​​Тельцям день обіцяє гармонію зі своїм я та з іншими, а таким представникам зодіакального кола, як Рак і Терези він принесе розчарування та розбрат.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на суботу за розкладом Таро.

Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

Всі прогнози Таро читайте тут.

ОВЕН - Імператор

Імператор символізує наше прагнення до стабільності, безпеки і послідовності. Для Овнів ця карта означає ваше прагнення все контролювати. Ви вперті до безкінченності, а в стосунках із коханою людиною це не найкраща риса. Також вам заважає ваше прагнення до влади у відносинах і навіть деспотизм.

ТЕЛЕЦЬ - Шістка денаріїв

Шістка денаріїв позначає такі якості як готовність прийти на допомогу, великодушність і терпимість. Ваші почуття будуть взаємними, ви отримаєте натомість те ж, що і віддасте. Може доля підготує навіть більше, але що - поки секрет. У цей день потрібно зайнятися благодійністю - це піде на користь вашій енергетиці.

БЛИЗНЮКИ - Туз мечів

Карта значить насіння, з якого зароджується нова думка, ідея, новий погляд. На вас зійде натхнення. Завдяки позитивним емоціям цього дня ви відчуєте особливий прилив і щось неземне, що наповнить вас всередині світлом. Ловіть момент і запам'ятовуйте відчуття.

Новини Любовний гороскоп на серпень 2018 з Таро Казанови

РАК - Четвірка кубків

Гороскоп за картами Таро обіцяє вам незадоволеність цього дня. Про це говорить карта, яка означає "перенасичення", "перебір". Ви настільки наситилися різними подарунками долі, що тепер жодна розвага вам не в радість. Вчіться любити і цінувати маленькі радощі, а не крутити носом з будь-якого приводу.

ЛЕВ - Двійка денаріїв

Двійка денаріїв - це карта гравця, але також карта людини, якій байдуже, яке рішення прийняти. Вас чекає шлях. Він може бути коротким або довгим, але зараз це не має значення, оскільки ви пристосуєтеся до будь-яких обставин. Сьогодні ви легкі й веселі, і це все, що потрібно.

ДІВА - Маг

Таро обіцяє вам інтелектуальні можливості. Карта означає розум, кмітливість, активну життєву позицію. Саме зараз вас чекають деякі труднощі, але проявивши себе повністю - свій розум, активність і бажання змінюватися - ви досягнете бажаного. Ви готові до успіху і отримаєте його.

ТЕРЕЗИ - П'ятірка мечів

Ця карта означає загострення конфлікту, мерзенний скандал, "удари нижче пояса", низькість і підлість. У цей день на роботі вам буде непереливки. Всі ваші ідеї будуть відхилені в найбільш грубій формі через інтриги і наклепи ваших колег. Все може закінчиться для вас навіть більш травматично, тому зберіть всі сили.

СКОРПІОН - Сила

Сьогодні в вас прокинеться ваш внутрішній звір. Ви будете рвати і метати на роботі, при чому абсолютно не дарма. Якщо ви вже давно помічали що хтось із підлеглих халтурить або не слухається вас - бийте, це не зашкодить. Вдома вас чекає тваринна пристрасть, а потім тваринний голод. Але не хвилюйтеся - вам буде чим його вгамувати.

СТРІЛЕЦЬ - Десятка кубків

Ця карта висловлює найвищу гармонію і глибоку, доброчинну любов. У вас у душі - мир і комфорт. Більше того - ви готові подавати кожному жебракові, а кожне бродяче цуценя тягти у свій будинок. Сьогодні ви любите всіх і світ відповідає вам взаємністю.

КОЗЕРІГ - Шістка кубків

Гороскоп на картах Таро веде вас у країну спогадів. Шістка кубків показує, що ми постійно повертаємося до минулого і нудьгуємо за тими часами. Ви намагаєтеся сховатися від справжнього, тому що воно вас не влаштовує і просто забутися. Але свої проблеми і переживання треба вирішувати тут і зараз. Досить уже інфантилізму.

ВОДОЛІЙ - Лицар жезлів

Вершник Жезлів карта неоднозначна. З одного боку він символізує жагу до життя, пристрасність та ентузіазм, але іноді переходить в нетерпіння, підвищену імпульсивність. Припиніть постійно поспішати і завалювати начальника мільйоном ідей, втілення яких ви бачите тут і вже. Не бійтеся перешкод, але і не перегинайте палицю - робіть усе в міру необхідності.

РИБИ - П'ятірка жезлів

Ця карта - кинутий нам виклик, запрошення помірятися силами, позмагатися. Сьогодні у вас з'явиться можливість повністю перевірити свої сили. Вам уже давно свербіли руки почати щось нове - давайте! Пам'ятайте, якщо ви самі починаєте боротьбу - завжди зможете зупинитися, але якщо приймаєте чийсь виклик доведеться йти до кінця.