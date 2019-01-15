Гороскоп на 16 січня за картами Таро для всіх знаків Зодіаку: як провести день

Гороскоп на завтра, 16 січня 2018 року, за картами Таро пророкує багатьом знакам Зодіаку вдалий день, який може принести вам досить цікаві і несподівані новини. Однак декому все ж доведеться долати різні перешкоди на шляху до вершини.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам детальніше вивчити гороскоп на середу для всіх знаків Зодіаку за розкладом Таро.

Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Всі прогнози Таро читайте тут.

ОВЕН — Колесо Фортуни

Овнам гороскоп на завтра віщує нові пригоди і несподівані новини, які спершу можуть вибити зі звичної життєвої колії, але при цьому вони проллють світло на найближче майбутнє. Карти Таро радять у середу намагатися іти за своєю долею і не квапити події, оскільки починається світла смуга у житті. Але події мають іти своїм ходом, інакше ви можете злякати удачу.

Колесо Фортуни — це завжди лотерея, а отже день може "полоскотати" вам нерви і внести у життя інтригу. Тим не менш, у другій половині все проясниться і покаже, наскільки доля прихильна до вас, а це означає, що ви можете сміливо ризикувати і рухатися до своєї мети.

ТЕЛЕЦЬ — Верховна Жриця

Карта, яка випала Тельцям у розкладі на сьогодні, позначає покірність всесвіту і спокій. Гороскоп на сьогодні говорить про те, що вам не слід активно втручатися в хід подій, оскільки ви ризикуєте припуститися серйозних помилок. Можливо, йдеться про спілкування з близькими людьми, яких ви можете випадково образити з необережності.

Карти радять: зачекайте трохи, і справи самі скеруються у потрібний вам напрямок. Якщо ви все ж вирішили втрутитися, необхідно чітко усвідомлювати, для чого ви це робите. Не приймайте квапливих рішень і не "купуйте кота у мішку" — все має бути чітко і прозоро.

БЛИЗНЮКИ — Повішений

Карта Повішений символізує свободу людини: від зобов'язань, від життєвого тягаря, від переживань і непотрібних зв'язків. Гороскоп на середу вказує на обмеження і заборони: можливо, сьогодні вам доведеться трохи стишити свій запал і частіше стримувати емоції.

Життєва ситуація постійно змінюється, і ви нічого не зможете з цим зробити. Поки вашої мети не досягнуто, бо рух було зупинено обставинами або власними помилками. Щоб не зайти остаточно у безвихідь, вам необхідно позбутися того, що заважає і тривожить. Не беріть на себе занадто багато та дозвольте певним людям частково втрутитися у життя — вони явно не бажають вам зла. І пам'ятайте: свобода приходить тоді, коли ми накладаємо на себе ті чи інші зобов'язання.

РАК — Двійка Жезлів

Ця карта Таро з категорії Жезлів дає можливість з'ясувати, наскільки ви самі здатні відповідати за свої вчинки і приймати правильні рішення. Річ у тім, що поява у розкладі Двійки Жезлів свідчить, що ви скоро постанете перед важливим вибором. Від нього, ймовірно, може залежати величезний відрізок подальшого життя, а ставши на невигідному боці, ви можете загрузнути у павутинні непотрібних інтриг і пристрастей. Ліквідувати негативні наслідки своїх рішень буде важко, тому просто спробуйте не робити жодних необміркованих вчинків.

Двійка Жезлів пророкує, що прийняти конкретне рішення буде не так просто, як ви вважали спочатку. Чим більше ви будете заглиблюватися у проблему, що вас хвилює, тим обережніше доведеться поводитися. З одного боку, така поведінка правильна: навіщо кидатися "з головою" в ситуацію, не знаючи, що саме очікує вас попереду? З іншого ж боку, всі ми рано чи пізно опиняємося в такому становищі, коли необхідно чимось ризикнути.

ЛЕВ — Лицар Жезлів

Гороскоп за картами Таро радить представникам цього знаку бути стриманішими і тактовнішими, оскільки події, що відбуваються навколо, обіцяють вам сьогодні зайву збудливість. Лицар Жезлів символізує жар душі, що виявляється у жадобі до життя, але сьогодні він може як дати поштовх до прямих дій на шляху до кардинальних змін, так і, ймовірно, загрожує зачепити негативний бік карти — нетерпіння, імпульсивність і схильність до перебільшень. Не беріть нічого так близько до серця, оскільки є можливість отримати негативний заряд енергії.

Найчастіше ваша ж нетерпимість і запальність заважають вам грамотно чинити в тій чи іншій ситуації. Поміркуйте про те, що ви робите не так і про що найчастіше шкодуєте. Тоді все стане на свої місця.

ДІВА — Четвірка Кубків

Четвірка Кубків попереджає Дів про те, що день буде вельми корисним, проте водночас далеко не легким. Щось змусить вас сьогодні серйозно замислитися щодо проблем, які назрівають у житті. Зверніть увагу на те, що ви самі коваль свого щастя і перестаньте сліпо розраховувати на чиюсь потужну допомогу.

Гороскоп на середу говорить про те, що вам необхідне внутрішнє усамітнення, можна навіть сказати — самотність. Ви занадто прив'язані до тих, хто сильніший і мудріший за вас у деяких аспектах життєдіяльності. Час навчитися діяти самостійно, покладаючись тільки на себе самого. І в середу — саме час для того, щоб почати втілювати власні ініціативи.

ТЕРЕЗИ — Десятка Кубків

Ця карта висловлює найвищу гармонію і глибоку, доброчинну любов. Власне, гороскоп на середу і віщує Терезам день, сповнений теплих емоцій і ніжних почуттів. Можливо, станеться те, що змусить вас подивитися на життя під зовсім іншим кутом. При цьому, швидше за все, передбачення стосуватимуться особистого боку життя.

Любов — те, що змусить вас рухатися далі, і якщо ви її ще не знайшли, тоді, можливо, саме цього дня друга половинка промайне у вашій долі. У вас у душі з'являться довгоочікувані мир і комфорт, яких раніше так гостро бракувало. Скористайтеся всіма шансами, які надасть вам доля.

СКОРПІОН — Дама Денаріїв

Королева Денаріїв — образ жінки, яка домагається насамперед суспільного визнання і вже потім — сімейного добробуту. Це певною мірою кине тінь впливу і на Скорпіонів: ви будете надто перейматися роботою, і зовсім припините помічати особисті проблеми. Однак, як пророкує гороскоп на завтра — це може виявитися правильним рішенням. Існує ймовірність того, що ваші жертви будуть оцінені, оскільки дозволять усім побачити, наскільки важливі для вас заохочення і похвала.

Ви — на рідкість неординарна особистість, здатна досягти найбільших висот в обраній діяльності. Але зазвичай Королева Денаріїв крім усіх своїх численних талантів, володіє ще такою рідкісною якістю, як скромність. Так от, цього дня вам не варто користуватися цією якістю — будьте сміливішими й настирливішими.

СТРІЛЕЦЬ — Четвірка Мечів

Ця карта символізує завзяту боротьбу за місце під сонцем. Вам доведеться битися словесно і доводити свою правоту для того, щоб не постраждала власна репутація. Можливо, виною всьому — необдумані і легковажні вчинки, які ви зробили раніше. Гороскоп за картами Таро рекомендує цього дня вам гарненько обміркувати кожен свій крок і діяти дуже обережно, інакше можете постраждати від власної різкості.

Стрільцям останнім часом хочеться відпочити від усього і всіх, але про який відпочинок мова, якщо навколо стільки незавершених справ? Треба напружитися, але все ж постарайтеся не завантажувати голову проблемами і турботами, які зараз не є пріоритетними. Визначте для себе чітку траєкторію руху і прямуйте визначеним шляхом.

КОЗОРІГ — Король Кубків

Карта Король Кубків уособлює ваше прагнення до набуття трансцендентного досвіду, до звільнення від пут свідомості і містичного єднання із всесвітом, що приготувало для вас яскравий і незабутній сюрприз. Існує ймовірність, що ваше життя круто зміниться, однак вам варто докласти до цього певних зусиль.

Ви постійно відчуваєте, що десь втрачаєте, а ваше життя стає рутиною, та повірте, так і має бути перед початком нового, значущого циклу життя. Спробуйте зупинитися і подивитися навколо, зараз ви можете відчути себе частинкою чогось більшого. Якщо постараєтеся — відкриється справжня істина.

ВОДОЛІЙ — Четвірка Жезлів

Четвірка Жезлів ніколи не буває випадковою або непомітною картою в розкладі. Водоліям доведеться сьогодні переробити масу важливих справ, що дасть старт для початку нового етапу в житті. Ця карта є хранителем дуже позитивної і потужної енергетики. Саме Четвірка Жезлів випадає в особистому розкладі людям, які готові йти напролом заради власного щастя.

Гороскоп на сьогодні означає, що і на вашу вулицю прийшло свято. Це можуть бути різні значущі події як в особистому житті, так і на ґрунті кар'єри: заручини, весілля, новосілля, підвищення або глобальні покупки.

РИБИ — Дама Жезлів

Карта символізує довіру до себе, мир із самим собою і цілковиту душевну гармонію. Сьогодні ви — відкриті новому і легкі на підйом. Можливо, навіть виявите ініціативу, яка знайде широкий відгук в оточення і буде високо оцінена керівною ланкою. Пам'ятайте, навіть авантюрні пропозиції можуть виявитися дуже корисними і вартісними, тому — ризикуйте, не бійтеся рухатися вперед і готуйтеся отримати заслужену винагороду.

Варто також зазначити, що Рибам слід трохи відпочити від повсякденної рутини і змінити щось у своєму житті, інакше будете шкодувати про те, що воно минуло сіро і нецікаво.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!