Гороскоп на 16 серпня за картами Таро: що готує цей день

Гороскоп на завтра, 16 серпня 2018 року, за картами Таро обіцяє деяким знакам Зодіаку емоційно насичений, місцями навіть складний день. Також існує ризик виникнення конфліктів на діловому й особистому ґрунті. Постарайтеся не сперечатися з людьми, які можуть якось вплинути на ваше майбутнє, оскільки це може дуже погано закінчитися

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер для всіх знаків Зодіаку відповідно до розкладу Таро.

Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.





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ОВЕН - Десятка мечів

Овнам Таро прогнозує на сьогодні тривожний і наповнений дивними подіями день. Вас весь час буде переслідувати відчуття того, що щось іде не за планом. Незрозумілі спалахи страху можуть з'являтися через те, що у вашому житті настає важлива подія, яка в підсумку стане вирішальною у певній сфері вашого існування.

Вам дійсно необхідно буде сьогодні зануритися у відповідні важкі емоції - від цього нікуди не дітися. Але пам'ятайте, що все відбувається для досягнення певної мети. Наберіться сміливості і рухайтеся вперед, інакше можете застрягти в болоті власних побоювань і переживань.

ТЕЛЕЦЬ - Маг

Гороскоп на четвер надав Тельцям світлу, але вельми суперечливу карту. Маг вимагає від вас рішучої і наполегливої поведінки саме в цей день. Ймовірно, ви здатні самі зайнятися якою-небудь ідеєю та інших повести за собою, і зараз це буде як ніколи до речі. Руйнуйте стереотипи, робіть усе для того, щоб виправдати свою різкість і напористість. Тельці - природжені лідери й часто цим користуються. Але в цей день варто бути максимально обережними зі своїми намірами, оскільки можете "перегнути палицю".

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БЛИЗНЮКИ - Четвірка денаріїв

Ця карта дає зрозуміти, що коло ваших надій і мрій наразі досить обмежене. Варто розірвати рамки внутрішніх комплексів, і зробити це якомога швидше. Що б вам не говорили про необхідність подальшого зростання, ви тільки досадливо відмахуєтеся: і так цілком вистачає того, що є. Власне, саме ця позиція приносить вам всі неприємності, які останнім часом так активно переслідують Близнюків.

Ви - людина, яка, як правило, досить твердо стоїть на ногах, але одночасно побоюється зробити зайвий крок у бік, аби не внести в своє життя щось незнайоме. Ризик - те, чого так не вистачає у вашому житті зараз, так що постарайтеся переступити через свої принципи і спробуйте зробити щось, що радикально відрізняється від звичної для вас поведінки.

РАК - Суд

Гороскоп на сьогодні, 16 серпня, для Раків за Таро видав карту Суд. Вона зовсім не означає настання судного часу. У вашому розкладі це - позитивна карта, яка символізує початок нового життя. Можливо, вам вдасться сьогодні перекреслити всі неприємності, які раніше відбувалися, і стартувати з чистого аркуша та зі свіжими силами.

Карта також може означати необхідність переоцінки цінностей, виникнення нестандартного погляду на майбутнє з урахуванням минулого досвіду. Сьогодні доля подарує вам перспективу завершити незакінчену справу, яка давно була відкладена в "довгий ящик". Поновлення процесу на новому рівні піднесе шанс докорінно змінити думку оточуючих про вас, що стане точно корисним для подальшого життя.

ЛЕВ - Двійка жезлів

Представники цього знака сьогодні опиняться перед нелегким вибором, який може вибити їх зі звичної колії. Але події дадуть вам можливість з'ясувати, наскільки ви самі здатні відповідати за свої вчинки і приймати правильні рішення. Справа в тому, що поява в розкладі Двійки жезлів свідчить, що ви стоєте на перехресті і від того, який напрямок оберете, залежить подальша доля.

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Щоб не допустити непоправних помилок, спробуйте тверезо оцінити свої пріоритети і визначити, що на цьому етапі життя є більш важливим.

ДІВА - П'ятірка кубків

П'ятірка кубків - це глибоке розчарування. На жаль, ситуація все більше і більше виходить з-під контролю, завдаючи вам чимало мук та страхів: а що, якщо ваші погані передчуття виправдаються? Женіть геть від себе всі страхи і старі образи - це марна трата сил і емоційних ресурсів.

Саме ці тривожні думки, емоційні переживання, а аж ніяк не реальні неприємності, роблять вас нервовим і дратівливим. Сьогодні варто постаратися перевести дух і заспокоїтися, це допоможе вам зрозуміти, яким чином чинити в тій чи іншій ситуації.

ТЕРЕЗИ - Паж денаріїв

Карти радять Терезам негайно вийти з-під чужої опіки і зажити власним життям. І перш за все це відноситься до матеріальної (грошової) сфери. Ви занадто залежні від когось, хто, насправді, не повинен взагалі впливати на ваше особисте життя. Постарайтеся обрубати подібні зв'язки, інакше вони можуть потягнути вас на дно.

Якщо вам випала ця карта - очевидно, доведеться пробиватися до поставлених перед собою цілей: труднощі неминучі, адже у вас поки немає необхідного життєвого досвіду, так само, як і досвіду в діловій сфері. Діючи звичними методами, ви навряд чи досягнете успіху і поставленої мети. Варто кардинально переглянути модель своєї поведінки.

СКОРПІОН - Зірка

Зірка - це карта, що символізує мудрість, внутрішню силу і приховані можливості, якими володіють представники цього знака, та навіть не здогадуються про це. В контексті цього знака Зодіаку вона пророкує правильне прийняття рішень, які в результаті вплинуть на ваше майбутнє. Відбудеться щось таке, що зруйнує всі раніше збудовані стереотипи та бар'єри. Карти кажуть, що позитивний настрій і щира радість будуть супроводжувати вас протягом всього дня.

Гороскоп на сьогодні для Скорпіонів обіцяє, що вас оберігають вищі сили - проявіть подяку і не йдіть поперек долі. Тоді вона щедро вас нагородить за старання.

СТРІЛЕЦЬ - Повішений

Карта показує, що у вашому житті стався застій почуттів і емоцій. Ви намагаєтеся кудись рухатися, розгорнути весь перебіг подій у протилежну сторону, але, на жаль, вам не вистачає на це сил. Крім цього, гороскоп на четвер вказує на обмеження і заборони. Зовнішні або внутрішні - вони весь час заважають вам отримати бажане.

Карти кажуть, що Стрільці зайшли в глухий кут чи знаходяться, що називається, в "підвішеному стані", немов у пастці. Не виключено, що ви стали жертвою зради або самі себе зрадили. Але не сумуйте, скоро таємне стане явним, а ви неодмінно зможете розібратися з усіма негараздами і конфліктами особистості.

КОЗЕРІГ - Місяць

Останнім часом Козероги знаходяться в полоні страху, обману або невпевненості, в який самі ж себе і загнали. Можливо, така поведінка спровокована тим, що ви не можете, або не хочете уявляти ситуацію правильно, а сприймаєте її крізь призму власних комплексів і фобій. Не варто заздалегідь панікувати, що б не сталося. Сьогодні вам має пощастити у важливій справі, про яку ви давно мріяли. Головне - вчасно розпізнати всі знаки долі і не "гальмувати", інакше можете залишитися на узбіччі життя.

Карти кажуть: якщо бажаєте докорінно змінити себе - ризикніть, результат неодмінно виправдає всі очікування і наміри. Можливо, вам буде потрібна допомога інших - не соромтеся бути відвертими зі своїми близькими і просити протягнути вам руку.

ВОДОЛІЙ - Трійка кубків

Трійка кубків говорить про те, що настав нелегкий період у стосунках між вами та близькими вам людьми. Ймовірно, "клімат" у ваших стосунках з коханою людиною міг якісно змінитися, а ви навіть не усвідомлюєте, як і коли це сталося. Сьогодні вас буде турбувати якесь неясне почуття невпевненості: здається, все вже не так добре, як було раніше.

Гороскоп на четвер за картами Таро для Водоліїв каже, що в якийсь момент ваш партнер став віддалятися від вас. Він робить це поступово, крок за кроком, все більше занурюючись у власні проблеми і турботи. Постарайтеся все обдумати і пояснити для себе таку його поведінку, в іншому випадку цей процес відділення один від одного стане неконтрольованим.

РИБИ - Двійка мечів

Ця карта символізує пробудження якоїсь первісної й імпульсивної сили, яка охоплює людину, яка перебуває в періоді любовного захоплення й емоційного сплеску. Ймовірно, як каже гороскоп на завтра, ви довгий час намагалися її ховати, але рано чи пізно вона виллється назовні. Будьте обережні зі своїми бажаннями, інакше вони можуть привести вас до абсолютно несподіваних наслідків.

В емоційному плані Двійка мечів може також застерігати вас від зайвої невпевненості і нерішучості - ви постійно відчуваєте якийсь неспокій, причина якого вам не ясна. Не варто, звичайно, кидатися "в усі тяжкі", але й, безумовно, не намагайтеся сховатися від тем, які необхідно обговорити.