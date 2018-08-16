Гороскоп на 17 серпня 2018: на кого чекає невдача в цей день

Гороскоп на сьогодні, 17 серпня 2018 року, для всіх знаків Зодіаку.

П'ятниця цього тижня обіцяє багато труднощів, але людям, які люблять працювати і роблять це скрупульозно, вона піде на користь. Скорпіонам, Левам і Терезам доведеться отримувати приємності від всіх людей, що будуть зустрічатися на шляху, тоді як Стрільцям і Ракам буде хотітися скоріше закінчити цей день.

OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на сьогодні.

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ОВЕН

Представникам цього знака Зодіаку в п'ятницю не належить довгоочікуваний відпочинок. На жаль, на ваші плечі ляже величезна кількість турбот, яку вам доведеться розгрібати самостійно. Так, це може бути важко, але при цьому цілком вирішувано. Не вішайте носа і не поспішайте робити кроки назустріч своїм проблемам. Тоді удача вам посміхнеться.

ТЕЛЕЦЬ

Гороскоп на сьогодні для Тельців каже їм про те, що прийшов час відстоювати свої інтереси. Напевно вам необхідно буде поборотися не тільки за свою правоту, але ще й захистити тих, хто особисто вам дорогий, але при цьому не може сам за себе постояти.

БЛИЗНЮКИ

Ви довгий час були на самоті, але прийшов час розірвати це коло і відновити контакти з тими, з ким ще зовсім недавно були готові піти і в вогонь, і в воду. Якісна колективна робота може принести Близнюкам несподівано хороший прибуток. Втім при негативному збігу обставин і неуважності є шанси нарватися на небезпеку.

РАК

Уміння Рака бути хорошим другом і репутація людини, якій можна довіряти, може знадобитися сьогодні по відношенню до близьких людей. Так, гороскоп на п'ятницю говорить, що вам доведеться допомагати людям, жертвуючи собою. Але результат буде коштувати всіх зусиль.

ЛЕВ

Владні і різкі Леви, які звикли керувати всіма процесами в житті, останнім часом стали дуже м'якими по відношенню до деяких людей. Це не є чимось поганим, але при цьому повністю стирає вашу суть. Припиніть прогинатися під всіх.

ДІВА

Ймовірно, Діви сьогодні почують не один крик про допомогу, на звук якого будуть мчати стрімголов. Однак, гороскоп на сьогодні радить ретельно обміркувати всі "за" і "проти" і визначити, чи дійсно важливо пожертвувати собою заради чужого блага?

ТЕРЕЗИ

Сьогодні Терезам буде під силу здолати навіть найбільш безнадійну справу. Головне - не витрачати даремно сили (наприклад, на сварки або суперечки), а направити енергію в конструктивне русло. Постарайтеся уникати пліток і порожніх розмов, а більше часу віддайте тим контактам, які безпосередньо стосуються важливих справ.

СКОРПІОН

У Скорпіонів, як каже гороскоп на сьогодні, буде емоційно насичений і душевно теплий день. Отже, ви будете сповнені трепетних почуттів, а також відчувати підвищену емоційність, яка, до того ж, буде мати позитивний характер. За серйозні справи вам сьогодні може і не варто братися. Краще просто розслабтеся і отримувати задоволення від того, що відбувається навколо.

СТРІЛЕЦЬ

Припиніть використовувати вигадані розповіді для того, щоб стати популярнішими і сенсаційнішими. Вам варто нарешті навчитися керувати своїми думками, щоб не продукувати ті емоції, про які будете шкодувати. Часто Стрільці звинувачують усіх навколо в своїх бідах - пам'ятайте, винні у всьому здебільшого лише ви самі.

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КОЗЕРІГ

Гороскоп на п'ятницю говорить Козерогам: не зупиняйтеся. Вам принципово важливо продовжувати рухатися вперед. Трудовий і моральний застій, який зараз має місце бути у вашому житті, може перекочувати значно далі, і тоді вирватись з цього полону буде важко.

ВОДОЛІЙ

Представники цього знака часто роблять все наперекір долі - не квапте події, нехай все йде своєю чергою і тоді ви зможете розраховувати на її прихильність.

РИБИ

Сьогодні Рибам ні в якому разі не можна піддаватися ліні - наслідки моут бути нереально важкими. Сумлінно виконуйте те, що потрібно, і удача посміхнеться вам. Постарайтеся не конфліктувати з тими, хто безумовно сильніше вас.