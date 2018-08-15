Гороскоп на 16 серпня 2018: кого чекають труднощі на роботі

Гороскоп на сьогодні, 16 серпня 2018 року, для всіх знаків Зодіаку.

Середа цього тижня обіцяє багато труднощів, але людям, які люблять працювати і роблять це скрупульозно, вона піде на користь. Скорпіонам, Левам і Терезам доведеться отримувати приємності від усіх людей, що будуть зустрічаєтися на шляху, тоді як Близнюкам і Рибам хотітиметься скоріше закінчити цей день.

OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на сьогодні.

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ОВЕН

Гороскоп на сьогодні обіцяє вам важкий день. Можливі затримки на роботі, або через вашу загальну повільність, або через якісь конкретні проблеми з виконанням завдань керівництва. Краще все-таки не поспішати і задовольнити начальство, інакше очікується низка неприємностей.

ТЕЛЕЦЬ

Сьогодні у вас нервовий день. Ви раз-у-раз розпалюєтеся після будь-якої неприємної нісенітниці. Не потрібно все приймати близько до серця, насправді, все не так страшно як вам здається. Щоб розвантажитися, краще зайнятися фізичними вправами.

БЛИЗНЮКИ

У вас сьогодні аврал - вдома немає їжі, ніяк не можете знайти підходящий для роботи одяг, а коли знаходите - випадково виллєте щось на нову блузку, або спалите спідницю. З оточенням теж негаразди - вони раз-у-раз намагаються залізти до вас у душу, бачачи ваше напруження. Ви у відповідь хочете вибухнути на кожного. Перечекайте до завтра.

РАК

Ракам сьогодні доведеться попрацювати над відносинами. У першу чергу це стосується сім'ї - далекі родичі будуть домагатися вийти на контакт і це на краще. Надалі близкість із кровними принесе вигоду.

ЛЕВ

Сьогодні можете бути впевненим - удача сприяє вам. Особливо це стосується випадкових знайомств або спілкувань із давно забутими друзями. Якщо на вулиці до вас хтось заговорить, будьте впевнені - це новий міцний контакт.

ДІВА

У вас все спокійно. Після шторму прийшов період затишшя - можете, не сумніваючись, відлежуватися на пляжі, в гамаку або просто в ліжку - це і буде найкращим вкладенням сил для вас. Тільки коли наберетесь енергії, зможете з упевненістю йти далі.

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ТЕРЕЗИ

Сьогодні Гороскоп обіцяє вам день із коханим. Навіть якщо фізично ви перебуваєте в різних містах або країнах саме зараз ви відчуєте особливий зв'язок. Ви будете думати про одне і те ж водночас і хотіти того ж самого. Так що не пропустіть нагоду провести цей день разом.

СКОРПІОН

Хтось перед вами завинив. Може, ви про це не знаєте, може здогадуєтеся, але людина постійно думає про це. Швидше за все, сьогодні вас чекають вибачення і навіть приємні несподіванки від винного. Ваша справа - прийняти і пробачити.

СТРІЛЕЦЬ

Гороскоп обіцяє вам зміну діяльності. Занадто багато всього постійного зараз вас оточує. Не варто одразу робити різких рухів, але подумайте про майбутні зміни. Це може бути введення нової людини в коло спілкування, освоєння додаткового хобі або фріланс на зміну основній рутинній роботі.

КОЗЕРІГ

Ви - ще той трудоголік. Саме тому сьогоднішній день для вас - рай. Нові завдання будуть з'являтися кожну годину, а ви якнайкраще будете їх виконувати. Завдяки вашій наполегливості та уважності, у вас є шанс піднятися на новий рівень - як ментально, так і в плані кар'єри.

ВОДОЛІЙ

Сьогодні на вас обов'язково зваляться несподіванки. Приємними чи жахливими вони будуть залежить тільки від вашого сприйняття. Кожна з них несе новий шанс, але потрібно докласти зусиль. Із самого ранку краще налаштувати себе на позитив.

РИБИ

Чомусь останнім часом ви не входите до списку улюбленців долі. Щось сталося з вашою внутрішньою гармонією - враження, ніби вона залишилася на десь далеко в минулому. Всі не те говорять і не так дихають, і взагалі - людей навколо ви сприймаєте як найгірших представників суспільства. Насправді, не такі вже вони й погані - просто пошукайте плюси.