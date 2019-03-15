Гороскоп на 16 березня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: кому неймовірно пощастить

Гороскоп на завтра, 16 березня 2019 року, по картах Таро пророкує вдалий день для нових починань та втілення ідей. Для всіх знаків Зодіаку можуть надійти привабливі пропозиції: по роботі, в особистих відносинах або ж просто виникнуть цікаві плани на добу.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на суботу по розкладу Таро.

Гороскоп на сьогодні по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН — П'ятірка Жезлів

П'ятірка Жезлів — карта, яка має суперечливий зміст. З одного боку ви зможете нарешті завершити справи, які довгий час відкладали "на потім", але з іншого — виникнуть труднощі при спілкуванні з близькими. Вам доведеться доводити свою правоту, і, можливо, в досить різкій формі. Гороскоп на завтра рекомендує виявити терпіння і не провокувати конфлікти.

ТЕЛЕЦЬ — Король Кубків

Гороскоп на суботу обіцяє Тельцям день, повний пригод. Вам випаде нагода спробувати свої сили в абсолютно новому напрямку, і, до речі, експеримент буде вдалим. Не бійтеся показати своє справжнє обличчя, навіть якщо не впевнені у власних силах — дійте, а близькі вам обов'язково допоможуть.

БЛИЗНЮКИ — Шістка Кубків

Близнюки останнім часом відчувають якийсь тиск з боку навколишнього світу. Вам постійно здається, що будь-яка дія може спровокувати хвилю критики, проте, це не зовсім так. Ви затискаєтеся, боїтеся зробити якийсь крок у невідоме і через це втрачаєте можливості, які так наполегливо дарує вам доля. Гороскоп на сьогодні щиро радить міняти подібний підхід до життя, інакше дуже пошкодуєте.

РАК — Дама Жезлів

Дама Жезлів — карта, що позначає зміни. Ви втомилися, а в житті бракує спокою і стабільності. Гороскоп на завтра обіцяє, що ситуація зміниться у вигідніший для вас бік. Можливо, надійде приваблива пропозиція від близьких. Якщо вона стосуватиметься відпочинку чи зміни обстановки — погоджуйтеся, навіть не думаючи.

ЛЕВ — Вісімка Кубків

Представників цього знаку очікує прорив. Довгий час вам здавалося, що ви ходите по замкненому колу, але саме в цей день воно розірветься. Не без ваших зусиль, звісно, але результати обов'язково будуть вартими того. Гороскоп на суботу за картами Таро обіцяє вам також приплив нових сил і натхнення, так що якщо хотіли реалізувати якісь плани, можете починати це робити саме сьогодні.

ДІВА — Шістка Денаріїв

Діви, як каже гороскоп на завтра, заплуталися і не можуть знайти вихід. Однак винні у цьому ви самі. Розберіться в собі і подумайте, від яких неприємних думок з минулого ви хочете позбутися. Це дасть вам пораду або підказку для нинішнього життя. Якщо для цього вам доведеться попрощатися з чимось або кимось — паліть мости і рубайте канати. Так велить робити всесвіт.

ТЕРЕЗИ — П'ятірка Денаріїв

Ця карта символізує початок перетворень, які повинні докорінно змінити ваше життя. Можливо, зміни будуть досить кардинальними і принесуть у ваше життя певний дискомфорт, але не варто цього боятися. Прийміть все, як належне — ваше майбутнє потребує нововведень, тому не бійтеся експериментувати.

СКОРПІОН — Верховна Жриця

Карта символізує для представників цього знака Зодіаку довгоочікувану нагороду за старання. Ви сміливо йшли наперекір усім обставинам, і нарешті дійшли до заповітної мети. Залишилося тільки простягнути руку і схопити свій приз. Гороскоп каже, що нагорода від долі буде саме такою, яку ви очікували.

СТРІЛЕЦЬ — Трійка Кубків

Гороскоп на сьогодні обіцяє вам веселощі: приємне проведення часу, багато спілкування і частувань, а також відчуття якогось свята, що наближається. Можливо, ви опинитеся в центрі уваги і будете справжнім героєм вечора. Також доля віщує Стрільцям визнання і впевненість у власних силах, які раптово впадуть на голову. Насолоджуйтесь цими дарами долі, але контролюйте те, що відбувається, щоб потім не стати посміховиськом.

КОЗОРІГ — Двійка Мечів

Двійка Мечів символізує емоції. Отже, день буде дуже яскравим і насиченим приємними подіями. На вас чекає зустріч із близькими, зміна обстановки і позитивні враження від спілкування. Що стосується ділової сфери, то тут все також гладко. Але варто придивитися до "темних конячок", які вас оточують. Гороскоп на завтра рекомендує зробити те, що ви давно обіцяли.

ВОДОЛІЙ — Четвірка Кубків

Субота для Водоліїв буде сповнена мрій. І, слід зазначити, що з огляду на ваш приземлений характер, така дещо легковажна поведінку зіграє тільки на руку. Мрії дозволять вам чіткіше окреслити плани на майбутнє, а також дадуть певну мотивацію. Просто повірте у власні сили, і все вдасться найкращим чином.

РИБИ — Суд

Гороскоп на сьогодні каже, що у вас буде можливість завершити незакінчену справу. Ця карта може натякати на переїзд, зміну роду діяльності або ж набуття нових зв'язків. Це у глобальному розумінні. Якщо ж придивитися уважніше, вам варто розібратися зі старими обіцянками. Саме зараз настав час зачинити всі незачинені двері за спиною.

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