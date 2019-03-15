Гороскоп на 16 березня 2019: як сьогодні не схибити

Гороскоп на сьогодні, 16 березня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Один із знаків Зодіаку стане сьогодні особливо вразливим, а декого буде супроводжувати удача. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися свій персональний гороскоп на суботу.

Фото: lifewire.com

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ОВЕН

У першій половині дня вам доведеться займатися вирішенням справ, які давно виникли, до них у вас не доходили руки. Сьогодні вам слід проявити терпіння і витримку, якщо хочете звільнити неділю від турбот.

ТЕЛЕЦЬ

Гороскоп каже, що в суботу Тельцям буде легше знайти шлях до давно наміченої мети. Але не намагайтеся гнатися за декількома зайцями - це призведе до невдач по всіх фронтах.

БЛИЗНЮКИ

У суботу, мабуть, головною подією дня для Близнюків може стати перспективне знайомство. Від часу, в який ви народилися, буде залежати якої сфери воно торкнеться: ділової чи особистої.

РАК

Цей день буде сприятливий для навчання і духовного розвитку. Почитайте книгу, сходіть в театр. Можливо, час засісти за вивчення мови, про яку ви давно думали?

ЛЕВ

Сьогодні планети займуть положення, яке обдарує Львів творчою енергією. А це значить, що час завершувати розпочаті справи і займатися чимось легким.

ДІВА

Сьогодні Дівам краще приділити більше часу своїм рідним. Влаштуйте теплий сімейний вечір або сходіть кудись із найближчими.

ТЕРЕЗИ

Сьогодні Терезам слід попрощатися з минулим. Навіть якщо воно було вам дуже дороге. Підведіться і йдіть далі.

СКОРПІОН

У суботу удача буде посміхатися саме Скорпіонам. Так що не втрачайте часу і вперед на реалізацію своїх найсміливіших планів та проектів!

СТРІЛЕЦЬ

Зірки рекомендують вам саме сьогодні розібратися з вашими особистими проблемами. У суботу велика ймовірність того, що все вийде вдало.

КОЗЕРІГ

У цей день гороскоп попереджає Козерогів про уразливість. Будьте обережні і побережіть здоров'я.

ВОДОЛІЙ

Вас сьогодні очікує успішний день. Чекайте приємний подарунок від друга.

РИБИ

Вас чекають нові знайомства та романтичні пригоди.

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