Гороскоп на 15 січня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: кому загрожує небезпека

Гороскоп на завтра, 15 січня 2018 року, по картах Таро пророкує активний день, який може навіть трохи вибити вас з колії. Деякі представники Зодіаку будуть перебувати на грані виснаження, але їм варто витерпіти всі негаразди максимально спокійно, так як в кінці дня ситуація утворюється і допоможе зрозуміти щось важливе для себе.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок по розкладу Таро.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН – Четвірка кубків

Схоже, сьогодні ви будете витати у мріях. Вам випала дуже цікава карта. Карта Четвірка кубків - символ вичерпаності, завершеності або втрати інтересу до того, що є. Це знак розчарування. Карта в розкладі на вівторок має двояке значення. З одного боку, саме незадоволеність штовхає нас вперед, не дає засиджуватися на одному місці. З іншого, карта вказує на невміння цінувати те, що є тут і зараз, а також нинішній, а не майбутній момент свого життя. Є, над чим поміркувати.

ТЕЛЕЦЬ – Шістка жезлів

Гороскоп на сьогодні за Таро обіцяє вам тріумф, велику перемогу! На карті зображено воїна, який довго боровся з ворогами, витратив чимало сил, пожертвував багато чим і, нарешті, отримав свою нагороду і звання переможця. Ваш успіх абсолютно заслужений. Але є тут і зворотна сторона медалі. Зверніть увагу на жорсткий вираз обличчя головного героя. У ньому проглядаються риси майбутнього диктатора і деспота. Рекомендація Таро така: насолоджуйтеся перемогою, але не дозволяйте, щоб слава зіпсувала ваш характер.

БЛИЗНЮКИ – Сонце

Карта Сонця висловлює любов до життя, оточуючих і впевненість у майбутньому. Близнюки, гороскоп на вівторок каже: вам пощастило - представників знаку чекає або нова любов, яка обіцяє стати тією єдиною і на все життя, або важлива новина від вашої другої половинки. Крім цього, вас доля порадує і перспективами в діловій сфері: напевно ви отримаєте якусь привабливу пропозицію, від якої будете просто не в змозі відмовитися.

РАК – Паж мечів

Карта Паж мечів символізує тягу до всього нового і незвіданого. Можливо, сьогодні вас чекає якась дуже цікава інформація, яка проллє світло на все, що відбувалося раніше, що так дивувало. Ваша допитливість зросте в рази, проте будьте обережні, інакше можете уславитися пліткарем і "пустословом". Водночас Таро вказують на ризик критики на адресу Раків. Оточення може начисто забути всі ваші успіхи та досягнення і дорікнути за дурні прорахунки. Приготуйтеся захищати себе, але робити це треба виключно спокійно і врівноважено.

ЛЕВ – Вежа

Вежа попереджає Левів про прийдешні небезпеки, які можуть торкнутися ділового, побутового або особистого життя. Щось може статися в цей день, і це геть виб'є вас зі звичного ритму. Причому все відбувається спровоковано вами самими. Настають істотні зміни, можливо, небажані і, швидше за все, неочікувані, але тільки розчистивши собі шлях, можна рухатися вперед. Гороскоп на завтра пророкує, що вам доведеться набратися сил, прибрати подалі свої комплекси й принципи, а також переступити всі перешкоди. Левам, безумовно, варто спробувати впоратися з проблемами самим, а не перекладати всі турботи на чужі плечі. Це допоможе вам загартуватися від майбутніх ризиків і навчитися тримати удар.

ДІВА – Четвірка жезлів

Четвірка жезлів символізує гармонію, спокій і нові знайомства, які подарують вам душевне тепло і моральне задоволення. Вам потрібно сьогодні сказати правду людині, якої ви побоювалися раніше. Тільки пам'ятайте, головне - не лицемірити і не ховати свої спірні сторони. Якщо ви усвідомлюєте, що хочеться зробити щось хороше, нехай воно буде повністю божевільним і незвичним, робіть це з чистим серцем та позитивним настроєм. Швидше за все, це буде пов'язано з особистими стосунками або спілкуванням із колегами. Не соромтеся своїх почуттів.

ТЕРЕЗИ – Смерть

Карта Смерть - дуже лякає, але при цьому в розкладі для Терезів вона сьогодні неймовірно позитивна. Смерть означає стрімкі зміни на краще, прихід у життя чогось нового і духовне відродження. Гороскоп на завтра каже, що підійшов до кінця тривалий життєвий цикл, і прийшов час для нового. Ви сповнені надій на майбутнє, і вони далеко не порожні. Вам дійсно дані всі можливості для успіху. В якомусь сенсі ви станете іншою людиною, зокрема, завдяки переосмисленню чогось дуже важливого й емоційному оновленню.

СКОРПІОН – Лицар кубків

Цей день може пройти під знаком романтики. Ви можете зустріти людину, перед шармом і чарівністю якої просто не в силах встояти. Або цей шарм будете випромінювати ви самі. Можливе зізнання в коханні, або ж заохочення у службовій частині життя, і воно теж буде пов'язане з особистими симпатіями до Скорпіонів. Ще одне значення карти - прояв таких якостей як співчуття, доброта, готовність прийти на допомогу. У вівторок ваше інтуїтивне чуття може бути особливо тонким. І, нарешті, карта може пророкувати зустріч із добрим другом, а також гроші, що звалилися буквально з неба.

СТРІЛЕЦЬ – Сімка кубків

Цей день може бути пов'язаний із морем позитивних емоцій. Ви будете захоплені, натхненні, зацікавлені новими ідеями, людьми і проектами. Вам захочеться негайно реалізувати все задумане. Але Таро попереджають: сьогодні не можна вірити нічому - ні чужим словам, ні власним відчуттям. Це - ілюзія й обман. Приємно проведіть цей день, а завтра забудьте про все.

КОЗЕРІГ – Туз денаріїв

Сьогодні вам буде надана допомога вищих сил у повній мірі. Ця карта присвячена, перш за все, речам матеріальним: фінансам, заробітку, майну, здоров'ю. У всіх починаннях, пов'язаних із цими сферами, вас чекає успіх. Гороскоп на вівторок радить: постарайтеся запланувати якомога більше, це принесе вам низку нових перемог. До речі, зверніть увагу на тих, хто оточує вас кожен день, але при цьому не має вагомого впливу, можливо, незабаром хтось із цих людей стане ключовою фігурою у вашій долі.

Водолій – Паж денаріїв

Цей день може принести вам нові перспективи у фінансовому або кар'єрному плані. Можуть надійти дуже цікаві пропозиції, що стосуються підвищення на службі, або керівництво вирішить якось вас задобрити. У будь-якому випадку, цей день принесе підвищення вашого соціального статусу. Таро рекомендують приймати всі пропозиції, які ви сьогодні отримаєте. Всі вони заслуговують на довіру і ведуть до успіху.

Риби – Туз кубків

Цей день обіцяє вам багато позитивних емоцій. Сьогодні ви захочете кохати і бути коханими, можливо, навіть зав'язати нові стосунки. Якщо в особистому житті у вас уже все склалося, джерелом натхнення для вас може стати нова справа, якій ви захочете присвятити свій час. Гороскоп за Таро на завтра рекомендує проявляти фантазію і творчий підхід, а також використовувати цей день, щоб відновити відносини, які раніше похитнулися.

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