Гороскоп на 15 серпня по картах Таро: що готує цей день

Гороскоп на завтра 14 серпня 2018 року, по картах Таро пророкує деяким знакам Зодіаку продуктивний, але досить непростий день. Багато хто може зіткнутися з непорозумінням з боку співрозмовників і інтригами, які плетуться за спиною. Провокації і конфлікти також мають місце бути, до того ж ви самі можете навіть не мати до їх виникнення ніякого відношення.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально ознайомитись з гороскопом на середу для всіх знаків Зодіаку по розкладу Таро.

Гороскоп по картах Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті

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ОВЕН - Колесо фортуни

Карта Колесо фортуни - вельми промовиста і багатогранна. З одного боку вона означає легкість в досягненні цілей, а з іншого - складність вибору і необхідність у вирішенні конфліктів. Овнам гороскоп на сьогодні радить дотримуватися своєї долі, так як настає світла смуга в житті. Цей період - сприятливий, але вкрай нестабільний. Представників знака може очікувати як раптова удача і спалах незрозумілої гордості за себе, так і розчарування в оточуючих і у обставинах.

Колесо Фортуни - це карта шукачів пригод, тому варто розраховувати на краще, але при цьому бути дуже пильним і обережним, не зліть долю!

ТЕЛЕЦЬ - Правосуддя

Гороскоп по Таро на середу для Тельців підготував їм карту Правосуддя. Ні, це зовсім не означає, що вам доведеться оцінювати вчинки інших, виносити їм вироки і вирішувати хто правий, а хто винен. Все набагато складніше - представників цього знаку Зодіаку чекає важкий аналіз власних дій, адже саме сьогодні важливо визначити, що ви робите не так і по можливості виправити ситуацію. Або хоча б зробити перші кроки на шляху до примирення. Вам потрібно нести відповідальність за те, що в минулому було зроблено абсолютно не за правилами всесвіту. Якщо ж ніяких серйозних помилок допущено раніше не було - можете не боятися, ви отримаєте те, що заслужили.

БЛИЗНЮКИ - Туз мечів

Туз Мечів - уособлення сили і пристрасті, але саме ці почуття можуть керувати вами і вести не в тому напрямку. Погодьтеся, поєднання двох таких сильних емоцій зовсім не характерне для спокійної і вмиротвореної людини. Ви точно налаштовані на бунт і революцію, але вони можуть привести і до краху. Таро кажуть, що саме в цей день Близнюки можуть спровокувати вибух і запалитися таким вогнем, який змете всі перешкоди на шляху до вашої мети (попутно заподіявши і вам чимало шкоди).

РАК - Шістка денаріїв

Ця карта говорить про якнайшвидші зміни в найближчому майбутньому. Примітно, що вони будуть спрямовані в кращу сторону. Шістка денаріїв означає, що потрясіння і невдачі, які переслідували напередодні, вже закінчилися і тепер вас чекає спокійний, розмірений період. Сьогодні вам потрібно проявити щедрість. Гороскоп на середу по Таро настійно рекомендує: допоможіть людині, яка звернулася до вас зі своєю бідою, постарайтеся бути поблажливими до її проблем, недоліків і поглядів. Незабаром ця людина принесе вам величезну користь або виручить в той момент, коли це буде вкрай необхідно.

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ЛЕВ - Вежа

Вежа попереджає Левів про прийдешню кризу: особистісну, побутову або фінонсову. Щось може статися в цей день, і це геть виб'є вас із колії. При чому все, що відбувається, спровоковано вами ж. Настають істотні зміни, можливо небажані і, швидше за все, раптові, але, тільки розчистивши собі шлях, можна рухатися вперед. Доведеться набратися сил, прибрати подалі свої комплекси, принципи і гординю та переступити через всі перешкоди. Левам, безумовно, буде набагато легше замкнутися в собі або постаратися перекласти всі турботи на чужі плечі, але цього робити категорично не можна. Розсердивши долю, вам доведеться жорстко поплатитися за скоєне.

ДІВА - Четвірка Жезлів

Четвірка Жезлів символізує гармонію, спокій і нові знайомства, які подарують вам душевне тепло і моральне задоволення. Вам належить сьогодні показати себе в максимально сприятливому світлі, але при цьому не лицемірити і не ховати свої суперечливі сторони. Якщо ви усвідомлюєте, що хочете зробити щось хороше, нехай воно буде повністю божевільним і виходить за рамки звичної для вас поведінки - сміливо робіть перший крок. Швидше за все, це буде пов'язано з особистими відносинами і почуттями. Мова також може йти про раптовий флірт або несподівано нахлинаючу симпатію до людини, до якої раніше ви були холодні. Не соромтеся цього.

ТЕРЕЗИ - Дама кубків

Ця карта говорить, що ви повинні підготуватися до самопожертви, нехай навіть для цього доведеться переступити через самого себе. Гороскоп на сьогодні для Терезів радить набратися терпіння і стійко винести всі випробування, які підготував всесвіт. Ваш емоційний стан завтра буде таким, що ви особливо чітко відчуєте душевні сподівання і потреби оточуючих. На жаль не виключено, що є ризик і постраждати через чужі негативні емоції. І все ж підіть назустріч людям. Не забувайте про інтуїцію, вона вбереже вас від сильних душевних ран.

СКОРПІОН - Десятка денаріїв

Десятка денаріїв у розкладі на сьогодні для Скорпіонів означає карту успіху. Це, мабуть, найбільш вдала картина, яка могла намалюватися в цей день перед представниками цього знаку. Гороскоп на завтра радить: укладайте вигідні угоди, робіть ризиковані ставки і радійте своєму успіху. Він неодмінно прийде до вас, як тільки ви зробите правильний вчинок. Більш того, доля сама пришле вам знак, коли потрібно діяти.

Будьте сміливішими: карти кажуть, що останнім часом ви занадто обережні, особливо в контексті свого знака. Скорпіони - природжені авантюристи і бунтарі, які люблять епатувати оточуючих. Відповідайте своїй сутності, але робіть це з розумом.

СТРІЛЕЦЬ - Лицар мечів

Таро на найближчий день підготувало вам суперечливу карту. Вона означає необережність, незручність і зарозумілість, яка може зруйнувати близькі зв'язки. Конфлікт - неминучий, і неодмінно ви станете його героєм. Підготуйтеся до того, що якщо ваш суперник виявиться хоч трішки спокійнішим і твердішим, вам загрожує поразка. Сперечайтеся тільки про те, в чому повністю впевнені, і не здумайте кидатися гострими, гучними фразами, які можуть когось образити. В першу чергу ударна хвиля зачепить вас, а оговтатися від цього буде дуже непросто.

КОЗЕРІГ - Двійка кубків

Двійка кубків в розкладі Таро на середу для Козерогів є картою гармонії і душевного спокою. Вона символізує такі світлі процеси, як дружба, взаємна симпатія, прихильність і глибока повага. Ви перейметеся цими речами і будете цілий день немов витати в хмарах. Душевна легкість і творчий настрій допоможуть вам без докорів сумління прийняти життєво важливе рішення, про яке ви ніколи не пошкодуєте. Для тих, хто поки самотній, доля готує зустріч з коханням усього життя. Якщо у вас вже є кохана людина, то ви зможете пережити з нею новий етап ваших почуттів. Але не чекайте, покивона прийде і проявить ініціативу, зробіть крок назустріч самі.

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ВОДОЛІЙ - Туз жезлів

Туз жезлів, що випав вам у розкладі, дає надію на благополучний результат будь-якого починання. Ця карта передбачає стабільний і гармонійний розвиток ситуації, а також попереджає про те, що за будь-яку справу варто братися тільки тоді, коли ви впевнені в серйозності своїх намірів.

Гороскоп віщує сплеск творчої енергії, хоча поки цю енергію не спрямовано ще на якусь конкретну мету або проект. Неспокій і незадоволеність існуючими обставинами супроводжуватиметься сильним відчуттям, що з'явилася можливість для чогось нового. Можливо, вам доведеться ризикнути, щоб отримати бажане.

РИБИ - Зірка

Зірка - це карта, що символізує надію, мудрість і осяяння. В контексті цього знака Зодіаку вона передрікає правильне прийняття рішень, які в результаті вплинуть на ваше майбутнє (можливо дуже далеке). Відбудеться щось таке, від чого ви прийдете в захват, а радість буде супроводжувати вас протягом всього дня. Гороскоп на сьогодні для Риб каже, що вас оберігають вищі сили - проявіть вдячність до них шляхом здійснення добрих справ.

Якщо зумієте заручитися підтримкою долі - вас чекає успіх у будь-яких починаннях і ви без сумніву досягнете бажаного. Вірте в свої сили, але будьте обережні з удачею - вона дуже примхлива пані!