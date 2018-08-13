Гороскоп на 14 серпня за картами Таро: що готує цей день

Гороскоп на завтра, 14 серпня 2018 року, за картами Таро пророкує багато змін та експериментів зі свідомістю для всіх знаків Зодіаку. Декому Гороскоп обіцяє багато любові та комфорту, а іншим представникам зодіакального кола він принесе розчарування і жорстокість.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок за Таро.

Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Всі прогнози Таро читайте тут.

ОВЕН - Імператриця

Ця карта несе в собі силу природи, невичерпне джерело всякого життя. Зараз той період, коли вам саме час повністю зануритися у навчання, пізнання нового - те, що вам потрібно. Ви готові черпати інформацію з будь-яких джерел і вона прекрасно засвоюється. Все, що вам потрібно, - трохи сповільнити темп, не бігти, оскільки в шаленому ритмі можете не помітити, як потрібне проскочить повз вас.

ТЕЛЕЦЬ - Трійка жезлів

Трійка Жезлів об'єднує в собі дві сутності - по-перше, це людина, яка пройшла довгий і важкий шлях та досягла, нарешті, вершини, по-друге, це той, кому з висоти відкрився широкий краєвид навколишнього світу. Ви досягли вершини саморозвитку. Це не означає, що час зупинитися назавжди, але перепочити - треба. Зручно вмостіться у спокійному місці з чашкою кави, чаю або вина і просто відпочиньте. Обміркуйте час, який минув, і шлях, уже пройдений, пофантазуйте про майбутнє.

БЛИЗНЮКИ - Вежа

Вежа в Таро говорить про те, що ми досить довго вважали своє становище стабільним і безпечним, і раптом усе розвалилося. Якщо вам здавалося, що теперішні ваші стосунки незмінні - придивіться до них ближче. Це може стосуватися як дружби, любові, так і звичайних знайомих або колег. Зрозумійте, деякі зі своїх спілкувань ви вже переросли - не тримайтеся за них за звичкою - на зміну прийде нове, краще.

РАК - Десятка Жезлів

Гороскоп за картами Таро обіцяє вам розчарування. Про це говорить Десятка жезлів - карта похмурого настрою, яка показує, що ми очікували дуже багато чого, а тепер усі наші райдужні перспективи розвіялися, як дим. Припиніть очікувати від відносин більшого і постійно щось шукати. Очманіле гоніння за коханням не приносить міцних чи довгих відносин. Якщо ви в цей період самі - заспокойтеся, ваше до вас прийде, якщо відносини є - відпочиньте трохи, дайте партнеру та собі час.

Новини Любовний гороскоп на серпень 2018 за Таро Казанови

ЛЕВ - Король мечів

Ця карта - сила гострого, швидкого розуму, що виражається тут як у своїй творчій, багатосторонній і часто непередбачуваній формі, так і у формі хитрощів та іронічної зухвалості. Ви зараз - всебічний розум, який заради свого розвитку готовий трощити будь-які перешкоди на своєму шляху. Цинізм і критиканство занадто часто стають вашими найближчими супутниками. Ви для себе - понад усе, і готові розчавити кожного, хто став на шляху. Зупиніть це, інакше все, що у вас залишиться, - власна гордість.

ДІВА - Лицар денаріїв

Лицар денаріїв уособлює стан духу, який характеризується ретельністю, терпінням і наполегливістю, в якому створюються речі потрібні та корисні. Якщо щось не склалося - потерпіть трохи, прикладіть зусиль і головне - не кидайте справ, навіть якщо ви тільки-тільки почали. Якщо є зачіпки - використовуйте їх і вони приведуть вас до мети. Такий підхід варто проявити і в особистих відносинах.

ТЕРЕЗИ - Дев'ятка мечів

Цей образ безсонних ночей відповідає стану глибокої стурбованості й пригніченості. Ви зробили щось, про що шкодуєте, а ваша совість не чиста, ви постійно відчуваєте тривожність і погано спите. Вас щось гнітить. Невдача і крайній відчай - ваші супутники в теперішньому. Спробуйте віднайти причину занепокоєнь і пошукайте в собі внутрішні сили.

СКОРПІОН - Дев'ятка денаріїв

Гороскоп за картами Таро обіцяє Скорпіонам прибуток, оскільки Дев'ятка денаріїв - карта фінансового успіху, великого і часто несподіваного виграшу. Вам просто щастить, як ніби ви потрапили на золоту жилу - з усіх боків пропонують вигідні угоди, підробітки, а також - авантюри. Якщо сумніваєтеся у якихось пропозиціях, які мають стосунок до грошей, - погоджуйтесь на все одразу і не замислюйтесь. Це - ваш день.

СТРІЛЕЦЬ - Туз Кубків

Ця карта вказує на найбільший шанс у житті, який відкривається для вас прямо зараз. Який він - залежить від ваших очікувань. Вас буде супроводжувати любов - до своєї справи, до оточуючих вас обставин, природи і до людей. Шлюб і будь-які відносини зараз - щасливі і корисні як для вас, так і для партнерів. Єдине - для реалізації шансу долі потрібно буде докласти зусиль.

КОЗЕРІГ - Дев'ятка Кубків

Карта означає період, коли ми відчуваємо справжню радість, купаємося в ній. Нестримні веселощі - девіз вашого дня, він проходить легко і безтурботно. Навіть робота приносить задоволення, начальник не навантажує, а поточні завдання ви виконуєте за лічені хвилини. Добре їсти, багато пити і розважатися на повну в маленькій або галасливій компанії обіцяє вечір.

ВОДОЛІЙ - Верховна жриця

Верховна жриця - карта, що уособлює наші неусвідомлювані сили - інтуїцію, передчуття, часто незрозумілу, але цілком тверду впевненість у чомусь. Сьогодні варто приділяти увагу підсвідомим почуттям, вони вас не підведуть. Інтуїція підкаже якою дорогою піти, щоб отримати від долі те, що вам призначено. Вам відкриється давня істина добра і зла, яка допоможе вести оточуючих правильною дорогою.

РИБИ - Смерть

Смерть - це розставання, прощання, кінець. Але після цього завжди настає новий початок. Для Риб - це, швидше за все, кінець у відносинах із близькими. Так, буде боляче, так, неприємно й образливо, але минуле - вже дійшло до крайньої точки. Продовжувати не було сенсу. Всі шаблони поведінки і маски тепер доведеться відкинути, і дати шанс на розвиток нового "Я".

Читайте всі новини за темою "Астрологічний прогноз" на OBOZREVATEL.