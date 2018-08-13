Гороскоп на 14 серпня 2018: кому сьогодні поберегтися

OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на 14 серпня 2018 року.

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Овен

Сьогодні Овнам краще активніше попрацювати над позитивними сторонами свого характеру. До речі, вівторок непоганий день для покупок - ваш вибір напевно виявиться вдалим.

Телець

Тельців чекає важкий вівторок. Сьогодні вам належить багато важкої і досить нудної роботи, яка відніме багато сил. Однак не варто давати колегам сідати на вашу шию - не бійтеся йти на конфлікт, якщо це необхідно.

Близнюки

Близнюкам сьогодні краще зайнятися своїм здоров'ям. Якщо вас щось турбує - краще візьміть відгул і прямуйте до лікаря.

Рак

Раки, якщо у вас є діти, то краще приділіть їм більше уваги. Здається, їм вас дуже не вистачає. Крім того, вам варто не забувати про вашу другу половинку, яка дуже скучила. В іншому випадку проблем на любовному фронті не уникнути.

Лев

Левів чекає активний день і прекрасний романтичний вечір. Не варто сьогодні піднімати серйозних тем і кардинально міняти своє життя.

Діва

Дівам доведеться сьогодні розбирати чийсь конфлікт і навіть виступати в ролі судді. Вечір подарує вам приємний сюрприз і гарний настрій.

Терези

Терезам варто задуматися про своє становище в суспільстві. Сьогодні краще не зловживати алкоголем.

Скорпіон

Скорпіонам доведеться багато працювати, але вечір вас приємно порадує. Вам вдасться розслабитися і весело провести час із другою половинкою.

Стрілець

Стрільцям час потурбуватися самоосвітою і підвищенням власної кваліфікації. Не забивайте на навчання - знання вам скоро знадобляться.

Козеріг

Козерогам буде сьогодні нелегко. Вас чекає ситуація, в якій вам потрібно буде відстояти свою думку. Втім, ви впораєтеся, оскільки впертіші за вас тільки Тельці.

Водолій

Водоліям краще потурбуватися про свій фінансовий стан. Схоже, що хтось перестав рахувати гроші. Зупиніться, інакше в кінці місяця вам буде непереливки.

Риби

Рибам доведеться весь день вирішувати чужі проблеми і допомагати співробітникам. Те ще заняття, але хтось же повинен це робити.