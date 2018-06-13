Гороскоп на 14 червня 2018: як провести цей день

Гороскоп на сьогодні, 14 червня 2018 року.

Четвер цього тижня ймовірно принесе деяким знакам зодіаку невеликі випробування. Найважливіше в цій ситуації - зібратися з силами і контролювати свої емоції. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астролога.

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ОВЕН

Якщо весь попередній тиждень ви відчували напругу і робочий графік позбавляв вас сил, то четвер порадує вас куди більш розміреним темпом, божевільний тиждень піде на спад. Головне в сьогоднішньому дні - не хапатися за все і відразу, доводьте всі розпочаті справи до кінця.

ТЕЛЕЦЬ

Сьогодні Тельці душею і серцем віддані новим проектам і планам. Вас так і тягне до нових звершень і рекордів. Ну що ж, вперед! Успіх, сили, натхнення, сьогодні це все ваше.

БЛИЗНЮКИ

У якийсь момент дня ви ймовірно відчуєте, що потопаєте. І вам не вибратися з цього життєвого кругообігу без допомоги. Не час для гордині і принципів, швидше кличте на допомогу. Вона виявиться як ніколи доречною.

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РАК

Дуже неоднозначний день в емоційному плані чекає сьогодні на Раків. Не приймайте рішень зопалу, знайдіть в собі сили стримати бажання висловитися, вже тим більше наговорити зайвого.

ЛЕВ

Плануючи свій графік на цей четвер, внесіть в нього тільки найважливіші та необхідні справи, для яких потрібні ваші сили. Приймаючи сьогодні важливі рішення, подумайте двічі. Можливо, навіть тричі.

ДІВА

Діви можуть в цей четвер зіткнутися з низкою стресових ситуацій, які будуть пов'язані із з'ясуванням відносин і близькими людьми. Ймовірно, деякі спробують навмисно наштовхнути вас на конфлікт. Чи йти на поводу? Рішення за вами.

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ТЕРЕЗИ

Запас сили і беззастережна готовність з ним розлучитися здивують сьогодні навіть вас самих. Перед Терезами сьогодні відкриті практично всі двері, однак не намагайтеся встигнути за двома зайцями одночасно. Це призведе лише до марної трати енергії і часу.

СКОРПІОН

На сьогодні Скорпіони можуть сміливо планувати найважливіші і навіть найскладніші справи. Сприятливе розташування зірок зробить їх куди більш приємними.

СТРІЛЕЦЬ

У Стрільців, яким сьогодні належить виконати відповідальне завдання, можливе сильне енергетичне виснаження. Погляньте на себе з боку, можливо, ваші переживання і самокритика дійсно надмірні.

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КОЗЕРІГ

Козероги ризикують сьогодні зануритися в свої клопоти і переживання настільки глибоко, що й не помітять, як виявляться в повній залежності від проблем і потреб оточуючих вас людей. Знайдіть сьогодні час відволіктися і відпочити морально.

ВОДОЛІЙ

Зірки пророкують Водоліям не найсприятливіший день в плані укладання угод і організації важливих зустрічей. Буде куди краще, якщо сьогодні ви присвятіть себе культурному відпочинку або просто спілкуванню з близькими.

РИБИ

Рибам буде складно сьогодні опанувати себе в напруженій ситуації, яка склалася в колі колег або друзів. Незважаючи на велике бажання зарити цю нікому не потрібну сокиру війни, в даним момент краще відступити в сторону, інакше ви ризикуєте залишитис винними.