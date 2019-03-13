Гороскоп на 14 березня по картах Таро для всіх знаків Зодіаку: як не потрапити в халепу

Гороскоп на завтра, 14 березня 2019 року, по картах Таро рекомендує бути максимально уважними та зібраними. При чому це актуально для всіх знаків Зодіаку. Можливо, саме в цей день вам можуть ненароком підкинути ключі, котрі відкриють давно замкнені двері.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на четвер по розкладу Таро.

Гороскоп на сьогодні по картах Таро складено на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

Всі прогнози Таро читайте за цим посиланням.

ОВЕН – Колесо Фортуни

Удача – вельми грайлива і непостійна пані. І як властиво дівчатам, вона може блискавично міняти свої вподобання. Гороскоп на завтра каже, що ви зіткнетеся з імовірними труднощами, які, до слова, виникнуть на тлі вашої невпевненості. Ви будете все скидати на невезіння, але варто задуматися про конкретні дії, адже кожен із нас – коваль свого щастя.

ТЕЛЕЦЬ – Утримання

Утримання – певне затишшя перед бурею. У вас з'явиться багато енергії і сил на звершення нових справ, але ось тільки ваша ж лінь вам буде постійно "ставити палиці в колеса". Не варто піддаватися власним слабкостям і йти на поводі в емоцій, постарайтеся не форсувати події, але й плисти за течією гороскоп на сьогодні не радить.

БЛИЗНЮКИ – Четвірка Кубків

Гороскоп на четвер для Близнюків обіцяє якесь полегшення після важкого шляху. Ймовірно, ви зможете скинути з себе тягар, який довгий час тиснув на вас. Це може бути вирішена задача або придбання того, про що давно мріяли. У будь-якому випадку, емоції будуть приємними.

РАК – Сімка Жезлів

Ракам варто чітко зрозуміти одну річ: іноді для того, щоб знайти бажане, варто докласти величезну кількість зусиль, а за свої інтереси треба боротися до перемоги. Одного бажання недостатньо для того, щоб утриматися на коні, тому гороскоп на завтра радить вам почати діяти прямо в цей день.

ЛЕВ – Дев'ятка Денаріїв

Гороскоп на четвер для Левів говорить про надто завищені вимоги, які ви висуваєте в сторону оточуючих. Час трішечки "охолонути" й усвідомити, що вам ніхто нічого не винен. Будете провокувати конфлікти – наживете ворогів.

ДІВА – Шістка Мечів

Гороскоп на завтра пророкує: четвер буде нелегким, але при цьому він дозволить вам зрозуміти кілька важливих речей. Наприклад, ви переоціните вплив на ваше життя низки людей, а також зможете нарешті розпрощатися зі старими образами.

ТЕРЕЗИ – Десятка Денаріїв

Терези можуть потрапити в якусь неприємну халепу через свою легковажність і нещирість. Останнім часом ви особливо непостійні, тому раз по раз стаєте героями конфліктів. Перегляньте свою модель поведінки.

СКОРПІОН – Сонце

Сонце випало вам неспроста. Імовірно, воно вкаже вам вірний шлях, йдучи яким, ви впевнено дійдете до своєї заповітної мети. Варто зазначити, що представники цього знака вже давно очікують якоїсь подяки за свої старання. Напевно, прийшов той момент розплати.

СТРІЛЕЦЬ – Двійка Мечів

Стрільцям варто звернути увагу на свій стан: і фізичний, і духовний. Ймовірно, вас щось буквально з'їдає зсередини, але самі ви досі не можете розібратися, в чому справа. Відзначимо, це відбувається не просто так, значить раніше ви десь допустили помилку. Постарайтеся виправити її.

КОЗЕРІГ – Туз Денаріїв

Гороскоп на четвер для Козерогів обіцяє їм велике везіння в діловій сфері життя. Ви неодмінно отримаєте те, чого заслуговуєте. Напевно, ви часто ловите себе на думці, що час змінити щось навколо себе. Цей момент настав – рушайте!

ВОДОЛІЙ – Шут

Водолії звикли до того, що все в житті відбувається так, як вони цього бажають. День стане для вас вельми показовим: ви зрозумієте, що постійно не може бути добре. Життя вимагає змін: зважтеся на якийсь серйозний крок і тоді зрозумієте, наскільки можете перетворити все навколо себе.

РИБИ – Диявол

Він розповідає про брехню і зраду. Чекайте чогось поганого від близької вам людини, яка, насправді, зовсім не та: за кого себе видає. Так: вона може завдати вам відчутний удар, але якщо ви будете готові до цього, зможете відобразити атаку. Коли всі маски будуть скинуті – женіть її геть зі свого життя і ніколи не пошкодуєте про скоєне.

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