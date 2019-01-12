Гороскоп на 13 січня 2019: кому сьогодні не пощастить

Гороскоп на сьогодні, 13 січня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Неділя для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на сьогодні.

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Овен

День буде невдалим для Овнів. Краще залишіться вдома і не плануйте ніяких важливих справ.

Телець

Зірки радять: не хвилюйтеся сьогодні ні про що і постарайтеся відпочити.

Близнюки

В цей день вас буде супроводжувати удача. Близькі та друзі нададуть необхідну підтримку.

Рак

Сьогодні про себе нагадає людина, з якою ви давно не спілкувалися.

Лев

Саме час діяти, особливо, якщо ви давно хотіли щось змінити у своєму житті.

Діва

Якщо ви самотні, то сьогодні саме той день, коли ви зможете зустріти свою любов.

Терези

Постарайтеся сьогодні більше відпочивати. Менше працюйте і веселіться з друзями.

Скорпіон

Не засмучуйтеся через дрібниці. Скоро все налагодиться.

Стрілець

Сьогодні вам знадобиться стриманість і розсудливість, які допоможуть уникнути неприємних ситуацій.

Козеріг

Хочете домогтися успіху — шукайте нові варіанти досягнення цілей.

Водолій

Сьогодні ви отримаєте пропозицію перейти на нову роботу. Не поспішайте її приймати, зважте всі плюси і мінуси.

Риби

Не виключено, що саме сьогодні ви отримаєте довгоочікувану звістку. Варто бути уважними з фінансами.

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