Гороскоп на 13 березня для всіх знаків Зодіаку по картах Таро: як не стати заручником обставин

Гороскоп на завтра, 13 березня 2019 року по картах Таро пророкує для всіх знаків Зодіаку насичений і бурхливий день. Зокрема, можуть виникнути нові знайомства, які перевернуть вашу життя з ніг на голову. Також доля радить максимально тверезо оцінювати свої можливості, починаючи нову справу.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на середу за розкладом Таро.

Гороскоп на сьогодні по картах Таро складено на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН – Закохані

Любов завжди символізує два начала, при чому вкрай протилежних. По-перше, це приємні відчуття, тепло і прихильність, а по-друге – тривога втратити те, що вже придбано, ризик зради і страх втрачених надій. Гороскоп на завтра радить Овнам бути на чеку, бо будь-яка ситуація може набувати найбільш неочікуваного забарвлення. Постарайтеся не жертвувати спілкуванням з близькими, що б не трапилося.

ТЕЛЕЦЬ – Сила

Представникам цього знака гороскоп на середу говорить про можливі труднощі, які виникнуть через вашу ж провину. Не сумуйте – будь-яку ситуацію можна вирішити, тому тримайте "хвіст пістолетом" і йдіть на компроміс, якщо це необхідно, щоб уникнути конфліктів.

БЛИЗНЮКИ – Імператор

Імператор символізує владу. Іноді вона може надавати нам величезні перспективи і вигоду. Іноді ж – просто паморочить голову, і тоді людина може втратити зв'язок з реальністю, що негативно позначиться на його відносинах з близькими. Постарайтеся не перегинати з тими можливостями, які підкидає доля.

РАК – Утримання

Гороскоп на сьогодні готує Раків до певного оновлення. Зокрема, може статися щось таке, що переверне ваше раніше спокійне і розмірене життя з ніг на голову. Але не поспішайте нервувати і впадати в паніку – все тільки до кращого.

ЛЕВ – Дама Жезлів

Дама Жезлів – збірний типовий "жіночий" образ: вона мінлива, іноді позбавлена логіки, але при цьому м'яка і податлива. І саме таку середу вам пророкують карти. У цей день може статися все, що завгодно, але кінцевий результат подій залежить тільки від вашого сприйняття. Гороскоп для Левів на завтра радить простіше відноситься до дрібних негараздів, бо через переживання можете не побачити чогось більш приємного.

ДІВА – Паж Кубків

Гороскоп для Дів на середу обіцяє насичений подіями день, який подарує багато вражень. Ймовірно, не всі вони можуть бути позитивними, але в будь-якому випадку, події проллють світло на найближче майбутнє. Ви зрозумієте, як варто чинити в складній ситуації, кому дякувати за раніше надану допомогу і який вибір варто зробити.

ТЕРЕЗИ – Король Жезлів

Король Жезлів символізує педантичність і порядок. Дійсно, Терезам здається, що все в житті має йти чітко вказаним шляхом, але ж так не буває. Спробуйте переглянути свої вимоги до оточення і відразу побачите, наскільки вам стане легше долати перешкоди.

СКОРПІОН – Двійка Денаріїв

Карта позначає силу впливу на певні обставини. Так, від вас буде залежати багато, тому варто бути обережними, роблячи будь-який крок. Не бійтеся ризикувати, якщо мета варта того. Але в той же час проаналізуйте всі ризики. Удача на вашому боці, і це факт, але не варто з нею грати. Просто приймайте все подарунки долі із вдячністю.

СТРІЛЕЦЬ – Туз Денаріїв

Гороскоп на сьогодні пророкує Стрільцям нові можливості. Ви нарешті зможете реалізувати те, над чим міркували довгий час. Але для цього буде необхідно докласти масу зусиль. Якщо не боїтеся труднощів – впевнено йдіть до мети. Все неодмінно вийде так, як вигідно саме вам.

КОЗЕРІГ – Сімка Мечів

Козероги – один з найбільш кмітливих знаків Зодіаку, якому від природи дано вирішувати всі проблеми одним помахом руки. Але ось тільки часто перешкодою цьому є їх невпевненість у власних силах. Подивіться навколо: ви дуже успішні і в вашому житті все йде своєю чергою. Цінуйте цю стабільність і прагнете тільки вгору.

ВОДОЛІЙ – Десятка Мечів

Гороскоп на завтра готує Водоліїв до нелегкого життєвого періоду. Ні, це зовсім не означає, що він настане прямо зараз, просто в житті відбудеться низка подій, після чого можуть з'явитися певні труднощі. Будьте готові до будь-яких поворотів і незабаром зрозумієте, що з підтримкою близьких вам нічого не страшно.

РИБИ – Туз Жезлів

Раптово у Риб прокинулося бажання щось поміняти в своєму житті. І, як каже гороскоп, до цього все давно йшло. Ви боїтеся труднощів, і це заважає вам реалізувати всі бажане. Якщо зумієте зрозуміти, в чому полягає ваша головна помилка і зважитеся на серйозний крок – все налагодиться. Зробіть те, що обіцяли, вибачитеся перед тими, кого раніше образили і навчіться визнавати власні слабкості.

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