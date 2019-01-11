Гороскоп на 12 січня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: кому загрожує небезпека

Гороскоп на завтра 12 січня 2018 року за картами Таро пророкує для всіх знаків Зодіаку насичений день. Щоправда, у когось субота буде яскравою і веселою, тоді як у інших представників зодіакального кола може виникнути багато несподіваних труднощів.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам детальніше вивчити гороскоп на суботу за розкладом Таро.

Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снов" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН — Блазень

Карта Блазень символізує нашу внутрішню дитину: можливо, на вас чекає початок чогось нового, або ж ви подивитеся на звичні речі кардинально інакше. Цей день подарує вам щось на зразок осяяння. Ви зробите несподівані висновки щодо ситуації, яка, здавалося б, була давно вже проаналізованою і нічого нового відкрити для вас не могла.

Гороскоп на суботу пророкує вам початок нового періоду, коли ви з веселим подивом і без якихось конкретних очікувань зможете зрозуміти для себе одну просту істину: пустіть на самоплив усе, що відбувається і це виллється у величезний успіх.

ТЕЛЕЦЬ — Король мечів

Король мечів сам по собі символізує прогрес особистісного розвитку. В контексті гороскопу він позначає розмову, яку вам належить пережити саме сьогодні. Вона може бути дуже нелегкою, зате розставить по місцях багато аспектів вашого життя. Можливо, саме цього дня ви зумієте прокласти собі шлях до влади, яку так давно очікували. Але Таро попереджають, що варто все ж із обережністю ставитися до подарунків долі, оскільки удача може закрутити вам голову.

БЛИЗНЮКИ — Пустельник

Ця карта Таро позначає добровільно обрану самотність. Близнюкам розклад на суботу пророкує самокопання, але все ж це допоможе розібратися в собі. Вам варто зайнятися внутрішнім дослідженням і не реагувати на будь-які випади з боку оточення. На базовому рівні Пустельник означає ізоляцію, швидше за все, саме це піде вам на користь цього дня. Постарайтеся уникати гучних компаній. Навіть найбільш товариські і соціально-орієнтовані іноді потребують "тихої години", щоб підзарядитися і відволіктися від звичних турбот.

РАК — Утримання

Представникам цього знака Зодіаку варто постаратися відшукати баланс між добром і злом. Карта Утримання символізує досягнення золотої середини між крайнощами. Отже, вам варто правильно розставити пріоритети і визначити, що найважливіше саме зараз.

Помірність і спокій призведе до пом'якшення розбіжностей і зниження напруженості, хоча водночас гороскоп Таро передбачає вам певне випробування. Але неодмінно незабаром ситуація має заспокоїтись і якось прояснитися.

ЛЕВ — Дама жезлів

Ця карта повідомляє про те, що в даній ситуації актуальними для вас як ніколи є претензії на лідерство, адже на кону гордість і амбітність. Ця карта завжди випадає людям, які чуйно відгукуються на амбіції, прагнення до незалежності і самостійності, до успіху в кар'єрі, в соціальному житті. Також гороскоп на сьогодні пророкує Левам впевнені кроки до самореалізації та особистого зростання. Карта може вказувати, що ви не на жарт надихнулися, захопилися чимось, і завзято виконуєте задумане. Рухайтеся вперед і все у вас вийде.

ДІВА — П'ятірка денаріїв

Карта П'ятірка денаріїв зазвичай випадає для людей, що живуть серцем. Вона підтримує духовне начало, іноді руйнуючи матеріальне (так, хвороба тіла нерідко наставляє дух на шлях істинний). Гороскоп на суботу за картами Таро може обіцяти втрату чогось матеріального і отримання натомість життєвого досвіду, уроку. Однак ви зможете отримати щось важливіше, що допоможе незабаром налагодити зв'язок з оточенням і досягти давно взятої мети.

ТЕРЕЗИ — Трійка мечів

Трійка мечів говорить не тільки про печалі і скорботи, а й про активні конфлікти, вирі почуттів гніву й роздратування. Вона несе в собі інформацію про людську слабкість, брак волі, крах ілюзій і намірів, про безпорадність перед проблемами і труднощами. Трійка Мечів завжди символізує собою прагнення до недосяжного ідеалу, відмову від дійсності і, разом з тим, нездатність від цієї дійсності втекти. Або, інакше кажучи, спробу вирішити задачу невідповідними способами. Терезам варто зібратися нарешті з силами і зробити ривок, інакше можете загрузнути в цій пучині.

СКОРПІОН — Верховна жриця

Ця карта означає для представників цього знака Зодіаку глибинні, підсвідомі сили: інтуїцію, внутрішній голос, передчуття, що дають тверду впевненість без логічних доказів; а також терпіння. Вам слід навчитися вичікувати потрібний момент для активних дій. Не варто активно втручатися в процес, що відбувається: зачекайте трохи, і справи самі візьмуть потрібний вам напрямок. Якщо ж ви все ж таки вирішили втрутитися, необхідно чітко усвідомлювати свою мету, інакше ви ризикуєте покарати самі себе.

СТРІЛЕЦЬ — Дама жезлів

Карта Дами жезлів — владна правителька, і її рішення шляхетні і добре продумані. До своїх послідовників вона ставиться з розсудливістю, щедрістю і підтримкою. Ви наразі маєте врівноважений характер і здатні діяти сміливо і владно. Ваші особисті стосунки базуються на зрілому розумінні, ви віддані і проникливі. Сьогодні вам варто просто виявити наполегливість. Це допоможе в майбутньому стати максимально продуктивним і домогтися успіху.

КОЗОРІГ — Трійка кубків

Трійка кубків означає, що первинний емоційний імпульс набуває певних задовільних форм. При цьому одна емоція може підмінятися іншою, прийнятнішою. Подібні ігри зазвичай відбуваються на рівні підсвідомості. Карта Трійка кубків несе ідею розуміння процесів життєтворчості і свідомого включення почуттів у ці процеси: перемикання з внутрішнього світу на зовнішній і, навпаки, від зовнішніх вражень до багатства своєї душі. Вона символізує достаток і процвітання. Скористайтеся цим!

ВОДОЛІЙ — Дев'ятка денаріїв

Ця карта вважається ознакою фінансового успіху, виграшу, великого і часто несподіваного прибутку. Вона означає поворот на краще, фортуну, вдалий збіг обставин, матеріальний добробут і зміни, які дозволяють зробити життя набагато комфортнішим. Гороскоп на завтра пророкує винятковий успіх, який досягнутий завдяки особистим талантам, зусиллям і зовсім не псує особистість. Однак людина зазвичай залишається сам на сам зі своїм успіхом, і буває, що навіть свою радість їй розділити нема з ким. Придивіться до подій навколо!

РИБИ — П'ятірка кубків

Карта позначає розчарування, скорботу за втраченим. Це, з одного боку, може означати нездійсненність того, на що людина дуже сильно розраховувала, а з іншого — переживання з приводу розставання з чимось важливим і значним. Гороскоп на суботу обіцяє вам важкий період, але водночас карта символізує і чітку світлу смугу. Безумовно, на вас чекає успіх, просто постарайтеся змінити звичний плин подій.

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