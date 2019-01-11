Гороскоп на 12 січня 2019: кому завтра буде легко

Гороскоп на завтра, 12 січня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Субота для багатьох буде вдалим днем, а ось деяким знакам треба остерігатися. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астрологів на завтра.

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Овен

Овни багато працювали цього тижня, тому заслужили повноцінний відпочинок. Завтра зірки обіцяють вам масу приємних моментів і емоцій.

Телець

З вами можуть траплятися неприємні дрібниці, але не турбуйтеся — це скоро пройде.

Близнюки

Комусь із близьких терміново потрібна ваша допомога. Озирніться навколо себе.

Рак

У вас намітилися проблеми зі здоров'ям. Приділіть день собі, сходіть на масаж або тренування.

Лев

У другій половині дня вас чекає приємний сюрприз. Готуйтеся!

Діва

Останнім часом у вас намітилися проблеми з концентрацією. Краще сконцентруйтеся — інакше проблем не уникнути.

Терези

У суботу доля подасть вам важливий знак — не пропустіть його. Скоро ваше життя може змінитися.

Скорпіон

Скорпіонам не варто затягувати з важливими майновими питаннями. Проявіть любов і турботу по відношенню до своєї рідні.

Стрілець

Стрільцям не варто зараз братися за нові захоплення, спочатку закінчить старі справи.

Козеріг

Козерогам варто уважніше поставитися до прохань другої половинки. Ви ризикуєте зіпсувати відносини своєї байдужістю.

Водолій

Водолії зможуть сьогодні добре заробити, якщо довірятися своїй інтуїції. На другу половину дня краще не планувати важливих справ.

Риби

Рибам краще не довірятися малознайомим людям. У суботу високий ризик бути обманутими.

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