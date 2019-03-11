Гороскоп на 12 березня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: на кого чекають неприємності

Гороскоп на завтра, 12 березня 2019 року за картами Таро пророкує складний для всіх знаків Зодіаку день. Деякі зіткнуться зі стіною непорозуміннь при спробі довести свою правоту, тоді як на інших можуть чекати проблеми, пов'язані зі здоров'ям.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на вівторок за розкладом Таро.

Гороскоп на сьогодні на картах Таро складено на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН – Маг

Магія – це завжди щось загадкове і таємниче, саме такі характеристики і будуть відображати ваш день. Ось тільки треба розуміти, що з одного боку – ця загадковість нас інтригує і готує до чогось нового, з іншого ж – здатна заплутати і ввести в незнання. Гороскоп на вівторок радить Овнам не робити жодних поспішних висновків і постаратися максимально реалістично оцінювати будь-яку ситуацію.

ТЕЛЕЦЬ – Пустельник

Відлюдник є символом спокою, отриманого в результаті маси зусиль. Так, вас останнім часом постійно тривожила думка про незавершені справи, і саме сьогодні вона повинна зникнути, оскільки ви зумієте закрити всі питання. Гороскоп на сьогодні попереджає, що у вас з'явиться бажання одразу ж кинутися в новий вир справ, але зірки радять не поспішати і насолодитися коротким періодом, коли жодних рішень приймати не потрібно.

БЛИЗНЮКИ – Повішений

Висельник – вельми тривожний знак, але оскільки Близнюки є справжніми улюбленцями долі останнім часом, вони з легкістю зможуть обернути будь-які труднощі в сторону власної вигоди. Гороскоп на завтра пророкує вам початок нового шляху. Можливо, це буде дорога до виконання заповітної мрії. А може – небезпечна стежка, яка приведе вас до нових невдач. Все тільки в ваших руках, тому намагайтеся зважувати усі власні рішення.

РАК – Паж Жезлів

Доля посилає Ракам виразний сигнал, який зовсім не можна ігнорувати. Вам надається шанс, який, має форму будь-якої нової ідеї або пропозиції. Неодмінно вона буде привабливою. Гороскоп на цей день говорить про те, що прийшла пора кардинальних змін. Пам'ятайте, все що не робиться – завжди на краще.

ЛЕВ – Десятка Кубків

У житті Левів настав час, коли здається, що будь-яке завдання – під силу. І не дивно, ви дійсно багато зробили для того, щоб здійснити бажане. Гороскоп на вівторок рекомендує розслабитися і припинити гонитву за вигаданими цілями. Задумайтесь, може, це зовсім не те, що вам потрібно.

ДІВА – Сімка Денаріїв

Сімка Денаріїв пророкує Дівам сплеск емоцій і почуттів. Причому вони матимуть максимально різне забарвлення: від приємних і світлих відчуттів до тривоги і незрозумілої паніки. Постарайтеся контролювати свої слова і навести порядок у голові. Іноді думки мають властивість матеріалізуватися, тому будьте обережні в своїх бажаннях.

ТЕРЕЗИ – Десятка Мечів

Щось важливе у вашому житті може раптово обірватися і це виб'є вас із колії. Але карти говорять, що в найближчому майбутньому ви зрозумієте: те, без чого ще зовсім нещодавно ви навіть не уявляли свого існування, виявиться абсолютно марним і непотрібним. Гороскоп на сьогодні радить грамотно розставити пріоритети і постаратися не сумувати від незначних збитків. Вони приведуть за собою більш значимі цілі.

СКОРПІОН – Імператриця

Скорпіони наразі можуть бути схильні до негативного впливу навколишнього середовища, а також емоційного виснаження. У зв'язку з цим, імовірно, виникнуть певні проблеми зі здоров'ям. Напевно, вам просто треба відпочити і набратися сил – ви неодмінно це зробите в найближчі дні. Гороскоп на завтра пророкує представникам цього знаку нові можливості, головне, зумійте їх розгледіти.

СТРІЛЕЦЬ – Колісниця

Гороскоп на сьогодні по картах Таро для Стрільців говорить про значущий ривок, який вам необхідно здійснити для подальшого життєвого шляху. Постарайтеся зрозуміти одну річ – іноді варто пожертвувати чимось звичним, щоб отримати щось більше. Проявіть терпіння і постарайтеся не акцентувати увагу на дрібних невдачах.

КОЗЕРІГ – Четвірка Жезлів

Четвірка Жезлів принесе в життя Козерогів потужну, а головне – світлу енергію. Гороскоп на завтра говорить про те, що вам давно не вистачало приємних і теплих відчуттів, проте відтепер усе зміниться. Можливо, просто зникне певний набір проблем, який переслідував вас раніше. Або ж ви зміните своє ставлення до них, адже все залежить тільки від вашого сприйняття навколишнього світу.

ВОДОЛІЙ – П'ятірка Кубків

П'ятірка Кубків може позначати розчарування і печаль. На жаль, багато що у нашому житті може не виправдовувати очікувань, і подібні ситуації помітно підкошують та вибивають з колії. Але варто пам'ятати – ви далеко не одні стикаєтеся з труднощами, і це потрібно приймати максимально тверезо. Просто спробуйте розібратися в собі і своїх бажаннях. Це дозволить зрозуміти глибші істини.

РИБИ – Дама Кубків

Ви націлені на успіх, але ось підхід до життя занадто дитячий і несерйозний. Доля не любить таких людей, тому вам просто необхідно переглянути свою систему цінностей. Пора б визначитися з тим, що і хто заслуговує вашої участі, а в яку життєву нішу краще взагалі не лізти. В іншому ж випадку просто наживете собі ворогів.

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