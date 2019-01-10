Гороскоп на 11 січня для всіх знаків Зодіаку за картами Таро: як провести день

Гороскоп на завтра, 11 січня 2019 року, на картах Таро пророкує активний день, що вимагає сил і моторності. Декотрі представники Зодіаку зможуть отримати несподіваний подарунок, а інші стануть свідком важливої події.

Далі OBOZREVATEL пропонує читачам більш детально вивчити гороскоп на п'ятницю за розкладом Таро.

Гороскоп за картами Таро зроблений на основі колоди "Таро Снів" італійського художника Чіро Маркетті.

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ОВЕН – Вісімка мечів

Непроста карта випала представникам цього знаку Зодіаку. Гороскоп на завтра каже, що ви можете опинитися в ситуації, коли будете зв'язані по руках і ногах, а закляті вороги активізуються. Можливо, ваше бажання постійно все замовчувати завадить вам дати їм відсіч. Голос інтуїції замовкне, а перед вами постане невизначеність. Карта має кілька значень. По-перше, це пауза, бездіяльність. Швидше за все, вимушена. По-друге, це небезпека. По-третє, відсутність допомоги. Але, незважаючи на всю складність ситуації, ви зможете розплутати вузол і вибратися з цієї павутини невдач.

ТЕЛЕЦЬ – Дев'ятка денаріїв

Нарешті, після важкого дня і цілого робочого тижня, доля дарує вам прекрасну можливість для радості і задоволення. Сьогодні ви будете задоволені тим, що маєте, зокрема матеріальним достатком, а також станом своїх справ, своїм оточенням і самим собою. Буде впевненість у собі і в завтрашньому дні, а також нові райдужні перспективи. Скористайтеся цим мегапозитивним днем ​​і його можливостями.

БЛИЗНЮКИ – Туз денаріїв

Вам випала прекрасна карта! Туз означає допомогу всіх вищих сил і долі у важливій справі, поштовх, імпульс до позитивних перетворень. Гороскоп на п'ятницю уточнює, що масть денаріїв символізує фінансову і матеріальну складову життя: гроші, майно, здоров'я. Саме все перераховане вище в цей день почне збільшуватися. Таким чином, сьогодні вам надається унікальна можливість змінити на краще своє життя, привести його до ладу і насолодитися плодами своєї праці.

РАК – Маг

Ця карта символізує вищу владу. Маг знає, як керувати стихіями природи і своїми власними поривами, він пізнав добро і зло і навчився зберігати внутрішній спокій, незалежно від того, що відбувається навколо. Звичайно, навряд чи таких здібностей можна досягти за один день, але немає жодних сумнівів у тому, що ваші можливості, а також ваше положення в суспільстві сьогодні помітно зміцняться. Можлива пропозиція керівної посади або будь-яка інша форма визнання. При цьому всьому вам абсолютно не можна задирати носа.

ЛЕВ – П'ятірка жезлів

Цю карту складно назвати позитивною, але при цьому саме її допомога знадобиться вам у досягненні істини. Гороскоп на сьогодні для Левів попереджає про конфлікт. Не можна сказати, яку форму він прийме, але у п'ятницю ви можете зіткнутися з необхідністю доводити свою правоту, а також опинитися в ситуації суперництва чи конкуренції. Не виключені сімейні "розбірки" і з'ясування відносин із колегами по роботі. Ще одне значення карти - внутрішня боротьба, пов'язана з переоцінкою цінностей. І, нарешті, є в ній і позитивний аспект - вона може означати вигоду і багатство.

ДІВА – Дама кубків

Сьогодні ви можете зустріти витончену, мудру жінку, яка володіє розвиненою інтуїцією і п'ятим чуттям. Або ці якості проявите ви самі. День може бути пов'язаний із прозріннями й отриманням дуже важливої ​​інформації - завдяки підказкам ззовні або вашим власним відкриттям. Приділяйте особливу увагу "знакам" - вони будуть дуже красномовні. Людина, яка абсолютно раптово зустрінеться на вашому шляху, може зіграти досить вагому роль у подальшому житті, пам'ятайте про це.

ТЕРЕЗИ – Дама Мечів

Гороскоп на завтра, п'ятницю, каже, що у вас може виникнути сильне бажання стати незалежними, і саме в цей день ви почнете діяти. Терези будуть користуватися своїм гострим розумом, щоб розрубати всі кайдани, щоб вийти на новий рівень і вдихнути повітря свободи. Не виключено, що в цей день ви будете мати потребу в чиїйсь духовній допомозі, але неодмінно отримаєте пораду, яка вам буде по-справжньому корисною. Таро рекомендують не вести війну проти всього світу й іноді користуватися чарівністю і почуттям гумору.

СКОРПІОН – Сонце

Скорпіонам у цей день дуже пощастить, адже вам випала одна з кращих карт колоди! Сонце символізує найвищі досягнення, успіх, визнання заслуг і навіть славу. Карта каже про істинне щастя, яке можливе, тільки якщо сприймати світ чистим, дитячою свідомістю, незатьмареним амбіціями, владолюбством та егоїзмом. Сьогодні ви можете усвідомити щось дуже важливе і навіть у якомусь сенсі заново народитися.

СТРІЛЕЦЬ – Колісниця

Колісниця означає значний ривок вперед. Гороскоп на сьогодні за картами Таро радить Стрільцям проявити терпіння і максимальну пильність. Ви намагаєтеся створити власну картину світу з маленьких пазлів, складаючи їх один до іншого. Але не бійтеся серйозних рішень - рвіть, говоріть чітко, можете сміливо просити у долі дарів, але при цьому стежте за собою і не вказуйте іншим на їхні незначні помилки. Зміни не завжди повільні і тривалі - іноді просто потрібно обірвати нитку і ступити в новий світ.

КОЗЕРІГ – Шістка мечів

Гороскоп за картами Таро готує вам зміни. Карта, яка випала вам, значить, що зовсім скоро ви зможете досягти нових берегів. Поки ви перебуваєте десь на середині між повною радістю і сумним прощанням. Який із цих варіантів врешті вибрати - залежить тільки від вас і вашого світогляду. У п'ятницю вам варто ризикнути і зробити якийсь крок, якого ви раніше дуже боялися.

ВОДОЛІЙ – Десятка Мечів

Ця карта означає штучний, іноді насильницький кінець, що настає "не в свій час". Вас чекають біль і різкі негативні переживання. Так завжди буває, коли мова заходить про розставання або втрати. Щось зміниться у вас і у вашому сприйнятті світу. Головне - не бійтеся змін. Карти Таро радять вам якось тимчасово ізолювати себе від зовнішніх подразників і відгородитися від можливих конфліктів, інакше вибуховий настрій може спровокувати величезну біду.

РИБИ – Імператор

Гороскоп за картами Таро обіцяє вам прагнення до твердого грунту під ногами. Саме ця карта символізує те, що найближчим часом ви зможете здійснити свої плани. У вас уже є чітка концепція, ви готові наполегливо і рішуче діяти, а також - нести відповідальність за свої рішення. Ніхто нічого не подарує - будьте готові докласти зусиль, але результати неодмінно виправдають усі очікування. Крім цього, Імператор - це завжди надійний тил, тому ви можете розраховувати на любов, підтримку й опору з боку дорогих людей.