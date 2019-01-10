Гороскоп на 11 січня 2019: кому сьогодні буде легко

Гороскоп на сьогодні, 11 січня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

П'ятниця цього тижня напевно піднесе деяким знакам Зодіаку підступні випробування. Однак у метушні настільки активного дня варто пошукати важливі знаки долі і корисний досвід. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися персональний гороскоп на сьогодні.

Фото: edukaplus.com

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ОВЕН

Приділіть цієї п'ятниці увагу вашому зовнішньому вигляду, простежте за тим, що і як ви говорите. Охайність, харизма і ясно викладені думки сьогодні можуть зіграти дуже важливу роль. Наприклад, вручити вам довгоочікуваний ключ до підвищення.

ТЕЛЕЦЬ

Друзі та близькі привнесуть сьогодні в робочий день Тельців частку приємного божевілля. Це вдалий день для творчих шукань, експериментів і отримання нового досвіду.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам варто відмовитися сьогодні від фізичної праці і роботи, пов'язаної з будівництвом, транспортуванням, монтажем. Знаючи коротку, але небезпечну стежку, обійдіть її довгою, але безпечною. Вся справа в тому, що цієї п'ятниці підвищений ризик травм і жорстких падінь у разі ризику та авантюр.

РАК

Доволі приємну п'ятницю можуть затьмарити маленькі турботи і неприємності, які оточили Раків ще на початку робочого тижня. Ймовірно, незабаром після цього вони були відкладені в довгий ящик, а тепер у ньому просто не поміщаються. Якщо не розпочати їх вирішення вже сьогодні, у найближчі кілька днів вони будуть загрожувати вам моральним і фізичним виснаженням.

ЛЕВ

Протягніть сьогодні руку допомоги напарникові, колезі, порадійте його успіхам. Можливо, дайте слушну пораду. Це назавжди закріпить вас у рядах його надійних друзів, до яких ви зможете звернутися за допомогою в режимі 24/7.

ДІВА

Те, що відбувається навколо може ввести сьогодні Дів у ступор. Метушня і відсутність будь-якого чітко наміченого шляху зіб'ють вас із пантелику. Однак не втрачайте бойового настрою і розшифруєте в події п'ятниці важливі знаки долі, які вбережуть вас від схожого сценарію вже під час наступного робочого тижня.

ТЕРЕЗИ

Не прагніть сьогодні отримати, ймовірно, Терезам доведеться більше віддавати. Помічаєте, що ви залишаєтеся в програші? Напевно десь поскупилися раніше. Скористайтеся цим досвідом і розплануйте свої найближчі інвестиції і витрати.

СКОРПІОН

Скорпіонам, імовірно, доведеться взятися сьогодні за незвичну, можливо, навіть мало приємну роботу. Однак не варто сумувати, навпаки, спробуйте проявити ентузіазм. Досить скоро ви переконаєтеся, що в новому занятті приховані важливі для вас нові знання, використовувати які ви зможете вже найближчим часом.

СТРІЛЕЦЬ

Всупереч побудованим планам, Стрільцям навряд чи вдасться відпочити. В останній робочий день тижня близькі зажадають від вас максимум уваги, можливі випадкові гості і тривалі бесіди на кухні. Не уникайте цих зустрічей, герої сьогоднішнього дня дійсно потребують вашої допомоги, вашого розуміння і підтримки.

КОЗЕРІГ

П'ятниця цього тижня готує для Козерогів низку випробувань, під час яких доведеться проявити стійкість і моральну витримку, навіть зробити деякий тиск на обставини і людей, щоб довести свою правоту. Адже правда дійсно на вашому боці. Вище ніс!

ВОДОЛІЙ

Водолії зараз переживають час великих прибутків, як моральних, так і матеріальних, проте в ці дні вам необхідно не тільки отримувати, але й віддавати. Скористайтеся отриманим досвідом або знаннями для того, щоб допомогти близькими або дурзьям. Якщо у вас немає конкретних цілей, на які потрібні кошти, просто зробіть небайдужій вам людині подарунок.

РИБИ

П'ятниця, якої ви так чекали, абсолютно відкрита для вас. Сьогодні Риби можуть сподіватися на успіх у будь-яких починаннях і заняттях, день буде сприятливим для самоосвіти та отримання нових знань, для фізичної праці і досягнення нових висот у професійній сфері.