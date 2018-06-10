Гороскоп на 11 червня 2018: як провести цей день

Гороскоп на сьогодні, 11 червня 2018 року.

Деяким знакам зодіаку понеділок цього тижня може здатися справжнім іспитом, від якого буде залежати подальший розвиток подій. В цілому ж гороскоп на перший робочий день тижня несе масу цікавих можливостей. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астролога.

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ОВЕН

Овни можуть отримати сьогодні безліч запрошень і від друзів, і родичів, за вами скучили і жадають живого спілкування. Однак цього понеділка від подібних заходів варто ввічливо відмовитися, вся справа в тому, що ймовірність виникнення конфліктів вкрай висока і навіть випадкова сварка з ким-небудь з близьких загрожує перерости у справжнє протистояння.

ТЕЛЕЦЬ

За гороскопом на сьогодні, Тельцям варто докласти певних зусиль і зайняти в кінці кінців своє місце під сонцем. Це стосується не тільки роботи, але й особистого життя. Останнім часом ви відчуваєте невпевненість, вся справа в дрібних негараздах, однак це лише малі перешкоди на вашому шляху.

БЛИЗНЮКИ

Близнюки напевно будуть завалені різними справами, і осилити все виявиться не під силу. Саме час покликати колег на підмогу. Навряд чи на ваше прохання відреагують відмовою.

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РАК

Ракам варто проявити сьогодні увагу до отриманих пропозицій. На початку робочого тижня вони можуть відкрити нові горизонти і найбільш повно розкрити ваші таланти. І навіть якщо вантаж проблем, який впав на плечі, здасться непосильним, ви знайдете сили і вірні шляху, щоб впоратися з ним.

ЛЕВ

Понеділок цього тижня - дуже сприятливий день для Левів, які володіють рішучістю і здатні діяти самостійно. Сьогодні у вас буде шанс проявити себе, але постарайтеся зробити це з найменшою кількістю витрачених моральних і фізичних сил.

ДІВА

Дівам сьогодні обов'язково посміхнеться удача, якщо ви знайдете гідне застосування своїм природним талантам. Сплануйте ваш день і визначте головні його цілі, життя здасться вам повною чашею.

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ТЕРЕЗИ

Терезам варто відмовитися сьогодні від будь-яких нових починань. Всі райдужні перспективи, які будуть пропонувати вам на цей день, в кращому випадку виявляться просто нездійсненними. Як варіант, спробуйте перенести грандіозні плани вже на завтра.

СКОРПІОН

Перший робочий день тижня у Скорпіонів має знак справедливості, захисту прав. Ймовірно, зірки посприяють розвитку особливої ​​чутливості до будь-яких проявів несправедливості і неправди. Однак будьте уважні, не поспішайте сьогодні з висновками і звинуваченнями.

СТРІЛЕЦЬ

Зірки обіцяють Стрільцям на цей день відповідальну і важливу місію, при виконанні якої вам ніяк не обійтися без підтримки колег. Можливі різкі перепади настрою, тому при наявності такої можливості краще відпочити на природі або провести вечір в компанії друзів чи колег, де ви зможете знайти потрібну вам людину.

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КОЗЕРІГ

Для Козерогів понеділок напевно буде надзвичайно спекотним в емоційному плані. Якщо ви не захочете загладжувати провину перед оточуючими, постарайтеся як мінімум контролювати свої емоції, при цьому утримайтеся від різких фраз і необдуманих вчинків.

ВОДОЛІЙ

Водоліям варто сьогодні зробити акцент на спробах налагодити особисте життя і привести в порядок свої відносини з обранцем. У будь-якій суперечці шукайте істину, не лізьте на рожен без підстав.

РИБИ

Сьогоднішній день може здатися Рибам справжнім іспитом. Залежно від того, як ви його пройдете, і будуть розвиватися подальші події. Важливим нюансом є така порада: уникайте кардинальних змін в будь-яких областях своєї професійної діяльності.