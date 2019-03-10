Гороскоп на 11 березня 2019: як сьогодні не схибити

Гороскоп на сьогодні, 11 березня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Понеділок буде сприятливим для вирішення незавершених справ минулого тижня, а також для започаткування нових. Деяких знаків Зодіаку очікує відпочинок, якого вони заслужили після невдалих трудових вихідних. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися персональний гороскоп на сьогодні.

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ОВЕН

Перший робочий день цього тижня для Овнів може виявитися надмірно важким. До всього цього вам варто чекати непроханих гостей і несвоєчасних домашніх турбот.

ТЕЛЕЦЬ

Тельці будуть завалені сьогодні різними справами, і осилити все виявиться завданням не з легких. Тому саме зараз саме час звернутися до оточуючих за допомогою.

БЛИЗНЮКИ

Близнюки цілком можуть розраховувати сьогодні на довгоочікуваний перепочинок, який не принесли минулі вихідні. Він стане своєрідною нагородою за ту працю, для якої ви останнім часом не шкодували ні сил, ні часу.

РАК

Раки можуть сьогодні сміливо насолоджуватися невимушеною, спокійною і комфортною обстановкою, легкістю взаємин з оточуючими і колегами. День буде сприятливим для читання, самоосвіти, нових і корисних знайомств. Вже точно не варто витрачати час на нісенітниці.

ЛЕВ

Ймовірно сьогодні Левам таки вдасться знайти правильний підхід до примирення з конкурентами, які на даному етапі виявилися вам не по зубах. Стратегічно збудовані відносини дозволять вам не тільки виграти час, а й набратися цінного досвіду, який в подальшому допоможе зайняти лідируючу позицію.

ДІВА

Що ж стосується Дів, вам, мабуть, саме час зайнятися побутовим благоустроєм, повернутися до питань нерухомості, ремонту, купівлі або продажу квартири, оренди житла. Сьогодні зірки обіцяють вам найбільш вигідні, чесні і сприятливі угоди.

ТЕРЕЗИ

Ймовірно, накопичені турботи і справи заважають Терезам об'єктивно оцінювати ситуацію як в професійній сфері, так і в особистих відносинах. Займіть сьогодні нейтральну позицію, яка дозволить вам відійти від прийняття важливих рішень.

СКОРПІОН

Понеділок для Скорпіонів виявиться двояким. Сьогодні краще відкласти нові справи і плани, навряд чи вам вдасться реалізувати ідеї, що прийшли після насичених вихідних. Сміливо відкладайте плани, щоб не наробити дров, якщо справа варта, воно неодмінно вас почекає.

СТРІЛЕЦЬ

Саме час втілити в реальність ваші грандіозні плани, які стосуються відпустки, розваг, екстремальних активностей і відпочинку з рідними. Сьогоднішній день буде вдалим для покупки квитків і побудови маршруту, вибору готелів і попутників. Сміливо беріться за організаційні питання.

КОЗЕРІГ

Козерогам варто відмовитися сьогодні від властивої їм принциповості і наполегливості. Пріоритетним в цей понеділок виявиться не настільки властиве вам вміння вислухати інших і прийняти куди менше вигідну для вас позицію. Впевнено переступайте принципи і доволі скоро ви переконаєтеся, що навіть зроблений через силу крок був абсолютно вірним.

ВОДОЛІЙ

Водоліям цього понеділка зірки обіцяють низку непростих випробувань. Найбільш складні з них потребують від вас витримки, почуття такту і розуміння, а також уміння слухати і йти на поступки. Вся справа в тому, що сьогодні можливі розбіжності та інші дрібні негаразди в стосунках з коханою людиною.

РИБИ

Риби напевно відчують сьогодні тягу до пригод, подорожей і різноманітності, яке дозволить вийти за межі офісних буднів. Не стримуйте себе в цьому, відшукайте спосіб викроїти кілька вихідних для себе і близьких. Відпочинок не тільки принесе вам новий запас фізичних і моральних сил, але і дозволить залагодити всі домашні справи і негаразди.

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