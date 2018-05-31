Гороскоп на 1 червня 2018: як провести цей день

Гороскоп на сьогодні, 1 червня 2018 року.

Деяким знакам зодіаку цієї п'ятниці доведеться попрацювати, деякі ж можуть сміливо планувати майбутні вихідні. В цілому день не віщує невдач і обіцяє бути вельми приємним. OBOZREVATEL пропонує читачеві докладніше дізнатися поради астролога.

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ОВЕН

В останній робочий день тижня Овнам варто відмовитися від хитрощів, лукавства і проявити відповідальність у своїй професійній діяльності, сьогодні від вас чекатимуть високих результатів, не ризикуйте даремно, якщо дорожите своєю кар'єрою і положенням в колі колег.

ТЕЛЕЦЬ

Якщо вам не вдасться приділити час рідним в першій половині дня, обов'язково зробіть це увечері. Особливо теплим буде сімейний обід або вечеря, спілкування з дітьми. Ви буквально відчуєте ті промені кохання, яких так потребували ваші близькі, і які вони з не меншим задоволенням віддадуть вам.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам в цієї п'ятниці варто бути м'якшими, романтичнішими. Проявіть увагу, ввічливість до людини, яка вам не байдужа. Часом ваша надмірна критичність може бути вагомою перешкодою на шляху до щасливого особистого життя.

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РАК

Сьогодні Раки напевно досягнуть цілей, до яких прагнули так довго. Позитивні результати обов'язково будуть, однак не варто чекати запаморочливих успіхів і космічних поворотів долі.

ЛЕВ

Левам не потрібно цієї п'ятницю діяти поспіхом. Утримайтеся від обіцянок, які згодом можуть виявитися непосильними для вас, не пропонуйте допомоги, не розібравшись в ситуації. Не поспішайте зайняти чиюсь сторону у спробах вгамувати конфлікти в колі близький або друзів.

ДІВА

Прийшов час відмовитися від шкідливих звичок і подбати про здоров'я. У цей день Дівам буде простіше зав'язати з алкоголем і курінням, ви схильні до змін і фізичного загартовування вашого організму.

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ТЕРЕЗИ

День Терезів виявиться дещо метушливим. Ймовірно в першій половині дня вам доведеться прийняти безліч дзвінків і розібрати стоси паперів. Ближче до вечора можуть відбутися незаплановані поїздки, які не принесуть особливого задоволення, проте виявляться матеріально вигідними для вас.

СКОРПІОН

Скорпіонам сьогодні може здатися, що ваші бажання і плани на день хтось підслуховує, адже складатися все буде буквально так, як ви задумали. При цьому не варто давати волю емоціям, це загрожує конфліктними ситуаціями з близькими вам людьми.

СТРІЛЕЦЬ

Ваш сімейний бюджет необхідно переглянути, можливо, внести деякі поправки. Судячи з усього, ваші очікування розійшлися з реальністю. Утримайтеся сьогодні від великих витрат.

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КОЗЕРІГ

Не варто сьогодні що-небудь загадувати наперед. Як би це не звучало, проте відпустіть п'ятницю по хвилях, нехай все йде своєю чергою. Зараз у вашому житті не найвдаліший період, проте він вже наближається до кінця.

ВОДОЛІЙ

Водолії можуть відчути сьогодні невизначеність, зокрема, вам важко буде вирішити, де, як і з ким провести вихідні. Не намагайтеся догодити всім і виберіть той варіант, який здається вам найбільш комфортним і приємним серцю.

РИБИ

Рибам доведеться цієї п'ятниці попрацювати. Не лінуйтеся, не поспішайте звільнитися раніше. Панікувати з приводу безлічі роботи теж не варто, ви впораєтеся із завданнями значно швидше, ніж це могло здатися, що правда, для цього знадобиться ваша увагу і концентрація.