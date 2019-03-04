Гороскоп 5 березня 2019: як сьогодні не схибити

Гороскоп на сьогодні, 5 березня 2019 року, для всіх знаків Зодіаку.

Другий робочий день тижня обіцяє бути позитивним для Близнюків і Левів. Тельцям і Терезам же може бути не просто, а ось деяким знакам зодіаку слід задуматися над своєю поведінкою. OBOZREVATEL пропонує читачам докладніше дізнатися персональний гороскоп на сьогодні.

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ОВЕН

Часом будь-які способи досягнення мети - гарні. Овнам слід не забувати про це протягом усього вівторка.

ТЕЛЕЦЬ

Тельці сьогодні весь день будуть рухатися кудись не туди, що загрожує перетворити день у невдалий. Однак цей негативний досвід послужить вам велику користь у майбутньому.

БЛИЗНЮКИ

Близнюкам у другий день тижня гороскоп обіцяє приємний фінансовий сюрприз. При цьому величина цього сюрпризу буде прямо залежати від ваших зусиль.

РАК

Ракам на початку тижня краще бути терпимими і не гнути свою лінію за всяку ціну. Прислухайтеся до думок інших і буде вам щастя!

ЛЕВ

Сьогодні Леви налаштовані на авантюри і ризикові вчинки. У вівторок ви будете сповнені сміливості і рішучості, щоб їх здійснювати.

ДІВА

Діви у вівторок виявляться близькі до виходу з ситуації, яка давно вас мучить. Чи зумієте ви знайти вихід? Залежить тільки від вашої розсудливості.

ТЕРЕЗИ

Терези сьогодні можуть зіткнутися з фінансовими проблемами, які стануть для вас абсолютним сюрпризом. Однак не поспішайте брати в борг - скоро все налагодиться.

СКОРПІОН

Ймовірно, сьогодні хтось із близьких або колег неприємно здивують вас вчинком, якого ви від нього ніяк не очікували.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільцям у вівторок краще не братися за нові починання, а розібратися з нагромадженим вантажем старих справ.

КОЗЕРІГ

На початку робочого тижня Козероги можуть впритул зайнятися вирішенням фінансових питань. Найближчим часом очікується грошове поповнення

ВОДОЛІЙ

Водоліям варто задуматися про кількість завдань, які ви встигли звалити на свої плечі з початку робочого тижня і зменшити запал.

РИБИ

Рибам у цей день може світити незапланована поїздка, яка виявиться складною фізично, проте досить приємною морально.

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