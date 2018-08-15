Обманюють і не червоніють! Найбрехливіші знаки Зодіаку

Брехати і не червоніти, змушувати людей сліпо вірити в кожне кинуте слово і маніпулювати їхніми думками - безумовно це талант. Він не є чимось шляхетним, і, як правило, може спровокувати безліч проблем для оточуючих, але при цьому помітно полегшує життя патологічним брехунам.

OBOZREVATEL разом з астрологами склав список найбільш брехливих знаків Зодіаку, які можуть запросто переконати вас у тому, чого насправді ніколи не існувало.

РАК

Раки - закриті люди і рідко перед ким відкривають свою душу. Брехня не є для них необхідністю, але при цьому вони вважають, що це - кращий спосіб захисту від оточення. До того ж, представники цього знака Зодіаку не люблять, коли за них переживають близькі, а, значить, є тільки один перевірений спосіб уникнути цього - обман.

Раки можуть обдурити вас на дрібниці, просто щоб уникнути конфліктів, але також можуть і нахабно брехати протягом тривалого періоду часу. Дивно, з яким ентузіазмом і талантом вони придумують неправдиву інформацію і змушують в неї повірити тих, від кого очікують вигоди. Більше того, у Раків є ще й одна особливість характеру - вони обожнюють придумувати небилиці про самих себе, оскільки страждають "прагненням до популярності". Як найбільш брехливі знаки Зодіаку, вони володіють даром фантазерів і можуть привласнити собі чужі заслуги, або зовсім придумати небилиці, які часом навіть у голові не вкладаються. Але чомусь їм все-таки вірять.

ТЕРЕЗИ

Терези дволикі та вельми лицемірні, отже брехня - невід'ємна частина їхнього життя. Вони так часто брешуть, що самі не пам'ятають, кому що говорять. Зрозуміло, це приводить їх до певних проблем, і парадоксальне в цьому всьому те, що для їх вирішення вони продовжують брехати. Іноді трапляються випадки, що їхня брехня використовується на благо. Вони таким чином намагаються захистити себе та інших від різних неприємностей. Але частіше вони просто люблять "вішати локшину на вуха".

Здавалося б, навіщо їм це? Але представники цього знака продовжують фонтанувати вигаданими історіями й обманювати не тільки своє оточення, а й самих себе. Дивно, що вони часом так захоплюються своїм обманом, що мимоволі починають самі в нього вірити.

СТРІЛЕЦЬ

Стрільці, як не дивно, найпрямолінійніші і люблячі правду знаки Зодіаку, але при цьому вони відмінно і віртуозно вміють брехати. Так, вони не терплять брехні, якщо вона використовується проти них, але при цьому самі дуже люблять драматизувати, прикрашати або видумувати те, чого ніколи не було і бути не могло. В якійсь мірі це навіть можна називати їхнім талантом. Вони подають інформацію так, як вигідно їм самим, при цьому вважають, що таким чином роблять добру справу.

Часто Стрільці кажуть, що краще гірка правда, ніж солодка брехня, але при цьому вони іноді не готові її сприймати тверезо. Ще одна проблема, яку мають Стрільці, як брехливі знаки Зодіаку - вони часто мовчать. Причому іноді в таких глобальних масштабах, що їхнє мовчання можна розцінювати як свідоме приховування інформації, а, отже - обман. Вони підступні і таємничі, але при цьому здатні притягувати до себе увагу і завойовувати повагу.

Раніше OBOZREVATEL склав список знаків Зодіаку, яким найчастіше приписують спалахи злості.