Відомий американський актор Саймон Рекс заявив, що британські таблоїди запропонували йому 70 тисяч доларів за брехню про стосунки з Меган Маркл.

Так, за словами знаменитості, ЗМІ зацікавилися ним після інформації про побачення з Меган. Однак, як стверджує Саймон, це і побаченням назвати було складно, тому що вони просто пообідали після телешоу. Про це він розповів у подкасті Hollywood Raw.

Саймон Рекс і Меган Маркл

"Одного разу ми зустрілися, але це не було схоже на побачення. Я просто познайомився з нею на телешоу, і ми разом пообідали. Ось і все. Коли про це стало відомо, кілька британських таблоїдів запропонували мені 70 тисяч доларів, щоб я збрехав, що ми нібито переспали. Я відмовився, тому що вважаю, що я не маю права брехати та ганьбити королівську сім'ю", – розповів актор.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: gettyimages.com

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що дружина принца Гаррі Меган Маркл не планує повертатися в кіноіндустрію. Джерела, наближені до Маркл зазначила, що вона, найімовірніше, відкриє власну кінокомпанію.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram