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18 лютого • оновлено в 09:00
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Абсолютно гола: найдорожча модель plus-size показала розтяжки на тілі після пологів

3.1т
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Найдорожча модель plus-size Ешлі Грем, яка місяць тому вперше стала мамою, повністю оголилася на фото і показала розтяжки на тілі.

Сміливий знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ешлі Грем

Ешлі Грем

Instagram @ashleygraham

Новини
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Так, на фото Ешлі позує повністю голою, прикривши пишні оголені груди рукою. На фотографії Грем демонструє шанувальникам розтяжки на животі, які з'явилися під час вагітності.

"Теж я. Нова історія",таким підписом супроводила знімок зірка.

Примітно, що шанувальники підтримали Ешлі в коментарях, зазначивши, що це нормально і вона виглядає чудово. Крім того, користувачі зізналися, що поважають Грем за те, що вона не боїться показати свої недоліки.

Абсолютно гола: найдорожча модель plus-size показала розтяжки на тілі після пологів
Абсолютно гола: найдорожча модель plus-size показала розтяжки на тілі після пологів
Абсолютно гола: найдорожча модель plus-size показала розтяжки на тілі після пологів
Абсолютно гола: найдорожча модель plus-size показала розтяжки на тілі після пологів
Абсолютно гола: найдорожча модель plus-size показала розтяжки на тілі після пологів
Абсолютно гола: найдорожча модель plus-size показала розтяжки на тілі після пологів

Як писав OBOZREVATEL, будучи вагітною, Ешлі Грем неодноразово влаштовувала оголені фотосесії, що викликало суперечливу реакцію в мережі.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Ешлі Грем
Місце
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Фуууууу аж блевать тянет жирная свинья(((((((((
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://vk.com/topic-190066148_40734694-здесь в трусах
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