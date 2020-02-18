Абсолютно гола: найдорожча модель plus-size показала розтяжки на тілі після пологів

Найдорожча модель plus-size Ешлі Грем, яка місяць тому вперше стала мамою, повністю оголилася на фото і показала розтяжки на тілі.

Сміливий знімок знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Ешлі Грем Instagram @ashleygraham

Так, на фото Ешлі позує повністю голою, прикривши пишні оголені груди рукою. На фотографії Грем демонструє шанувальникам розтяжки на животі, які з'явилися під час вагітності.

"Теж я. Нова історія", – таким підписом супроводила знімок зірка.

Примітно, що шанувальники підтримали Ешлі в коментарях, зазначивши, що це нормально і вона виглядає чудово. Крім того, користувачі зізналися, що поважають Грем за те, що вона не боїться показати свої недоліки.

Як писав OBOZREVATEL, будучи вагітною, Ешлі Грем неодноразово влаштовувала оголені фотосесії, що викликало суперечливу реакцію в мережі.

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