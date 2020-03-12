56-річний чоловік виглядає на 30: у чому секрет "вічної" молодості

Житель англійського міста Ковентрі Енді Вілкінсон розкрив секрет, який допомагає йому в 56 років виглядати на 30.

Так, секретом "вічної молодості" чоловік поділився з виданням Daily Mail.

Енді Вілкінсон Instagram @andyw_fitness

Як повідомляється, п'ять років тому британець пішов з бізнесу в спорт. Енді влаштувався на роботу в один з місцевих спортивних залів фітнес-тренером. За словами Вілкінсона, саме регулярним фізичним навантаженням він зобов'язаний своєю молодою зовнішністю.

Енді Вілкінсон Instagram @andyw_fitness

Енді Вілкінсон Instagram @andyw_fitness

Крім того, чоловік приділяє увагу здоровому сну і правильному харчуванню (контролює кількість калорій, менше їсть високовуглеводних продуктів і повністю відмовився від шкідливої їжі).

Енді Вілкінсон Instagram @andyw_fitness

Також Енді зізнався, що він намагається якомога менше хвилюватися:

"Я намагаюся жити сьогоднішнім днем і не думати про погане".

Енді Вілкінсон Instagram @andyw_fitness

Примітно, що у чоловіка три дорослих дочки й сім онуків. Однак, незважаючи на це, як каже Енді, незнайомі люди часто не дають йому більше 30 років.

Енді Вілкінсон з онуками Instagram @andyw_fitness

"Зазвичай люди не вірять, що я дідусь семи онуків. І багато молодих дівчат хочуть познайомитися зі мною в Instagram", – говорить британець.

Енді Вілкінсон Instagram @andyw_fitness

Енді Вілкінсон Instagram @andyw_fitness

Енді Вілкінсон Instagram @andyw_fitness

Енді Вілкінсон Instagram @andyw_fitness

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