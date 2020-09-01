53-річна британка розкрила секрет краси та стрункості

53-річна британка Сабріна Шах, яка працює пластичним хірургом, розкрила секрет стрункої фігури та нев'янучої краси.

Її слова наводить видання Daily Mail. За словами жінки, під час самоізоляції через коронавірус вона набрала зайву вагу. Сабріна назвала перевірений спосіб, який допоміг їй швидко схуднути.

"Я виключила сніданки. Ще я відмовилася від молочних продуктів і хліба. Всього за шість тижнів я скинула чотири кілограми й повернулася у звичну вагу", – заявила вона.

Сабріна Шах. Daily Mail

Щоб підтримувати себе у формі, Шах займається плаванням і ходьбою, а на вихідних виконує тренування по відеоуроку на YouTube.

"Ми зідзвонюємося з друзями по WhatsApp і включаємо одне й те ж тренування. Ми соціалізуємо, займаючись спортом, замість того щоб розпивати вино!" – зазначила жінка.

Сабріна Шах. imcas.com

Запорукою своєї моложавої зовнішності Шах вважає регулярні косметичні процедури та спеціальні засоби для догляду, в тому числі живильні маски для обличчя та вікові креми для боротьби з ознаками старіння.

Twitter-акаунт Сабріни Шах

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