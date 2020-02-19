18-річна дочка Сінді Кроуфорд повністю роздяглася для селфі

Дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд, 18-річна Кайя Гербер поділилася відвертим знімком, на якому позувала оголеною.

Гарячу фотографію модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Кайя Гербер Instagram @kaiagerber

Так, Гербер сфотографувала себе в дзеркалі. При цьому, дівчина позувала без одягу, прикривши голі груди рукою.

На знімку Кайя демонструє кілька татуювань: зображення ангела на ребрах, число "23" над ліктем, ім'я брата на плечі.

Примітно, що пікантне селфі викликало захват у шанувальників моделі:

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