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19 лютого • оновлено в 12:28
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18-річна дочка Сінді Кроуфорд повністю роздяглася для селфі

3.3т
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Дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд, 18-річна Кайя Гербер поділилася відвертим знімком, на якому позувала оголеною.

Гарячу фотографію модель опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Кайя Гербер

Кайя Гербер

Instagram @kaiagerber

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"Це вибух!" 53-річна Сінді Кроуфорд викликала захват пікантними фото

Так, Гербер сфотографувала себе в дзеркалі. При цьому, дівчина позувала без одягу, прикривши голі груди рукою.

На знімку Кайя демонструє кілька татуювань: зображення ангела на ребрах, число "23" над ліктем, ім'я брата на плечі.

Примітно, що пікантне селфі викликало захват у шанувальників моделі:

18-річна дочка Сінді Кроуфорд роздяглася для селфі
18-річна дочка Сінді Кроуфорд роздяглася для селфі
18-річна дочка Сінді Кроуфорд роздяглася для селфі
18-річна дочка Сінді Кроуфорд роздяглася для селфі
18-річна дочка Сінді Кроуфорд роздяглася для селфі
18-річна дочка Сінді Кроуфорд роздяглася для селфі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 50-річна співачка Дженніфер Лопес показала ідеальне тіло в крихітному бікіні.

Тільки у нас в Instagram ви дізнаєтесь всі секрети Винника!

Автор
Анна Міхно
Особа
Кайя Гербер
Місце
США
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