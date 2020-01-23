15-річній дівчинці з обличчям "бабусі" зробили пластичну операцію: фото до і після

15-річній китаянці Сяо Фен, яка страждає прогерією – генетичним захворюванням, що викликає передчасне старіння, зробили пластичну операцію.

Як повідомляє Daily Mail, через хворобу у дівчини була зморшкувата шкіра і обвислі щоки, через що вона нагадувала бабусю і піддавалася цькуванням з боку однокласників.

Сяо Фен до операції Daily Mail

Про свою проблему Сяо написала філантропу Го Мін'і. У листі вона зізналася, що мріє про нормальне життя, хоче вивчитися на лікаря і не боятися поглядів перехожих.

Завдяки пожертвам Сяо Фен вдалося зібрати необхідну суму на операцію, яка пройшла 29 грудня і тривала близько семи годин. За допомогою 10 хірургів, трьох анестезіологів і п'яти медсестер з обличчя дівчини вдалося видалити сім сантиметрів зайвої шкіри.

Сяо Фен до і після операції Daily Mail

20 січня Сяо Фен продемонструвала результати пластичної операції на прес-конференції в місті Шеньян. Примітно, що там вона вперше побачила своє обличчя в дзеркалі після тривалої реабілітації.

Сяо Фен після операції Daily Mail

Сяо Фен Daily Mail

Повідомляється, що рідкісна хвороба перейшла Фен від матері, яка також передчасно постаріла.

Сяо Фен з мамою Daily Mail

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