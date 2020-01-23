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23 січня • оновлено в 04:41
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15-річній дівчинці з обличчям "бабусі" зробили пластичну операцію: фото до і після

1.1т
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15-річній китаянці Сяо Фен, яка страждає прогерією – генетичним захворюванням, що викликає передчасне старіння, зробили пластичну операцію.

Як повідомляє Daily Mail, через хворобу у дівчини була зморшкувата шкіра і обвислі щоки, через що вона нагадувала бабусю і піддавалася цькуванням з боку однокласників.

Сяо Фен до операції

Сяо Фен до операції

Daily Mail

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Про свою проблему Сяо написала філантропу Го Мін'і. У листі вона зізналася, що мріє про нормальне життя, хоче вивчитися на лікаря і не боятися поглядів перехожих.

Завдяки пожертвам Сяо Фен вдалося зібрати необхідну суму на операцію, яка пройшла 29 грудня і тривала близько семи годин. За допомогою 10 хірургів, трьох анестезіологів і п'яти медсестер з обличчя дівчини вдалося видалити сім сантиметрів зайвої шкіри.

Сяо Фен до і після операції

Сяо Фен до і після операції

Daily Mail

20 січня Сяо Фен продемонструвала результати пластичної операції на прес-конференції в місті Шеньян. Примітно, що там вона вперше побачила своє обличчя в дзеркалі після тривалої реабілітації.

Сяо Фен після операції

Сяо Фен після операції

Daily Mail

Сяо Фен

Сяо Фен

Daily Mail

Повідомляється, що рідкісна хвороба перейшла Фен від матері, яка також передчасно постаріла.

Сяо Фен з мамою

Сяо Фен з мамою

Daily Mail

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Кембридж (Англія) місцева жителька Лаура Драйден схудла на 63 кілограми завдяки тому, що використовувала фітнес-ігри на консолі Xbox і правильно харчувалася.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Китай
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