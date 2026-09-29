Джинсова куртка залишається незамінним елементом базового гардероба, який вдало поєднує практичність з актуальними модними тенденціями. Правильно підібраний фасон не лише захищає від сезонної прохолоди, а й трансформує пропорції фігури та додає образу свіжості.

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Сучасні тренди пропонують різноманіття силуетів, що дозволяє знайти гармонійне рішення для будь-якого віку, типу статури та стильових вподобань. Як зазначають стилісти interia.pl, розуміння особливостей крою, довжини та кольору допоможе сформувати функціональний та стильний гардероб на кілька сезонів поспіль.

Базовий крій та універсальність поза часом

Класичний силует прямого фасону з коміром, двома нагрудними кишенями та довжиною до лінії стегон залишається найбільш адаптивним рішенням. Така модель легко комбінується як із повсякденними базовими речами, так і з романтичними сукнями чи строгими спідницями.

Обираючи універсальний варіант, варто віддати перевагу щільному деніму середньої або темно-синьої гами без надмірних потертостей. Помірний об'єм виробу має забезпечувати комфорт під час руху та залишати достатньо простору для нижнього шару одягу, наприклад, тонкого трикотажного светра чи сорочки.

Акцент на талії в укорочених моделях

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Фасони, що закінчуються на рівні талії, дозволяють візуально подовжити ноги та вигідно підкреслити пропорції фігури. Вони гармонійно виглядають у поєднанні з високою посадкою штанів або розкльошеними спідницями. Квадратний вільний крій надає образу сучасного звучання та пасує до широких штанів, тоді як приталений варіант відсилає до естетики двохтисячних років і потребує більш об'ємного низу.

Важливо враховувати, що нижній край укороченого виробу має збігатися з поясом спідниці чи штанів, аби уникнути небажаного візуального розриву силуету.

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Об'єм та геометрія в оверсайз-фасонах

Просторі моделі зі спущеною лінією плеча створюють розслаблений настрій і виступають відмінною альтернативою легким пальтам чи жилетам. Щоб зберегти баланс у пропорціях, об'ємну верхню частину рекомендовано поєднувати з приталеними елементами, серед яких легінси, сукні-труби або прямі штани.

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Варіацією об'ємного деніму є коробчастий крій, який має чіткішу структуру, прямий поділ та середню довжину. Це робить його влучним вибором для тих, хто шукає компроміс між класикою та вільним оверсайзом.

Подовжені силуети для багатошарових комплектів

Куртки, що закривають стегна, за своєю формою нагадують щільні сорочки або парки, тому вони найкраще розкриваються в багатошарових аутфітах холодного сезону.

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Їх зручно поєднувати з вузьким подолом, таким як прямі штани чи приталена сукня, а моделі з поясом дозволяють виділити талію та носити виріб як самостійну сукню-сорочку. Для невисокого зросту важливо обирати варіанти трохи нижче стегон або доповнювати довгі моделі взуттям на платформі, щоб візуально не вкорочувати ноги.

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Яку джинсову куртку обрати

Сприйняття виробу значною мірою залежить від його забарвлення. Світло-блакитний та випраний денім є органічним елементом ненав'язливого повсякденного стилю, що вдало поєднується з пастельною гамою та білими тонами.

Глибокий темно-синій колір додає структурованості, а гладка фактура без декору дозволяє використовувати таку річ замість неформального жакета. Чорний та графітовий відтінки стають стриманою альтернативою класиці, тоді як білі чи кремові тони освіжають гардероб і додають йому легкості.

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Сучасний монохром у джинсовому стилі

Поєднання кількох елементів з деніму в одному комплекті знову перебуває на піку популярності.

Створити цілісний ансамбль можна шляхом підбору верху й низу в єдиному тоні або за допомогою контрасту світлого та темного матеріалу. Щоб уникнути монотонності текстур, монохромний образ варто розбавляти виразними аксесуарами, серед яких шкіряні ремені, замшеве взуття чи шовкові хустки.

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Як підібрати джинсову куртку за типом фігури

При виборі джинсового виробу варто орієнтуватися на власні анатомічні особливості та зони, які хочеться підкреслити.

Для акценту на талії підійде коротка куртка в поєднанні з високою посадкою низу Для коригування лінії стегон краще обрати прямий силует середньої довжини. Власницям широкого плечового пояса підійдуть м'які тканини без жорстких деталей Вузькі плечі можна візуально розширити за допомогою накладних кишень і структурованої кокетки.

Головним критерієм вдалої покупки залишається комфорт під час руху, адже одяг має зберігати гармонійні пропорції у будь-якому стані.

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OBOZ.UA пропонує дізнатися, як підібрати джинси під себе, якщо не має змоги їх поміряти.

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